Urge Fernanda Salomé a Diputados Trabajar en ley Integral de Identidad de Género

“Todavía Falta Mucho por Hacer”, Dice

Por Miguel Alvarado Valle

Pese al avance en materia legislativa logrado en años recientes, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, Fernanda Salomé Perera Trejo, activista de la comunidad trans, señaló que aún falta mucho por hacer para garantizar plenamente los derechos de las personas trans en la entidad.

Mencionó que es indispensable contar con una ley integral que contemple aspectos clave para este sector, como el acceso a la salud, la educación y el empleo, atendiendo de manera efectiva sus necesidades.

Enfatizó que, especialmente en el ámbito médico, se requiere atención urgente, como el acceso a tratamientos hormonales y a servicios de endocrinología, los cuales actualmente no están disponibles de forma pública ni gratuita.

Perera Trejo reconoció que la aplicación de la Ley de Identidad de Género ha tenido avances, permitiendo a las personas trans realizar el cambio legal de identidad en algunos municipios.

Sin embargo, señaló que en otros lugares persisten trabas y resistencias, por lo que ha tenido que intervenir personalmente para garantizar que los trámites se lleven a cabo conforme a la normativa.

Relató que incluso en uno de los municipios capacitados, hubo necesidad de repetir la formación al personal del Registro Civil tras detectar fallas en su aplicación.

Por otro lado, la activista también recalcó la necesidad de espacios seguros para las personas trans, tanto en el ámbito educativo como en el laboral.

“Muchas chicas y chicos abandonan los estudios por el acoso, no solo de compañeros, sino también de maestros. Entonces se necesita una ley integral que garantice el acceso a una educación digna, libre de violencia y discriminación”, afirmó.

Añadió que también deben contemplarse sanciones para quienes utilicen indebidamente las leyes destinadas a proteger a las personas trans, con el fin de evitar su distorsión o mal uso. Fernanda lamentó que en la actual legislatura local no ha habido acercamientos ni diálogo con representantes que trabajen abier tamente por los derechos de la comunidad LGBTQ+, “En esta legislatura no he escuchado a nadie.

Es importante que se abran espacios para que se escuche nuestra voz y se trabaje en favor de nuestras causas”, concluyó.