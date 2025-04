“El Alumnado del Cobaez Buscaría Ampararse Para Obligar den Clases”

Hemos Apelado a la Conciencia de Maestros: Gabriela Pinedo

Por Nallely de León Montellano

Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación dé Zacatecas, declaró que a un mes del paro indefinido del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez) está afectando a los estudiantes, por lo que parte del alumnado está pensando en presentar amparo a para que se les obligue a impartir clases de manera normal.

“Hemos estado apelando a la conciencia pero no ha surtido efecto”, lamentó la funcionaria. Recordó que principal problema del sindicato de dicho subsistema educativo, es el recurso económico, con el cual, el estado no cuenta de momento, “ya se les explicó, ellos conocen el presupuesto de Zacatecas, ellos saben de los conflictos qué hay en Cobaez y se les han otorgado recursos extraordinarios para ir cubriendo las deudas que hacen que incluso hoy ellos no tengan sus cuentas congeladas, porque ese sería el siguiente paso si no hubieran pagado con recursos extraordinarios esas deudas históricas”.

Sin embargo, la funcionaria señaló que no se ha analizado la desaparición del Cobaez, por lo que apelan a que haya cordura y conciencia de buscar cómo mantener al Cobaez para que sobreviva si tener que llegar a su extinción.

En cuanto a la marcha anunciada por el Supdacobaez para el próximo 9 de abril, Pinedo Morales dijo que “vamos a ser muy respetuosos del derecho a la manifestación, vamos a acompañar, vamos a cuidar todo lo que tenga que ver con lo que el magisterio pueda libremente expresar”.

Recalcó que lo mejor para el subsistema es hacer un proceso de saneamiento y supervivencia, para lo cual, como autoridades educativas están ofreciendo una mesa de trabajo con el sindicato para conseguir ordenar las problemáticas que aquejan al Cobaez.

En cuanto a la renuncia de la directora general Mirna del Rocío Garza Ramirez, en los próximos días se dará a conocer a quien se encargará de llevar las riendas.

BENMAC, Abrirá Convocatoria

En el marco del 200 aniversario de la fundación de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (BENMAC), la institución abrirá una convocatoria para la comunidad estudiantil que está por concluir sus estudios de preparatoria, para el ciclo escolar 2025 – 2025.

Para ello se ofrecerán 590 lugares en cinco instituciones educativas, los cuales se podrán ocupar a partir de que los estudiantes presenten la documentación requerida en la convocatoria.

En el caso de la BENMAC, se ofertarán 150 lugares que serán distribuidos en la licenciatura en educación física, preescolar, entre otras, en Nieves, Loreto, Juchipila y la capital.Además, para la Escuela Normal Rulal Matías Ramos Santos la oferta será de 140 lugares de los cuales 70 serán para mujeres y 70 para hombres.

De igual manera, la Escuela Normal Salvador Reséndiz del municipio de Juchipila tendrá 30 lugares destinados para la licenciatura en preescolar, y 30 más para educación primaria de dicha institución.

En lo que respecta a la Escuela Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la comunidad de Nieves del municipio de Río Grande, la oferta será de 120 lugares de los Cuales 30 serán para el nivel de licenciatura en preescolar y 90 más para primaria.

Las autoridades educativas mencionaron que lo anterior tiene que ver con interés hacia las y los estudiantes para garantizar que las instituciones puedan continuar en su tránsito respecto a la consolidación de escuelas de excelencia en la capital.

Mencionaron que en este programa educativo se fortalecerá la impartición del idioma inglés, además de la inclusión de lo francés como tercera lengua para incrementar el nivel académico.

Finalmente, Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) resaltó que los lugares que se ofertan deberán otorgarse de manera transparente, por lo que, la SEZ se mantendrá vigilante al respecto.