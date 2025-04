Exige el PRI Soluciones Definitivas Para el Cobaez

En una exigencia para que los funcionarios gubernamentales de la Secretaría de Educación dejen de amedrentar a los maestros que exigen sus derechos y ya escuchen, atiendan y resuelvan, porque si no sabían, ni conocían los problemas que enfrentarían, para que salieron a pedir el voto en el 2021.

El dirigente priista cuestionó para qué salieron a pedir el voto en la elección del 2021 si no estaban conscientes de las crisis y de los problemas que tenía Zacatecas, para que decían que podían gobernar. Su obligación es resolver y enfrentar los problemas, como lo hizo el PRI cuando gobernó y tuvo la responsabilidad.

Habrá quién señale, avale y critique la forma en que se resolvió, pero se enfrentaron los problemas, indicó. Peña Badillo mencionó que hoy no se puede mandar todo a la calle, a la marcha y a la exigencia pública que termina generando consecuencias para las y los ciudadanos que viven, trabajan o circulan en Zacatecas.

Por ello, subrayó la importancia de que el gobierno del Estado genere canales para el diálogo y un acercamiento con padres de familia y maestras y maestros, que permita atender la crisis por la que atraviesa el Cobaez.

Anular o aniquilar todo lo que no coincide con el gobierno estatal, no es la solución a los problemas, dijo. Finalmente destacó que desde la Legislatura se atenderá esta situación pero calificó como inadmisible que la ventanilla obligada y primaria que es la Secretaría de Educación resuelva amenazando que si no se ponen a trabajar, el Cobaez va desaparecer.