Cuando los Salvó el CISEN

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En Zacatecas aún se respira el miedo y se vive la inseguridad y los hechos delictivos y violentis de cada día, lo demuestran. La crisis de inseguridad en el estado sigue siendo alarmante y preocupante porque se siguen rebasando fronteras cuando de notas rojas se trata: Carlos Peña Badillo, presidente del CDE del PRI.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 10 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El David Jinetea el Dinero de los Trabajadores

ES UNA tras otra y constantemente trabajadores del estado hacen manifestaciones de protesta en contra de don David Monreal Ávila, porque les retiene sueldos y prestaciones.

HOY, nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, publica la manifestación de ayer miércoles de alrededor de dos mil integrantes del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas )Supdacobaez), que recorrieron las calles del Centro Histórico de la capital del estado, en protesta por la falta de pago retroactivo del incremento salarial prometido para enero de este año.

PERO LO más grave es que las actividades escolares están suspendidas desde hace 37 días en los 41 planteles de Zacatecas”.

-PUES QUÉ poca abuela la del David -dice doña Petra-, porque también está perjudicando a todos los chavos del Cobaez: son marranadas, ¿no que quiere recomponer el tejido social? ¡Así no, chingao! .

ESAS JINETEADAS de billetes las utilizaba mucho ‘El Monris’ cuando gobernaba: no pagaba a tiempo para chingarse los intereses, por lo que la gente, normalmente del sector educativo, se la vivía a puños… qué bien le aprendió el David, pero lo que no se le pegó, ni se le pegará, es que ‘El Monris’ sí chambea, eso sí hay que reconocérselo.

-RICARDO quiere mucho a David -tercia don Roberto- no lo ve como hermano menor que es, sino como un padre a su hijo: Ricardo todo le perdona, recuerden que por una vendetta familiar, Ricardo, David y Saúl Monreal estuvieron en la mira mortal de varios matones a sueldo.

NUESTRO DIARIO publicó, en diciembre de 2012, un reportaje del periodista Álvaro Delgado, de la revista proceso, que vale la pena recordar, ¿se los leo, madre Teresa?

-ADELANTE, don Roberto.

Los Monreal: Historia de una Venganza Frustrada

LOS DETENIDOS por planear el asesinato de Ricardo, David y Saúl Monreal Ávila niegan haberse identifi cado como miembros de Los Zetas ante los policías federales que los capturaron. De acuerdo con las actas ministeriales del caso, de las que proceso tiene copia, tres de ellos se dijeron trabajadores del empresario Arturo Guardado, y dos especifi caron que él les encargó los crímenes para vengarse de los Monreal porque “desaparecieron” a su hermano Juan Carlos Guardado. En un ofi cio de la Policía Federal Ministerial fechado el 3 de abril se documenta el inicio del operativo que frustró el atentado contra los hermanos Monreal Ávila.

MÉXICO, D. F. (Proceso). – El 9 de diciembre de 2012, en Zacatecas, el empresario Arturo Guardado Méndez contrató a dos pistoleros para asesinar a Ricardo, David y Saúl Monreal Ávila. La razón: vengarse de ellos por presuntamente haber “desaparecido” a su hermano Juan Carlos.

PARA CUMPLIR con este jale, ese mismo día, en la ciudad de Fresnillo, Guardado Méndez proveyó de armas y dinero a José Luis Vázquez Delgado, alias El Chato, y a Juan Carlos Esqueda Hernández, quienes habían sido sus trabajadores en la empresa El Fresno, de su propiedad. Aunque el empresario niega haber tramado liquidar a los Monreal, y aun asegura que éstos y su familia tienen “muy buena relación”, el testimonio de los matones lo condena: “Quería matarlos por venganza, ya que habían desaparecido a su hermano Juan Carlos Guardado Méndez. ” Después de que se frustró la conspiración contra los Monreal, la madrugada del 4 de abril, el diputado Ricardo Monreal y su hermano David pidieron no especular sobre el móvil y la Procuraduría General de la República (PGR) adujo que fue una venganza, pero nadie aceptó que Guardado Méndez acusa al clan del secuestro de su hermano, en febrero de 2011. De hecho, conforme a las declaraciones ministeriales de los dos pistoleros –de las que proceso tiene copia–, Guardado Méndez había ordenado matar primero a Saúl Monreal Ávila, cuyo periodo como alcalde de Fresnillo lo concluyó justamente Juan Carlos Guardado Méndez. Al no poder liquidarlo, porque Saúl solía estar siempre acompañado por colaboradores en su búsqueda de ser otra vez candidato a alcalde de Fresnillo, el empresario inculpado dispuso materializer la venganza en la Ciudad de México contra otros dos hermanos: Ricardo, diputado, y David, senador. La conspiración duró casi cuatro meses hasta que, el 3 de abril, fue descubierta por una intercepción telefónica del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), supuestamente fortuita, y fueron capturados cuatro implicados, encabezados por Guardado Méndez, de inminente consignación por delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y homicidio en grado de tentativa. Aunque la PGR afi rmó que al menos dos de los implicados forman parte del cártel de Los Zetas, ellos lo niegan y se asumen como conocidos y trabajadores de Guardado Méndez: Vázquez Delgado, de 48 años, declaró haber sido chofer en la empresa, y Esqueda Hernández, de 38, cargador. Junto con Guardado Méndez se detuvo, en un hotel de la Central de Abastos, a Jesús Guerrero Ruiz, también trabajador, quien negó conocer siquiera del plan. Con ellos estaban los dos hijos menores del empresario, que fueron puestos en libertad. Según la averiguación previa AP/PGR/ SEIDO/UEITA/043/2013, la conspiración se descubrió el 3 de abril, cuando agentes del Cisen escucharon un plan para asesinar al diputado Monreal, al que en documentos los policías y los implicados le atribuyen erróneamente ser senador. En el oficio PGR/PFM/DGIPAM/IT/9719/2013, de la Policía Federal Ministerial, fechado el 3 de abril, se documenta el inicio del operativo que frustró el atentado contra los hermanos Monreal Ávila. Según el documento, aproximadamente a las 18 horas de ese día la corporación recibió una llamada del director general jurídico del Cisen, Víctor Emilio Carzo Cabañas, quien informó que en el hotel Prim . se encuentran hospedadas personas armadas quienes planean ejecutar al senador (sic) del PT Ricardo Monreal Ávila, el día jueves 4 de abril, motivo por el cual se hace de su superior conocimiento, ya que podría tratarse de conductas constitutivas de delitos”. Primero Saúl En otro ofi cio se informa que se inició la investigación por . un posible atentado que se planea en contra del senador Ricardo Monreal Ávila. y desde entonces se identifi ca a los agresores: “Un grupo de presuntos sicarios pertenecientes a la organización criminal de Los Zetas, originarios del estado de Zacatecas. . En ese informe, el PGR/PFM/DGIPAM/PD/9721/2013, elaborado por los agentes Israel Sánchez Uribe, Jonathan Pozos Naranjo y Juan Antonio Flores Hernández, se detalla la captura de Vázquez Delgado y Esqueda Hernández, quienes intentaron huir: . (. ) Al preguntarles el motivo de su reacción, nos mencionaron que corrieron porque se pusieron nerviosos, ya que portaban armas de fuego y que las armas que portaban las iban a utilizar para ejecutar a un senador del PT de nombre Ricardo Monreal Ávila, que la persona que los había contratado para la ejecución de dicho senador se llama Arturo Guardado Méndez, quien se encontraba hospedado en el hotel Plaza Abastos, ubicado en la zona de la Central de Abastos de esta ciudad. . Añade el informe: . Asimismo manifestaron pertenecer al grupo criminal denominado Los Zetas, que su área de operación con este grupo es el estado de Zacatecas y que llegaron al DF únicamente con la fi nalidad de ejecutar al senador Monreal el jueves 4/ abril/1203, porque así lo plantearon junto con Arturo guardado Méndez. . La declaración Vázquez Delgado, alias El Chato o Luis, quien afi rma conocer a Guardado Méndez . desde que éramos niños. , es prolija en los detalles de la conspiración. Declaró, a las 13 horas del 4 de abril, que todo comenzó el sábado 9 de diciembre de 2012, cuando recibió una llamada a su celular de Guardado Méndez para preguntarle si le interesaba un trabajo y quedaron de verse al día siguiente en Fresnillo. . Nos saludamos y luego me dijo que si le entraba a un bisne, por lo que dije que dependía de qué bisne se tratara y me contestó que se trataba de matar a uno de los Monreal, es decir al senador Ricardo Monreal o a su hermano David en el DF. Entonces les dije que para ese jale se necesitaba dinero y armas, contestándome que él tenía el dinero y las armas para ese trabajo y que quería matarlos por venganza, ya que habían desaparecido a su hermano Juan Carlos. Me convenció y como yo no tenía trabajo en ese entonces le dije que estaba bien, pero que necesitaba para mis gastos de comida Guardado Méndez le entregó a Vázquez Delgado 3 mil 500 pesos y una pistola Colt del caballito calibre 45 con dos cargadores de seis cartuchos cada uno: Me dijo que le echara ganas, que me encargaba el trabajo para que todo saliera bien, porque le iba a ayudar a Juan Carlos Esqueda Hernández, contratado para la misma operación.. Poco después éste se reunió con ellos y los tres se pusieron de acuerdo para asesinar, primero, a Saúl Monreal Ávila, quien como alcalde de Fresnillo tuvo como secretario del ayuntamiento y alcalde sustituto a Juan Carlos Guardado, desaparecido desde 2011.