David Debe Renunciar al Segundo Piso

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Lo importante es que hay pueblo, hay mucho pueblo, y eso es lo que nos da la fuerza. No es la presidenta, es este movimiento de Transformación que no solamente ha sido importante en el país entero, es México hoy es reconocido en el mundo”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 12 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Muy Cierto, se Veía Venir...

“MUY CERTERO nuestro Diario Página 24 Zacatecas al cabecear hoy sábado en primera plana: ‘Colapsa 2o Piso, Juez Federal Concede Suspensión Definitiva: Ciudadanía Participativa’.

ES UN GOLPE muy duro al ego del señor gobernador, don David Monreal Ávila.

-SÍ, ESTUVO cañón, estaba yo leyendo la portada de Página 24, cuando la radio comenzó a tocar aquella canción de Cuco Sánchez, que dice: ‘Y tú que te creías, el rey de todo el mundo…

–¡FALLASTE CORAZÓN!

-SÍ, ES esa; y bien lo dijo el abogado Jorge Rada Luévano: ‘Este es el escenario que se veía venir’, porque a ver: ¿a quién carajos se le ocurre hacer una obra de construcción de esa envergadura, sin los permisos que exige la ley? -PUES AL burro del David.

-PUES ÉL más que nadie, está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, que se haga pendejo es otra cosa, porque ¿no acaso cuando tomó posesión como gobernador juramentó cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal y Estatal… ‘y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande’?

“A HUEVO está obligado, pero el pendejo se quiso pasar de lanza y le pasó lo que le pasó: esto es un golpazo a su ego, lo que demuestra que David, a pesar de ser el gobernador de Zacatecas, es mortal como todos.

-A POCO es mucha bronca solicitar los permisos….

-SON ENGORROSOS hasta la chingada y pa’todo hay que estar dando mordidas a Juan de las Pitas.

-¿A VER: si yo quiero construir una casa qué permisos debo de tener?

-AHÍ LE van, anótele:

PERMISO DE uso de suelo.

ESCRITURA.

O TÍTULO de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

COMPROBANTE DE pago del Impuesto Predial del año fiscal en que se hace la solicitud.

CONTRATO O recibo de agua potable.

PLANO DE Diseño Geométrico Vial y de accesos, cálculo de número de cajones para estacionamiento.

PLANO AVALADO por la Coordinación Municipal de Protección Civil.

ESTUDIO DE geotecnia y planos con las especificaciones, en caso de que el proyecto genere condiciones de alteración de estabilidad de suelo.

PROYECTO DE obra con las indicaciones de acuerdo con el código reglamentario.

PLANO DEL diseño estructural y de cimentación firmado por el perito en materia.

CÁLCULO ESTRUCTURAL firmado por un perito en la materia, adjuntando copia de su cédula profesional.

PLANOS DE instalaciones eléctricas, hidráulicas, especiales, sanitarias y de gas, con sus respectivas memorias descriptivas y de cálculo.

APROBACIÓN DE la ubicación y del uso de suelo de la construcción, de acuerdo con lo previsto en el Código Territorial.

CARTA PODER para realizar el trámite o Poder Legal notariado en caso de que el propietario no firme la solicitud.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL vigente con fotografía del propietario.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL vigente con fotografía de quien tramita.

OFICIO DE solicitud firmado por el perito, en el cual presenta su alta como Responsable de Obra y, a su vez, deberá firmar todos los planos con su número de perito.

VO.BO. DEL Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, en caso de que el proyecto cuente con alberca y/o microplanta de tratamiento (fosa séptica).

ESTUDIO DE visuales de Ia vía pública y colindancias en el que se demuestre que se respetan los niveles existentes del entorno, y no se obstruye el asoleamiento y Ia ventilación de los predios vecinos. Realizado por el perito responsable de obra.

EVALUACIÓN DE la Manifestación de Impacto Ambiental o estudio de riesgo respectivo, Dictamen de Protección Civil y Estudio de Compatibilidad Urbanística, con resolución positiva, en el caso de la construcción de estaciones de servicio de gasolina, diésel y/o carburación.

DOCUMENTO DE conformidad de la Secretaría de Energía, en el caso de estaciones de carburación para suministro de Gas L.P.

-¡VIRGEN DE la Soledad, qué de requisitos!

-SÍ, SI no nomás es enhílame la otra y vámonos.

-ENTONCES, ¿ADIÓS segundo piso del bulevar?

-NO, PERO también esto es muy engorroso; el juicio va a seguir.

“DAVID LA cajeteó desde el momento que se creyó ‘Don Chingón’, e ignoró al presidente municipal: se apendejó, debió de invitarlo a Palacio de Gobierno a tomar un cafecito.

-‘EL HOLGAZÁN’ no toma café.

-BUENO, UN tequila, un gúisqui, un coñac… un mezcal de Pinos, el purrúm era utilizar la diplomacia.

-A DAVID no se le da la diplomacia, ni la política, ni nada que no sea el chupe y las mujeres.

-BUENO, HUBIERA utilizado a su secretario Rodrigo Reyes Mugüerza.

-NAAA... ESE nomás es bueno pa’madrear mujeres y encarcelarlas.

-NO, PUES así no se puede entonces.

-VERDAD QUE no… son un atajo de pendejos; pero pues ahí está ‘El Monris’, Ricardo bien que hubiera podido hablar con el Miguel.

-PUES SÍ, aunque una plática entre el diablo y Miguel, el chamuco siempre pierde: Venciste Miguel, venciste, guarda tu reluciente espada.

-AHÍ PÁRELE a la pastorela, no diga el final; como veo, don Miguel y don David no van a llegar a ningún acuerdo.

-ES CORRECTO. Yo tampoco creo que Miguel vaya a ceder y le dé los permisos para continuat con la construcción del segundo piso.

-BUENO, PERO si luego el Miguel se pone de modo

-¡SE LO enchufa la gente, todo Zacatecas se le iría encima y lo tildarían de traidor, la gente no quiere segundo piso: tiene hambre y sed de justicia, quiere comer tres veces al día, quiere agua para tomar y bañarse, quiere carreteras en buen estado, quiere hospitales, medicinas, empleos, no un pinche segundo piso que no va a solucionar nada que no sean los bolsillos del ‘Holgazán’.

“POR EL bien de Zacatecas, David debería de renunciar al segundo piso y utilizar ese dinero en otros rubros: seguridad, campo, medicinas, carreteras, educación… pagarle a los maestros a tiempo sus sueldos y prestaciones, ¡chingao!, porque se la pasan más tiempo en marchas y plantones que en las aulas, y los estudiantes abandonan las clases y son presa fácil del narco.

“¡SE GOBIERNA con la gente, no contra la gente, David debe de reaccionar, chingao!, no votamos para tener en palacio de gobierno a un ‘Tirano Banderas’, él prometió escuchar al pueblo y acompañarlo en sus demandas y ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas, no el ojete que está hoy en palacio.

“PARA OJETES con Rodrigo Reyes Mugüerza tenemos, pinche troglodita, él debió de haber nacido en la Edad de Piedra, cuando era muy común garrotear a la mujer, agarrarla del pelo y arrastrarla como muñeca fea.

-ENTONCES, ¿USTED cree que el segundo piso del bulevar ya valió chetos?

-DEBE, EL pueblo no quiere ese adefesio, quiere el Zacatecas prometido: seguridad, paz social, empleo, vivienda, educación, ¿no acaso fue lo que David prometió? El pueblo no pide más, pero tampoco menos.

-ESO SÍ.

-¡VIRGEN DEL sagrado rosario, ya es tardísimo! Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.