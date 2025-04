Mi Jardín de Flores

Sí, en 2017 Inició la era de Terror

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Mi padre me enseñó a amar el campo. Esa lección me motivó a estudiar derecho, para defender a las familias campesinas y, a lo largo de cinco décadas en la política y en el servicio público, he sido un convencido de que la solución a muchas de nuestras problemáticas sociales y económicas está en la tierra; pero no como un recurso para ser explotado, sino como una aliada que puede darnos lo necesario para vivir con dignidad, siempre y cuando sepamos protegerla y nutrirla: Ricardo Monreal,Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 7 de abril de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sí, en 2017 Inició la era de Terror que Continúa

MUY BUENO el reportaje de la compañera Andrea Martínez, sobre los malos organizados, que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24: Zacatecas: la Hora del Silencio.

-SÍ, MADRE Teresa, la periodista da pelos y señales: todo cambió en 2017 cuando la criminalidad se recrudeció y hasta la fecha.

-LA PERIODISTA hace una buena cronología: ‘En el principio era el barrio, y el barrio eran cholos reunidos en una esquina de su colonia: popular, precarizada y en la periferia del centro de Zacatecas. Ahí, los jóvenes escuchaban rap, pintaban murales con letras góticas, la virgen de Guadalupe y el símbolo de su clika: Getones, Gavilanes, Alma Obrera… También se enfrentaban con el barrio vecino’.

-TODO NORMAL -tercia don Robertocasi igual a nuestros años de estudiantes, pero luego llegó la maña en el 2017, primero fueron los Zetas, luego el Cártel Jalisco Nueva Generación y después el Cártel de Sinaloa, como lo relata la periodista.

¿QUÉ FUE lo que sucedió que los cárteles se vinieron a Zacatecas, como avalancha? La venta de plaza algún infl uyente ‘vivillo’ vendió la plaza a unos y a otros y todos pelearon ese ‘derecho’ que, como se ve, aún no termina.

NO SÓLO fue el paso de estupefacientes, sino los secuestros, las extorsiones, la venta y consumo de drogas, la lucha fratricida, los enfrentamientos, asaltos en carretera, asesinatos, cuerpos colgados en puentes peatonales, asesinatos de policías, la descomposición social total: todo se recrudeció en 2017.

FUE LA era Tello, cuando la violencia, la inseguridad y la criminalidad se desbordó: a mi tocayo Roberto Robles Cervantes, conocido constructor lo secuestraron. Se armó gran escándalo a nivel nacional: Alex estuvo a punto de soltar el arpa, todo mundo lo culpaba a él, se le vino el mundo empresarial encima.

LA PRESIÓN era muchísima, Alex sufría la gota gorda y la Cámara de de la Construcción, en un escrito, le exigió a Tello su renuncia, lo recuerdo muy bien.

SE DIO a conocer que los secuestradores de mi tocayo Roberto ya se habían comunicado con sus familiares y exigían ocho millones de pesos por su rescate.

AFORTUNADAMENTE EL entonces procurador general de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, luego de 10 días de no dormir bien, los plagiarios cometieron un error y agarró a la banda integrada por 10 elementos, entre ellos ¡cinco policías! PÁGINA 24 la publicó en portada: Confi rman el Rescate del Empresario por el que Pedían Ocho Millones de Pesos: .

EL PROCURADOR FRANCISCO Murillo Ruiseco confi rmó la liberación de un empresario constructor que fue secuestrado hace 10 días por el que se pedían ocho millones de pesos de rescate, en cuyo operativo se logró la detención de 10 implicados en este hecho, entre los que fi guran cinco policías municipales deT rancoso.

EN CONFERENCIA de prensa, Murillo Ruiseco explicó que públicamente no se podía dar información sobre el secuestro del empresario Roberto “N” , ya que se ventiló desde hace días en redes sociales y medios locales, tras mencionar que se debe cumplir el debido procesos y lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales .

ACLARÓ QUE una vez que se tuvo conocimiento de este plagio, la PGJEZ destinó un asesor especializado para la negociación del secuestro a la familia y comenzaron las llamadas de los secuestradores que exigían se retirara de la negociación al gobierno.

EL 13 DE enero se recibió la primera llamada para establecer la cantidad del rescate, pero al día siguiente (14 de enero), la familia pidió el relevo de un asesor de la Policía Federal y que se retirara el otorgado por la procuraduría.

NO OBSTANTE, dijo Murillo Ruiseco que la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la dependencia estatal, logró la ubicación de una casa de seguridad en el municipio de Trancoso.

MENCIONÓ que la Unidad Especializada detectó que en ese lugar entraban personas con el rostro cubierto y con armas de fuego, por lo que se logró la intervenci ón telefónica de manera lìcita, y con el apoyo tecnológico de drones, fi nalmente se logró legalmente entrar a dicho inmueble, en donde se confi rmó que se trataba del empresario que estaba en cautiverio, quien estaba con el rostro cubierto con cinta y atado de manos.

LOS CINCO policías municipales de Trancoso detenidos en ese lugar son: Miguel Angel .N., de 35 años; Antonio .N., de 54; José Manuel .N., de 31; Hugo Abraham .N., de 35; Liliana .N., de 37; junto con otros cinco civiles de nombres Gerardo, Josè Manuel, Josè Alonso, Juan Carlos y Luis Àngel que oscilan entre 22 y 24 años de edad.

DEBIDO A que los policías detenidos estaban en activo se les aseguraron sus armas de cargo 9 milímetros y cinco fusiles calibre 5.56, además se decomisó una patrulla municipal de Trancoso, una arma, ocho cartuchos 9 milímetros, una pipa, un teléfono celular y una bolsa de marihuana con la leyenda: Los Talibanes.

EL PROCURADOR precisó que debido a que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que las penas se agravarán de 50 a 100 años de prisión si en la privación de la libertan los autores sean integrantes de las instituciones de seguridad pública.

LUEGO DE dar a conocer la detención de otras detenciones realizadas el pasado jueves y viernes ocurridas en el municipio de Guadalupe, derivado de diversos operativos en el que participaron policías municipales y estatales, el procurador resalt ó que tras estos resultados positivos se demuestra que no todos los policías son malos y se les debe reconocer honor a quienes lo merecen.

FUE hasta entonces que Alex pudo respirar tranquilo: era el 22 de enero de 2018.

-¡ME ENCANTAN los fi nales felices!

-Y EL RaTello brincaba de alegría, pero luego vendrían mas días aciagos…

-¡SANTO DIOS, es tardísimo!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.