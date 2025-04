Mi Jardín de Flores

El Presidente de Morena…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Morena tiene que seguir siendo un espacio de diálogo, de participación plural y ciudadana, de construcción democrática. Solamente así podremos consolidar la Cuarta Transformación y evitar que nuestras diferencias se conviertan en fracturas: Ricardo Monreal Ávila, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 14 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Las Heridas que más Duelen...

MUY CIERTO lo que dice el señor obispo don Sigifredo Noriega Barceló: ‘las heridas que duelen más, cuando las hacen nuestros hermanos’, ¿cómo es posible que sean los propios gobernantes, los que nosotros pusimos en el poder, los que nos infrinjan dichas heridas?

ESO ES inconcebible, pero desgraciadamente es así, ya luego serán presa del remordimiento pero el daño hecho es irreversible.

-ESO SÍ, ahí está ‘El RaTello’ repudiado hasta por su propio partido por haber entregado la gubernatura, en charola de plata a ‘El Holgazán’, quien al paso que va también será repudiado por los zacatecanos, por ojete.

-NO SERÁ, es, ¿no hasta mentadas de madre le han llovido en las protestas? ¿Cuánto billete no ha costado acallar las protestas por la cobarde represión y encarcelamiento de las mujeres feministas de marzo8 de 2024? .

EL DAVID, tan soberbio, le tuvo que bajar tres rayitas a su ego e invitar al obispo Noriega a tomar chocolate caliente en casa de Gobierno, para fumar la pipa de la paz Sus bonos han bajado mucho y con la suspensión de su segundo piso del bulevar, ya andan por los suelos.

-SÍ, QUÉ gacho, un simple juez puso en evidencia su ‘poder’ y valió chetos, ya nomás falta que se le pare enfrente un perro y lo orine.

DETIENEN a Policía Zacatecano en Aguascalientes.

UN POLICÍA de Zacatecas, de nombre Martín, acusado de generador de violencia y secuestrador, huyó a Aguascalientes para, según él, burlarse de la ley, pero poco le duró el gusto porque al expolicía lo detuvieron en el vecino estado y lo entregaron a la Fiscalía que lidera el francés Cristian Paul Camacho Osnaya.

LO QUE me gusta de las autoridades de Aguascalientes es que mandan fotos de los delincuentes que detienen que, aunque les cubren los ojos, pueden ser identifi cables, en cambio acá en Zacatecas pareciera que tienen pacto delincuentes-policías, porque los protegen mucho y, en ocasiones, no mencionan ni el nombre del delincuente.

-POR ALGO será.

– MÁS EMBARRADOS no pueden estar.

La Dra. Sheinbaum Estuvo en Aguascalientes y la Armó en Grande

-NO CABE duda: la Dra. Sheinbaum heredó el amor que el pueblo de México le tiene a mi ‘cabecita de algodón’; ¡cómo la quieren! -ASÍ es en todo el país y es que ella es pueblo, no es de esa gente que se cree la divina envuelta en huevo, es de lo más sencilla, atiende a la gente y se saca fotos con ella, besa a hombres, mujeres y niños, a muchos hasta le besa sus manos. La critican por eso, pero a ella le vale gorro, es como es y no importa lo que digan.

La Rechifla a la Gobernadora Tere

-¿SI LEYERON las notas?

-POR SUPUESTO.

-SÍ, Y me llamó la atención lo siguiente: la rechifla que recibió la gobernadora Tere Jiménez, cuando le tocaba hablar; la Dra. Sheinbaum se paró de su asiento y fue a donde la gobernadora y dirigiéndose a la gente les pidió la respetaran.

¡TODO MUNDO le hizo caso!, y la Tere pudo hablar sin más problemas; me quedé intrigada por la rechifl a y hablé a Aguascalientes para conocer el motivo de tal rechifl a y pues me soltaron la sopa.

RESULTA que el presidente de Morena, un tal Gilberto Gutiérrez Lara, es una fi chita de primera, pues entre otras cosas está acusado de golpear y amenazar de muerte a una compañera de partido que fue su amante.

-¿CÓMO, así?

-ELLA MISMA subió un video y expuso su problema, por eso se supo que contra el tal Gilberto hay una denuncia penal y que están a punto de solicitar una orden de aprehensión para meterlo a la cárcel.

ENTONCES, el muy cobarde, dice que por cuestiones políticas lo quieren meter a bote, y por eso el hombre anda desesperado, entonces, para presionar a las autoridades, el Gilberto, ordenó a sus huestes que abuchearan a la gobernadora para exhibirla ante la presidenta, pero eso a la Dra. Sheinbaum no le gustó y saltó de su asiento para defenderla.

-PUES qué ojete el tal Gilberto.

-SÍ, CLARO, yo no me explico por que un sujeto de esa calaña es el presidente de nuestro partido en Aguascalientes, cuando Erika Ruth Castañeda Rivera, así se llama la mujer, subió un video a Internet, diciendo: .

SOY ERIKA Ruth Castañeda Rivera, militante de Morena y fundadora de este partido en el que seguiré luchando. Gilberto Gutiérrez Lara se convirtió en mi violentador y llevo tiempo callando. Muchas personas lo saben, por lo que me veo en la necesidad de salir a la opinión pública, primero porque tengo el respaldo de mi familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros del movimiento, y porque él dice ser víctima de persecución política.

HACE AÑOS, Gilberto y yo teníamos una relación sentimental, misma que decidí terminar porque siempre estuvo llena de celos, de humillaciones, de violencia y de amenazas, y cuando decidí dar por terminada esa relación, me amenazó con enviar fotografías íntimas mías que en su momento nos habíamos compartido.

DESPUÉS de muchos meses, yo tuve otra relación, Gilberto se molestó y aenazó con mandar las fotografías a quien era mi pareja, a mi familia y a la militancia. A mi familia sí se las envió. En otro episodio de celos, decidió bajarme del automóvil porque me iba ofendiendo. Me subí a un taxi y él, con el taxi en movimiento, abrió la puerta y me jaló del cabello para bajarme.

Y EN UN intento de huir de él, corrí, sin embargo, me agarró, me estrujó contra unas láminas y me dio un puñetazo. Iban pasando afortunadamente unos albañiles que me defendieron y yo me pude resguardar en un Oxxo. Al día siguiente, como era su costumbre, Gilberto me mandó un mensaje pidién dome disculpas.

CUANDO EN el 2017 yo estaba en Aguascalientes, decidí acudir a la Fis calía para denunciarlo, sin embargo, cuando él se enteró, me dijo que tenía poder, que tenía padrinazgos políticos y que yo no tenía absolutamente a nadie. Me advirtió que si me atrevía, me iba a destruir y me iba a hacer la vida imposible en Morena.

POR MIEDO yo decidí mudarme a la Ciudad de México para intentar olvidarme y seguir con mi vida pro fesional y laboral, con mi ejercicio de la militancia, pensando que todo se olvidaría. Seguí en contacto con él porque teníamos que tratar algunos temas políticos juntos y me forzaba en ese vínculo para seguir permaneciendo políticamente.

EN 2024 regresé a Aguascalientes, principalmente para estar cerca de mi familia y para seguir con mi trayec toria política y profesional. Fui can didata a diputada y nuevamente Gil, abusando del poder como dirigente del partido, me negó recursos en la oportunidad que tenía para ofenderme y violentarme.

TAMBIÉN SE negó a ofrecerme brigadistas y en mis volantes recortaron parte de mi trayectoria política y profesional. Cuando terminó la campaña, hacía reuniones en las que pedía que a mí no me convocaran.

UN EXCANDIDATO se acercó conmigo para decirme que había estado presente en una de las reuniones en las que Gil berto se burlaba, me denostaba y decía que a mí no me había dado recurso eco nómico y sus palabras fueron: no le di a Erika, porque si se lo daba, se lo iba a gastar en pedas., para seguir humillán dome y denostando mi trabajo.

LUEGO, un compañero de Bienestar me dijo que tuviera cuidado porque cuando él salía con Gilberto, presumía de seguir teniendo fotografías íntimas mías. Por eso fue que me armé de va lor y en octubre de 2024 me acerqué a la Fiscalía de Aguascalientes para denunciar que la violencia ha sido sistemática. También metí una queja ante la Comisión Nacional de Honesti dad y Justicia y emitieron medidas de protección para que Gilberto no se me acerque, ni a mi círculo político, ni a mi familia. También hay una orden de restricción por parte de la Fiscalía. Yo confío en que se actuará con justicia por ambas partes.

EN OTRA ocasión, cuando en Aguascalientes hace algunos meses nos visitó la dirigencia nacional, un día antes me dijeron que Gilberto dio instrucciones para que no me dejaran entrar al even to.

QUE EL responsable de blindar mi acceso sería Jorge Hernández, quien es uno de los operadores principales de Gilberto y su grupo político.

CUANDO llegué al evento, en efecto, se acercaron personas para sacarme por instrucciones del dirigente y por ins trucciones del de logística. Afortunada mente, muchas personas me conocen, saben de mi trabajo y les agradezco mucho que hicieron un cinturón de seguridad para que no me sacaran del evento.

EN ESA parte del video, pone la graba ción de lo ocurrido ese día en el salón del hotel Andrea y continuó:

HE SEGUIDO padeciendo por parte de Gilberto en el partido que fundé y en el que ha hecho de todo para tratar de bloquearme. Me he armado de valor para hacer esta denuncia públi camente porque tenemos a una mujer presidenta (de la República) que siem pre tiene las agallas de proteger a las mujeres, porque nuestro partido no merece tener este tipo de dirigentes. Necesitamos dirigentes que estén a la altura, que nos permitan transitar a las mujeres en una vida libre de violencia.

A MI familia, muchas gracias. A mi mamá y a mi papá, que no me han soltado de su mano en este momento tan delicado que he estado pasando; en especial a mis hermanas, que son un ejemplo para mí. Sé que no es fácil.

A MIS amigas y amigos del movi miento que me han mostrado públi camente su apoyo y que, derivado de ello, también han sido violentados e incluso Gilberto les ha pedido sus re nuncias laborales. A las mujeres que se han acercado conmigo diciéndome que también han sido víctimas de Gilberto, les digo que ya estuve en su lugar, pero de verdad que no hablar y mantener el silencio sólo fortalece a los violentado res como Gilberto.

CONFÍO en que se actuará bajo los principios, bajo la legalidad y que se hará justicia, porque ninguna mujer me rece vivir siendo violentada. El eslogan de Es tiempo de mujeres sin violencia aplicará en este y en todos los casos que las mujeres tristemente pasan por una si tuación como esta y, sobre todo, porque un violentador no puede ser dirigente.

HASTA aquí la denuncia, ¿qué les parece?

-SENCILLAMENTE abominable.

-NO ES de hombres, ni siquiera una bestia hace eso.

-LO QUE yo no me explico es por qué no lo han expulsado.

-DEBERÍAN.

-OJALÁ Y el tal Gilberto pare en la cárcel, ¡cobarde!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.