Le Quieren Cambiar la Tortilla al Exfi scal Murillo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Tarde o temprano se va a hacer este viaducto. Ahora con el yugo de este juez o de este Poder Judicial, seguramente va a ser más tarde que temprano. La democracia no ha llegado al Poder Judicial y ustedes lo saben. Entonces estamos frente al atropello, a la corrupción y al mega poder que tienen algunos juzgadores: David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 15 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen los Secuestros y Asesinatos en Zacatecas

PARECIERA que los asesinatos en Zacatecas se han dejado de dar, pero es una mentira, los asesinatos continúan, sólo que los oculta el propio gobierno o los narcos arrojan los cadáveres en otros estados.

EL PASADO viernes, en municipios de Zacatecas, fueron secuestraron a dos personas: un jovencito y un hombre de entre 30 y 35 años.

Y POR la noche del sábado, sus cuerpos con evidentes huellas de tortura y balazos, fueron arrojados en un predio de la comunidad San Jacinto, Rincón de Romos, del vecino estado de Aguascalientes.

RÁPIDAMENTE comenzaron las investigaciones, y el compañero Esteban Bonilla López, me acaba de informar que los cadáveres ya fueron identifi cados: Uriel ‘N’ de 17 años, Santiago Díaz de 25 años.

LOS CUERPOS estaban esposados de las manos: me está enviando las fotografías de los dos zacatecanos y pobres, tuvieron una muerte muy cruel: los torturaron ferozmente antes de acribillarlos.

ME PLATICA Esteban, que hay indicios de que se trata de una vendetta, pues se ensañaron con ellos: los molieron a golpes y los remataron a balazos: es evidente y se nota claramente en las fotografías.

HACE POCO, en enfrentamiento dos policías perdieron la vida y la policía de Aguascalientes dijo que podría ser una venganza de ello, por eso la tortura en extremo, y la ‘siembra’ de cadáveres en Aguascalientes, para desviar las investigaciones, sólo que allá tienen una tecnología de punta, muy avanzada y pronto tienen resultados.

ALLÁ NI LOS RaTellos’, los Julio César Chávez Padilla ni los Benjamín Medrano Quezada, andarían en libertad.

TAMBIÉN me mandan la foto de otro zacatecano, el expolicía narcosecuestrador de nombre Martín ‘N’ detenido hace unos días en Aguascalientes y que fue entregada a las autoridades que acá lo buscaban, entonces ya debe estar encerrado en Cieneguillas.

EL DAVID Monreal se la Cantó al Juez

AYER, el David andaba que echaba chispas y no lo pudo disimular cuando habló de su frustrado segundo piso: .

EL JUEZ federal nos tiene coraje porque queremos democratizar el Poder Judicial; estamos -subrayó- frente al atropello, la Corrupción y el mega Poder (pero) el segundo piso se va a hacer, será inevitable’, sentenció ‘El Holgazán’..

-UNA cosa es que se aferre y otra cosa es que lo haga.

SE vistió de mártir, nomás le faltó agarrar una cruz y decir: síganme

-.EL HOLGAZÁN, miente al decir que previamente hizo una consulta y que el pueblo dijo que sí: miente, no hubo consulta previa, sino una amañada posteriormente, pero que nunca anunciaron.

EL SEGUNDO piso lo inició por sus calzones, creyéndose Don Chingón nomás por ser el gobernador.

-ES CORRECTO: David la cajeteó, nunca debió haberse echado ese trompo a la uña sin antes haber obtenido los permisos: la soberbia lo venció y ahora está pagando las consecuencias, no es el juez el que demanda, es la sociedad zacatecana la que le echó montón y pues trae a un buen abogado: Jorge Rada Lué- vano, el terror de los gobernadores corruptos, si tienen duda alguna pregúntenle a Alex.

JORGE RADA denunció al magistrado Uriel Márquez Cristerna, primo hermano de El RaTello, a quien acusó de corrupción y tráfi co de infl uencias, en un caso que favoreció al gobierno del estado.

ESE RADA va a todas y no le tiene miedo ni al mismito diablo; pues bueno, a él se debe que se haya suspendido la construcción del segundo piso y va a estar eb chino que el David se salga con la suya.

Anda Buscando a ver Quién se la Paga

ESTABA acomodando mi mercancía cuando me llegaron noticias fresquecitas de la capital del estado: Me dijo doña Cholita que la Verónica Yvette López de Lara Hernandez, fue cesada por el David, y que la ex de El Monris anda buscando a quien se la pague.

-NO entiendo.

-PUES que la Verónica Ivette se quedó sin trabajo, quesque el David la corrió de la Secretaría de Administración y que su lugar ahora lo ocupa la María del Carmen Salinas Flores, y que le Verónica Ivette anda buscando a ver quien se la pague, que porque el David la cesó sin decirle agua va.

-MMMM... pero pues que le preocupa, ella tiene chamba segura en la Cámara de Diputados federal.

Y ME pasaron otro chisme: que los hermanos Monreal, Ricardo y David siguen moviendo montañas para salvar de prisión a su amigo del alma Julio César Chávez Padilla, pues le quieren voltear la tortilla al exFiscal Francisco José Murillo Ruiseco, quien fue el que investigó el asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego.

-¿CÓMO?

-PUES QUE van a demostrar que ellos no mataron al abogado, que el Murillo les echó la culpa siendo inocentes y que por eso ahora van a ir contra el Pelón, por falsedad de declaraciones y sabe que otras cosas.

-¿CÓMO?

-PUES YA ven cómo son los Monreal: buenos para cambiar las cosas a su favor, recuerden la bodega donde tenían toneladas de mariguana cuando les cayó el Ejército Mexicano, ¿no se dijeron inocentes y culparon a Amalita García de habérselas sembrado? .

PUES ahora resulta que van a demostrar que Julio César y su esposa son inocentes, que porque no son ellos los asesinos del abogado Raúl Calderón, por eso me dijo doña Cholita que le quieren cambiar la tortilla a Murillo Ruiseco.

-¡SANTO DIOS, esos señores Monreal todo revuelven para salirse con la suya!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.