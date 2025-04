Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Gigantesco Narcocementerio

Nosotros tenemos que comportarnos como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, traer guaruras y vestir ropa de marca el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 11 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Zacatecas, un Narcocementerio Gigantesco

MADRES BUSCADORAS hallaron restos óseos humanos en Los Negritos, perteneciente al municipio de Calera de Víctor Rosales, ahora falta identifi car a quién o quiénes pertenecieron.

-POBRE gente, es una labora titánica de mucha fe, esperanza y perseverancia: Zacatecas es un Narcocementerio de más de 75 mil kilometros cuadrados: por doquier hay narcofosas.

-SIN EMBARGO, esas valientes mujeres no bajan la guardia, me recuerdan a doña Rosario Ibarra de Piedra, quien después de la desaparición de su hijo su vida cambió y se dedicó a buscarlo y en su camino encontró a miles de madres, padres, hijos y hermanas que también buscaban a los suyos.

-ERA EL México oscuro de la llamada guerra sucia: a Jesús, hijo de doña Rosario, lo mataron, pero nunca se supo qué hicieron con el cuerpo y doña Rosario murió sin siquiera saber a ciencia cierto como, donde, cuando: ella fue la autora de la frase: ‘Vivos¡, se los llevaron, vivos los queremos de regreso!’, que todavía se escucha en las marchas.

-QUE DIOS las proteja, siempre están presentes en mis oraciones.

Son Muchísimas Hectáreas Siniestradas

DON ALFREDO Femat Bañuelos, diputado local, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a reforzar las acciones de prevención de incendios forestales, pues en esta temporada el fuego ha arrasado con 400 mil hectáreas de vegetación y fauna, principalmente en la Sierra de Teñechitlan, y el cañón de Tlaltenango, dijo.

PERO NO sólo allá, sino que en la capital del estado han ocurrido 286 incendios en lo que va del año.

-SON MUCHÍSIMOS, pero todavía hay gente que enciende veladoras, salen de sus casas y cuando regresan ya el fuego les arrebató su patrimonio, nos falta mucha conciencia social y, bueno, el Femat habla de que en su mayoría los incendios son provocados, sobre todo los forestales, por lo que pide castigos ejemplares contra esos criminales pirómanos.

-EL QUE estuvo cañón fue el de Tepechi, fueron días de mucho trabajo, todos andaban muy alumbrados, para estos casos el gobierno del estado debería tener helicópteros especiales para combatir el fuego, estoy viendo que a esos se les conoce como los helicóptero de Tipo 1, son las aeronaves más grandes, con una capacidad mínima de descarga de alrededor de 2,500 litros. Están diseñados para operaciones a gran escala, pudiendo transportar grandes volúmenes de aguas o retardantes sobre extensas áreas de incendios forestales’.

-¡ÁNDELE, esa si hubiera sido una compra inteligente, con dos, tres helicópteros de esos tendríamos para apagar rápidamente los incendios forestales que tanto daño hacen al ecosistema.

ES LO que les falta a nuestros políticos: el remedio y el trapito que, en estos casos, son los helicópteros rusos especiales para combatir incendios, pues está visto que el helicóptero para seguridad que compraron en 2024, ni siquiera lo utilizan regularmente a pesar de que costó 105 millones de pesos.

– 105 MILLONES tirados a la basura, pues no solamente no los utilizan, sino que ni siquiera los saben usar: ese helicóptero va a terminar arrumbado, como monumento a la pendejez.

Ya se le Hizo Vicio

AHORA son docentes y trabajadores de los CENDI quienes hicieron un plantón y bloquearon los accesos de la Secretaría de Finanzas, en protesta porque los pobres tienen cuatro meses sin recibir su sueldo.

-NO SE vale, eso lo hace cualquier civil y lo pueden hasta meter a la Cárcel, pero como son gobierno, les vale madre, pues son juez y parte.

-DEBERÍA haber un castigo ejemplar porque el gremio magisterial es el más castigado y, de pilón, pasan a perjudicar al estudiantado.

-SON LOS diputados los que deberían de hacer algo al respecto: reformar leyes o reglamentos para evitar que los gobiernos jineteen los sueldo de la burocracia, ¿cómo es posible que digan que no hay dinero, si todos los días le entran carretonadas de dinero por todos lados?, jodido uno que nomás tiene su trabajo y si no, pues no come.

-ES CIERTO, el mejor negocio es ser gobierno, yo no conozco a ningún exgobernador jodido, salen y pueden vivir el resto de su vida sin trabajar, hay otris como El Monris, que nomás no sueltan el hueso: no acaban de roer uno, cuando ya andan tras otro, son rémoras que no sueltan.

¡Otra Empresa se va a Instalar en Aguascalientes!

¿YA VIERON? En Aguascalientes una empresa canadiense anuncia inversión de 60 millones dr pesos y 250 nuevos empleos: .

INSTALARÁ una planta para el ensamblaje de sistemas para el tratamiento de aguas residuales y puri ficación de agua.

SE UBICARÁ en el Parque Industria de Logística Automotriz (PILA) en el sur de la ciudad, la empresa se llama Rainmaker, ¿no es una que había dicho se instalaría en Zacatecas?

-NO LO recuerdo, pero a lo mejor sí, al Holgazán se le han ido todos los prospectos, no sabe negociar ni cumplir compromisos y con gente así, las empresas mejor se van a otras entidades.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.