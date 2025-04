El Alcalde Pide a David Apoyo de Limpieza en el Festival Cultural de 2025

“Es Injusto que Gobierno del Estado no Apoye”

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, solicita al gobernador David Monreal que también aporte personal para las labores de limpieza durante el Festival Cultural Zacatecas 2025, ya que considera injusto que sólo el Ayuntamiento se haga cargo de esta tarea.

“No es justo que únicamente la base trabajadora del municipio se encargue de limpiar este tipo de eventos que organiza el estado”, señaló.

A pesar de ello, garantizó que las hormiguitas, como se conoce al personal de limpieza, recibirán una compensación especial por la carga de trabajo que tendrán durante el Festival. En cuanto a la ocupación de plazas públicas, Miguel Varela aseguró que el Ayuntamiento está en completa apertura para que estos espacios sean utilizados durante el Festival.

Resaltó que, a pesar de las diferencias que han tenido con el gobierno estatal, no pueden bloquear un evento de esta magnitud, pues representa una gran tradición cultural y una oportunidad de derrama económica para la ciudad.

No obstante, mencionó que, aunque no han sido invitados formalmente a los eventos, sí se les ha solicitado el apoyo para la limpieza y mantenimiento de los espacios, “Sería una irresponsabilidad no autorizar algo tan importante y tradicional”, enfatizó.

Respecto a la seguridad, el presidente municipal informó que habrá un despliegue de aproximadamente 50 elementos de seguridad del municipio, quienes estarán apoyando, junto con otras corporaciones, para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Finalmente mencionó que aparte del Festival Cultural, el Ayuntamiento ha preparado una serie de eventos paralelos para complementar la oferta cultural en la ciudad, entre ellos, destacó el Festival de la Cerveza, que busca atraer tanto a locales como a turistas, y un torneo de ajedrez, que iniciará el 12 de abril en la Casa de Cultura y el Mercado González Ortega, con duración hasta junio.