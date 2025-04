Mi Jardín de Flores

Entonces el Segundo Piso ya Valió Chetos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El gobernante debe vivir en la justa medianía. Todos los diputados, todos los gobernadores, todos los senadores, la presidenta, hay que vivir en la justa medianía, nada de que ya llegué. y ahora la parafernalia del poder. No, eso no, quien gobierna con nuestro Movimiento es cercano al pueblo, sino no es de la cuarta transformación de la vida publica de México: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 13 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Para, Tiene el Mismo Motor que mi Cabecita de Algodón

-¡QUÉ VITALIDAD la de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, no para de trabajar por todo el país, y Zacatecas no es la excepción; como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, doña Claudia estuvo en nuestro estado y puso en marcha acciones prioritarias para Zacatecas.

POR PRINCIPIO de cuentas informó que la meta para este año es aumentar la producción de frijol en el país: ¡300 mil toneladas!, ¿cómo le va a hacer? Va a apoyar con semilla mejorada: .

PARA ELLO -dijo- ya pusimos en marcha la planta de producción de frijol para poder producir mejor semilla; el precio de garantía continuará a 27 pesos kilo de frijol, que se distribuirá en todas las tiendas Diconsa, además de que se comercializará el frijol enlatado para benefi cio de los productores zacatecanos.

ESTO quiere decir que habrá una mejor distribución de frijol a nivel nacional y será frijol zacatecano, el mejor del mundo, sostuvo la presidenta.

-ESO ME gustó: que nuestro frijol esté en todos los hogares de México.

-LE VAN a bajar las ventas, doña Petra.

-NO, porque yo vendo barato y con el peso o dos que me gano por cada kilo, ya la hice: no soy avarienta. Además siempre lo he dicho: es mejor un taco de frijoles de la olla que una grasienta hamburguesa, generadora de diabetes.

-OJALÁ y todos los servidores públicos fueran como mi presidenta: 4X4 todo terreno, entonces sí, agárrense, porque nadie detendría al país.

EN Guadalupe ya dio el banderazo para la construcción del Hospital General Regional de Especialidades del IMSS, y la construcción de 400 viviendas.

-ES LO que decimos, la presidenta está en todo, también dijo que iba a apoyar al David en la reconstrucción de carreteras, yo creo que lo vio muy lento; otra cosa que me gustó fue que no ha quitado el dedo del renglón en torno a la Presa Milpillas, pero lo que más me gustó fu lo que dijo.

-¿QUÉ DIJO?

-QUE NO quería nada a la fuerza, que si los ejidatarios no querían pues que entonces no haría la presa.

-¡ÁNDELE esa es buena señal!, quiere decir que también la presidenta está de acuerdo con el pueblo de que no haya segundo piso al bulevar.

-SON PRINCIPIOS de don Benito Juárez, que la presidenta siempre ha tenido a fl or de labios: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

CON ESO hay, entonces sí ya valió chetos el segundo piso del bulevar, más le vale al David tapar todos los malditos hoyos que hizo a lo pendejo, pretextando que ya iba por su segundo piso, que lo haga en su rancho a ver si le alcanza la inteligencia artifi cial al huevonazo.

Mara al Poder Muñoz Galván al Poder Judicial

-¿YA VIERON que la Mara Muñoz, es candidata a jueza de distrito penal federal?

-SÍ, HOY sale en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-ZACATECAS necesita gente como ella, a mí me cae muy bien porque tiene ideales y principios, además de que es trabajadora y se levanta temprano.

-ESO SÍ, además es enemiga de las injusticias y no se doblega ante nadie, recuerden que se puso al tú por tú con El Pinocho de Bernárdez y lo barrió cuantas veces quiso, porque la razón la amparaba, quisieran amedrentarla y les salió el tiro por la culata; la Mara es una moderna Juana Gallo, yo voy a votar por ella.

-PUES YA se oye mucho, no hay publicidad en medios pero sí se ha corrido la voz y todas las mujeres feministas la apoyan.

-ES MUY inteligente, esta preparada, me cae muy bien, ¿es cierto que fue novia de don Miguel Alonso?

-ES LO que se decía, pero la Mara estaba bien chiquilla, pero muy guapa: imagínense 18 años… era un crimo.

-COMO la Nani Romo en sus años mozos, ¡nooo… si en Zacatecas se dan guapas hembras, ahí está la Rebecca de Alba, ¡güerota grandota, inteligente!

-JAJAJA ahora sí le dieron en su pata de palo.

-PUES SÍ, es que no hay como la mujer zacatecana, principalmente de Jerez mire: hasta se me pone chinita la piel, ya hasta me están dando ganas de ir el próximo sábado a la Feria de Jerez, para recordar viejas glorias cuando acá su charro negro lucía.

-USTED LO ha dicho, lucía, jajaja.

-POS TODAVÍA, traiga en salsa a dos que tres.

-¡ANDE, viejo volado, le voy a decir a mi comadre Ceci.

-¿QUÉ PASÓ doña Petra, por qué tanta agresión?

-POR volado, ya va para abuelo y todavía presume… ¡rabo verde!

-CAMBIEN de tema, tan bien que est ábamos comentando los proyectos de la presidenta.

-HOY, va a estar en Aguascalientes.

-ES DOMINGO…

-PARA LA Dra. Sheinbaum, no hay domingos de asueto que valgan: ella descansa haciendo adobes, es una mujer incansable, es como mi cabecita de algodón: no se cansa. Le gusta mucho su trabajo.

YO QUIERO ver al Miguel Alonso de charro y a caballo; ese sí que rompía corazones, todas querían con él: ¡Miguel, bombón, te quiero en mi colchón!, y el Miguel nomás volteaba y regalaba sonrisas, ¡ese sí que es carita! .

SE CASÓ en la Ciudad de México con una mujer muy guapa, es fi fí y tiene unos hijos muy bonitos; al Miguel le levantaron muchos falsos y al fi nal tragaron camote por habladores, comenzando por El RaTello malagradecido, que quiso perjudicarlo pero le salió el tiro por la culata, a pesar de que lo hizo candidato.

-YO CREO que el próximo presidente nacional del PRI va a ser el Miguel Alonso, me platican que en México tiene mucho cartel, Zacatecas es tierra de buenos políticos, todavía hay quienes recuerdan a Chabelo Rodríguez Elías, don Panchito, papá de Amalia García, a Genaro Borrego.. ufff, puro político de polendas, el más pinchurriento de todos ha sido El RaTello, hasta el propio Holgazán reconoce que fue el que le abrió las puertas al narco de par en par y pues ahí están las estadísticas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.