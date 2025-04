Tere Jiménez y el Embajador de Turquía Inauguran dos Nuevas Estancias Para Adultos Mayores

Fueron Equipadas a Través de la TIKA

Las estancias se encuentran en la calle Iturbide No. 113, fraccionamiento Vicente Guerrero y en la calle Miguel Ruelas No. 812, colonia Olivares Santana.

Ambas ofrecerán servicio de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Ya son 18 Estancias para Adultos Mayores en el estado, que atienden diariamente a 900 usuarios con 18 mil servicios diversos al mes.

Con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el embajador de Turquía en México, Murat Salim Esenli, inauguraron dos nuevas Estancias para Adultos Mayores, que brindarán el servicio de atención a personas de la tercera edad.

Durante su mensaje la gobernadora reconoció el apoyo de Turquía, pues equiparon las estancias con un consultorio médico, juegos de destreza y estimulación de la memoria, camillas para masaje y rehabilitación, además de diversas herramientas que permitirán a las y los adultos mayores mantenerse activos.

Tere Jiménez añadió que con esta inauguración, ya son 18 estancias en el estado que atienden a 900 adultos mayores diariamente con 18 mil servicios al mes, entre actividades recreativas, alimenticias, rehabilitación, atención médica, psicológica, y más.

“Queremos seguir cambiando vidas; somos un gobierno humanista y hoy estas estancias son una realidad para cuidar a nuestros abuelitos; más que muros y techos son lugares en los que se puede volver a soñar, lugares en donde se respeta y brinda atención a quienes construyeron el Aguascalientes de ahora; en las estancias se escucha a los abuelitos con el amor y cuidado que todos merecen; queremos que se sientan en un hogar; por eso, estamos trabajando para que nuestros adultos mayores se sientan felices en estas estancias, que se sigan llenando de alegría, bailando y cantando”, subrayó.

Murat Salim Esenli agradeció a la gobernadora por su disposición para trabajar en beneficio de las y los adultos mayores.

“Es un honor estar en esta hermosa tierra; este evento simboliza la unión entre México y Turquía para quienes más lo necesitan, nuestros adultos mayores, pues creemos firmemente en la importancia de la solidaridad internacional y con estas instalaciones mejorarán su calidad de vida y se fortalecerán los lazos entre México y Turquía. Reitero nuestro compromiso para seguir trabajando juntos y que este sea el inicio de muchas más colaboraciones, ¡viva Turquía y viva México!”, subrayó el embajador.

Faith Abdi Cetin, director de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), dijo sentirse emocionado de estar en Aguascalientes, pues es un estado que recibe a sus visitantes con calidez.

“Aquí siempre nos han recibido muy bien y quiero agradecer a la gobernadora y a su equipo; este programa de colaboración va a servir para mucha gente, para la comunidad. Cuando conocimos a la gobernadora, le preguntamos dónde podríamos colaborar y ella nos dijo que en el tema de adultos mayores, que va a servir para la comunidad, y hoy estamos inaugurando juntos”, señaló.

Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), destacó el apoyo de la gobernadora hacia los adultos mayores, pues dijo que gracias a su visión hoy son una realidad las Estancias para el Adulto Mayor.

“Hoy, damos un paso más en nuestro compromiso con los adultos mayores, todos los presentes han hecho mucho por apoyarnos y dar mejores condiciones con consultorios médicos, juegos de mesa y muchas actividades que permiten a los adultos mayores mantenerse activos y saludables”.

Petra Rodríguez Sandoval habló en nombre de las y los abuelitos beneficiados.

“Quiero compartir con ustedes lo mucho que han significado para mí estas estancias; antes de venir, mis días eran muy distintos, salía poco y pasaba mucho tiempo sola, pero desde que llegué aquí, todo ha cambiado; hoy, me siento mejor conmigo, con la atención de los médicos; mi salud ha mejorado, pero lo más importante es que ya no me siento sola, pues aquí convivo y platico. Quiero agradecer de todo corazón a la gobernadora y a la señora Llamas por su apoyo y cariño hacia nosotros, gracias a ello seguimos con ganas de vivir”, dijo la señora Petra.

Durante el evento, las autoridades presentes develaron una placa conmemorativa en ambas estancias y realizaron un recorrido por las instalaciones, donde pudieron conocer de cerca los servicios que se ofrecerán a las y los adultos mayores.

Las nuevas estancias se ubican en la calle Iturbide No. 113, fraccionamiento Vicente Guerrero, y en la calle Miguel Ruelas No. 812, colonia Olivares Santana; ambas estarán abiertas de lunes a viernes, de las 8:00 a 15:00 horas; también ofrecerán el servicio de comedor de las 13:00 a 15:00 horas. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al tel. 449 910 26 49.

En el evento, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; César Medina, presidente municipal de Jesús María; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, y Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado.