Mi Jardín de Flores

¿A Quién Tratan de Engañar?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Mi gobierno no tolerará la corrupción ni la impunidad, tampoco el dispendio de recursos públicos, pues como lo he sostenido, no habrá cuates ni cuotas sino una verdadera transformación del estado y una nueva sociedad, con la participaci ón de todos los sectores: David Monreal Ávila

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 9 de abril de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿A Quién Tratan de Engañar?

¿QUÉ LES PARECIÓ el primer informe del señor fi scal, don Cristian Paul Camacho Osnaya?

-PUES POR más que maquillen las cosas, la percepción de violencia e inseguridad persiste, en la ciudadanía que todos los días sale a trabajar con el ‘Jesús’ en la boca.

-CIERTO; la violencia e inseguridad van de la mano en Zacatecas: yo no sé por qué este gobierno se empeña en mentir: deberían de ser honestos y decir la verdad de las cosas: vivir en Zacatecas, es arriesgar la vida, hay que tener mucho cuidado.

MENTIR, para este gobierno, es cosa muy simple: ayer martes 8 de abril, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se cometió, al menos, un asesinato: sucedió en Río Grande, a un costado de la carretera federal 49, a la altura del rancho ‘La Rosita’, pero… en el Informe Diario de Homicidios Dolosos del Gobierno de México, Zacatecas aparece con ‘cero asesinatos’, lo que quiere decir que la Fiscalía no reportó ese homicidio doloso, al gobierno federal.

¿Y POR qué no lo reportó? Seguramente para presumir de ‘saldo blanco’ en el primer informe del fi scal Camacho, no encuentro otra razón.

-YA LO decía yo -dice doña Petra- El Francés’. ya se ‘monraleó’, se le pegó lo mentiroso del David, se chingó pues la Francia, ya ni en el fi scal se puede confi ar.

-OCULTAN y minimizan los asesinatos como les da su regalada gana, a tal grado de que engañan -o tratan de engañar- al gobierno federal, o séase a la Dra, Sheinbaum, ¿cree El Francés, que la Presidenta no se da cuenta de quiénes le mienten? .

YO CREÍ que el macho Camacho no era mentiroso, pero pues ya lo caché: dice muchas mentiras, su informe este diseñado con mentiras: me decepcionó El Francés, ahora ya no hay en quien confi ar, porque para estar a tono con ‘El Holgazán’, todo su gabinete miente, yo creo que por eso la Humbelina Elizabeth, les dijo ‘a’i la vemos’ y le renunció, pues ella creyó que iba en serio el combate a la corrupción e impunidad y castigarían a Benjamín Medrano Quezada por el robo de 60 millones 100 mil pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, pero pues se dio cuenta de que el combate a la corrupción e impunidad era puro cuento y que Benjamín no sería aprehendido porque era muy amigo del David Monreal, y decidió no entrar en complicidad a esa farsa.

-AHORA SÍ que ni en quién confi ar, puro funcionario ‘Pinocho’.

Aguascalientes, Pujante

-DEBERÍAN de prestarnos a la gobernadora de Aguascalientes, aunque sea un mes, una quincena, para que le enseñe a ‘El Holgazan’ cómo se gobierna un estado.

LA TERE Jiménez recién acaba de llegar de Europa de donde trajo un bonche de inversiones y ese mismo día por la tarde se presentó a chambear en palacio de gobierno.

-ES QUE a ella sí le gusta su trabajo.

-POR ESO digo que ojalá nos la prestaran para ver sí contagia al David y lo pone a trabajar.

-¿DAVID, trabajar? ¡Jajaja si ni Ricardo hace que se levante temprano, menos se pondría a trabajar, jajaja… David es ‘Holgazán’ de nacimiento.

-¿CÓMO EN campaña sí trabajaba?

-¿USTED LO vio?

-NO, pero salía en la tele.

-NOMÁS cuando andaba con Marco Flores de la Banda Jerez, y eso porque se la pasaban briagos y echando relajo, hasta que la Sarita se lo jaló para que no anduviera haciendo desmadre y medio .. ¿no hasta le agarró las nalgas a la maestra Chío?

-¡ESA ES una foto de ‘rasca y huele’, jajaja!

-LA GUBERNATURA estuvo muy bien negociada: ‘El Monris’ negoció con ‘Alito’ y ‘Alito’ convenció a Tello de que no la hiciera de tos, pues de lo contrario podría ir a bote por los 2,900 millones de pesos que dijo el David se robó el RaTello.

TODO ESTUVO fríamente planeado: tanto Alito como El RaTello entregaron la gubernatura al David, para ambos salvar la cárcel: a la Claudia Edith Anaya Mota, le robaron la gubernatura porque así la negociaron Ricardo y el Alito, el correo que fi ltró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Roman, es contundente: embarazaron urnas como nunca: Ricardo y Alito son de los mapaches más reconocidos del país.

-ENTONCES, ¿ya chupamos Faros lo que falta del sexenio?

-ME TEMO que sí, lo único que podemos evitar es que haya continuidad:,¡No, más monrealismo!.

-DIFÍCILMENTE LOS electores votar án por otro Monreal o por cualquiera de sus adeptos.

-ESO SÍ, los monreales están muy quemados, ¿cuántas chicanadas no le hizo El Monris a la Dra. Sheinbaum?

-TODAS: .El Monris. se aventó muy fuerte contra ella cuando se destapó como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y después hizo lo mismo cuando ambos iban por la Presidencia de México.

-QUÉ DE COSAS ¿verdad?

-¡UFFF, y esas no se olvidan!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.