Mi Jardín de Flores

Gobernador de a Mentiras y Mentiroso

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta. Escuchamos las quejas de que a veces [funcionarios] son indolentes ante el dolor y eso es lo único que no podemos permitir, que maltraten a las víctimas. Entonces, se va a poner remedio si eso no se cambia, eso no se justifica. Sí, es un ultimátum’: Rosa Icela Rodríguez Velázquez (Secretaria de Gobernación).

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 8 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen Ocultando Asesinatos

PUES CON la novedad de que no hay novedad: ¡Siguen ocultando asesinatos!

-¿CÓMO así?

-NUESTRO Diario publica hoy dos asesinatos.

-SÍ, PERO se cometieron cuatro asesinatos, no dos.

-¿NO ME diga, otra vez ‘El Holgazán’, minimizando la criminalidad?

-DESGRACIADAMENTE así es: ni Alex se atrevía a tanto, nunca ocultó la realidad, en cambio David es muy truculento y por eso nadie le cree, pues además de huevón es muy mamón.

-PERO, ¿qué gana don David con ocultar la realidad?

-NADA, no gana nada, sólo que le encanta jugar al ‘Tío Lolo’, y termina haciéndose pendejo solo.

-ENTONCES fueron cuatro los asesinatos de ayer lunes.

-SÍ, AQUÍ está el Informe Diario del Gobierno Federal: Zacatecas 4 asesinatos.

-DON DAVID debe de atenderse, esas levantadas tarde le están haciendo mal, está enfermo de mitomanía: ‘La mitomanía es un problema que involucra la tendencia compulsiva a mentir de forma sistemática y sin necesidad aparente, es un fenómeno complejo que afecta a todo el mundo y que genera unas consecuencias muy desagradables, tanto para la persona mitómana como para su entorno’, en opinión de expertos.

-PUES SÍ, porque una persona mitómana no es digna de confi anza: nadie le cree, es el caso del David, quien difícilmente ganaría otro cargo de elección popular, simple y sencillamente por mentiroso.

-¡HOLGAZÁN e inepto! .

YO CREÍ que el el joven Ernesto González Romo era un persona honesta e inteligente, con deseos de servir a la sociedad zacatecana.

-ASÍ LO creí yo, cuando soltó aquel bombazo de los ‘moches’ que ‘El RaTello’ le daba a los diputados y éstos para comprobarlos compraban facturas falsas, ¿lo recuerdan?

-FUE UN escándalo que pudo haber costado cárcel no sólo a los diputados, sino al propio gobernador, don Alejabdro Tello Cristerna.

-ES CORRECTO, se habló de cientos de millones de pesos de ‘cochupos’ para los diputados, por aprobar todo lo que les mandaba ‘El Pinocho de Bernárdez’.

-HASTA AHÍ iba muy bien el Ernesto, luego fue chafeando poco a poco, como en aquel enfrentamiento verbal que tuvo con el yeneral Arturo Medina Mayoral, y luego el descaro de nombrarse davidista: ahí sí que cagó el palo.

-PERO AHORA el joven Ernesto se metió hasta la cocina con su llamado programa ‘Vigilante Anónimo’, con el que busca denunciar casos de corrupción, a cambio de una recompensa de 10 mil pesos.

-ESA es una verdadera jalada: dijo que ya ha recibido cerca de 20 solicitudes de hombres y mujeres que están interesados en participar como investigadores y los va a dotar de equipo:

LENES.

PLUMAS.

PINES.

MICRÓFONOS.

CÁMARAS .

TODO para que puedan documentarlo y los vamos guiando (sic) en cada parte del proceso’.

-¡JAJAJA... ah pinche Ernesto, ahora sí que se orinó afuera de la bacinica, jajaja.

! -Y LUEGO presume de una bolsa de 300 mil pesos que, dice, proviene de ahorros generados por una gestión efi caz’, sí Chucha, cómo no. Ni siquiera han podido gestionar todos los permisos para continuar con su segundo piso en el bulevar por eso les pararon la obra y se pone a hablar de ‘una gestión efi caz’, jajaja… qué mamuco, la verdad, jajaja…

-¿QUIERE OTRO caso de corrupción? Ahí está el paro que le hicieron a Julio César Chávez Padilla y a su esposa María de Jesús, al no detenerlos, después de que el fi scal Francisco José Murillo Ruiseco, los evidenció como los asesinos del abogados Raúl Calderón Samaniego.

YO NOMÁS digo una cosa: Si en este sexenio no detienen al Julio César y a su cómplice, el siguiente gobernador (o gobernadora) los podría acusar de encubrimiento, mínimo, porque todo Zacatecas sabe que el Julio César era el dedo chiquito de los Monreal: Ricardo y David, tanto que ya hasta lo candidateaban para el 2027.

¿QUIEREN MÁS casos de corrupción, además del segundo piso y el escape de los asesinos del abogado Raúl? Ahí está el caso de Benjamín Medrano, que robó 60 millones 100 pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas y también lo dejaron ir.

-DEJE DE eso, doña Petra, lo tenían localizado y a punto de aprehenderlo, pero trascendió que David hizo abortar la captura, lo que provocó la renuncia de Humbelina Elizabeth López Loera, quien por meses se quemó las pestañas investigando y documentando el fraude multimillonario del contralor de la Fenaza, para que luego lo hayan ‘perdonado’, fue frustrante para Humbelina Elizabeth, por lo que prefi rió renunciar que convertirse en cómplice.

¿QUIEREN otro caso de corrupción? Ahí está el del ‘RaTello’: 2 mil 900 millones de pesos ‘robó’ el angelito y no lo digo yo, sino el propio gobernador David Monreal y lo subrayó el propio Ricardo Monreal, entonces senador de la República.

¿QUIERE MÁS? Ahí está Jeu Ramón Márquez Cerezo, titular de Protección Civil, que estafó miles de pesos a comerciantes y empresarios, y que David, al enterarse del escandaloso fraude dijo: .

YA ES UNA denuncia formal, porque tengo entendido que fue presentada ante La instancia. Y yo no voy a consentir de ningún funcionario acciones de deshonestidad y menos de corrupción, como gobernador le he pedido al secretario general para que se ponga a disposición de la justicia (a Jeu Ramón Márquez Cereazo) y haga frente a esa denuncia, esperemos el resultad y que la autoridad haga su trabajo. Por lo pronto no puede estar al frente de una institución tan noble, tan noble como es protección civil.: David Monreal Ávila.

-¡PURA TAPADERA, la rata huyó con los miles de billetes robados a comerciantes y empresarios!

-EN ZACATECAS, impera corrupción y la impunidad.

-Y TODAVÍA TIENEN la desfachatez de poner en las secretarías de estado a sus amantes, con sueldos de 150 mil pesos mensuales.

-SON CHINGADERAS, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, ni Alex se atrevió a tanto.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.