“La Inseguridad en Zacatecas Podría Afectar las Inversiones”

José Ignacio Aguado, Director de Innovación Federal

Por Nallely de León Montellano

José Ignacio Aguado Hernández, director General de Innovación, Servicios y Comercio Exterior de la secretaría de Economía Federal, reconoció que la inseguridad en el estado podría afectar para generar inversiones, o bien, ocasionar que las que inversiones ganadas se tornen más lentas.

Además de Zacatecas , mencionó que estados como Durango, Sinaloa, Sonora y Chihuahua tienen problemas de inseguridad, por lo que subrayó que es un tema prioritario para todos los estados de la República, “pero yo creo que hemos tenido muchos avances con el tema de seguridad”.

Aseguró que el gobernador David Monreal ha focalizado esfuerzos respecto al tema, por lo que, dijo, “vamos a tratar de aprovechar esos esfuerzos en el tema de seguridad para nosotros entrar en la promoción de inversión con las empresas y que se genere certidumbre y que vean que en Zacatecas existen esfuerzos fuertes para tratar de incentivar”.

Recalcó que lo anterior es lo que normalmente buscan los empresarios, más allá de regalos, apoyos o dádivas, lo cual se podrá lograr si las autoridades otorgan seguridad y certeza jurídica a la hora de realizar sus inversiones en Zacatecas.

Por último, el funcionario federal destacó que Zacatecas cuenta con el apoyo de las autoridades federales para garantizar que haya un registro en cuanto a proyectos de inversión, de los cuales, comentó que ya se tienen un registro formal de los mismos a nivel federal.

“Antes no se tenía, también lo anunció el propio secretario Marcelo Ebrard; no se tenía un portafolio de inversión a nivel nacional; con la estrategia del Plan México no estamos con esfuerzos dispersos”.