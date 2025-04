Cuando los Hombres Traicionan, las Mujeres Reafirman Convicciones y Compromiso con su Partido, Carlos Peña

Al ofrecer un reconocimiento a las mujeres priistas y a todas aquellas que participan en política y en la vida pública, el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo afirmó que en Zacatecas y en el tricolor nada se hizo, se hace, ni se hará sin la participación de las mujeres.

Nos queda claro, dijo, que a partir de las últimas seis décadas la mujer siempre tuvo un lugar, lo ha mantenido con mucho esfuerzo y hoy puedo decir que ya lograron conquistar con su talento, convicción y compromiso, los lugares más importantes de la vida pública.

Hoy hay regidoras, diputadas locales, senadoras, dirigentes en todas las áreas y hasta gobernadoras, gracias a su determinación, lealtad y a la visión que solamente la mujer tiene para estar junto a los hombres, respaldarlos y lograr crecer con ellos de manera justa y equilibrada.

El Presidente estatal del PRI sostuvo que no hay cómo darle las gracias a las mujeres por estar siempre en todas partes, en cada municipio, comunidad, dependencia y en cada institución, trabajando siempre por la familia y por su Estado, porque no hay una mujer a la que no le interese que Zacatecas tenga un mejor futuro.

Yo defiendo, aseguró Carlos Peña Badillo, el derecho de las mujeres a participar en la política, a trabajar por su partido y hacerlo con tal fuerza, hasta lograr sus más altos objetivos personales e institucionales. Estoy cierto que nunca terminaremos de darles las gracias a las mujeres por su trabajo y resultados, dijo.

Y agregó, por eso quiero decirle a todas las mujeres priistas de Zacatecas, que este partido siempre estará decidido a defenderlas y a luchar por mayores espacios para ellas, porque no concibo el futuro de este, mi partido, sin la participación de las mujeres.

Mi compromiso siempre será, afirmó, cumplirles como dirigente, cumplirles en cada distrito, en cada municipio y en cada comunidad donde ahora se desempeñan.

Siempre estaré dispuesto a respetar sus espacios, a respaldar sus sueños y su lucha política, porque a todos nos ha quedado claro que si las campañas electorales tienen fuerza, presencia y trabajo arduo, es porque las mujeres andan tocando puertas, participando en concentraciones o en todo tipo de eventos. No hay, ni habrá partido político que pueda sobrevivir sin el trabajo de las mujeres, concluyó Carlos Peña Badillo.