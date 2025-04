Mi Jardín de Flores

Marco Antonio le hizo el Paro a Jeu Ramón

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Entonces, lo que busca la derecha es que haya rompimiento. ¿Por qué quieren que haya rompimiento? Pues porque debilitan al movimiento. Y eso no lo van a lograr nunca, no hay ruptura, al contrario hay continuidad, y a mucha honra y a mucho orgullo. Es un mismo proyecto de nación que erradica la corrupción y que separa el poder político del poder econ ómico, y que gobierna para el pueblo: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 16 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Banda Sinfónica de Zacatecas

¿POR QUÉ don David Monreal Ávila, se empeña en ser el gobernador más ‘odioso’ de la historia de Zacatecas?, pelea con todo mundo, no escucha y cree tener la razón en todo lo que dice y hace, sólo por ser el titular del poder ejecutivo: es inconcebible que pelee hasta con la Banda Sinfónica del Estado.

-DE LAS mejores del país, madre Teresa, pero el David cree que gobernar es imponer, que nomás sus chicharrones son los que deben tronar, no dialoga, no concierta, no acuerda, no escucha, se cierra, ¿por qué? ‘¡Porque yo soy el señor gobernador, y si me equivoco vuelvo a ordenar!’, a de decir.

Y ESTÁ pedorro, ¿no cuando andaba mendigando el voto por la gubernatura escuchaba a toda la gente y dialogaba con ella? La Banda de Música no nació ayer, data de 1930, va en camino de cumplir su primer centenario y el David está empeñado en desaparecerla y hacer otra a su entero gusto y es ahí donde la puerca torció el rabo, pero como dice el dicho ‘a’i se lo haiga’.

-SÍ, EL acoso laboral en contra de los integrantes de la Banda Sinfónica está cañón: todo el poder del estado contra ellos; ya se echó encima a la ciudadanía; y hoy el PRI sale a defenderla, pues la Banda ha sido declarada ‘patrimonio cultural inmaterial’; el diputado Carlos Peña asegura que el David tiene azorrillados a los diputados, que ni siquiera se atreven a hablar del tema.

-PUES por eso pregunto: ¿por qué don David se empeña en ser el gobernador más odioso de la historia de Zacatecas? -¡CHULADA DE Banda Sinfónica que tenemos!, esa interpretación de la Obertura 1812 de Tchaikovsky, cuando suenan los ‘cañonazos’ y las campanas de Catedral, yo vi a unos turistas rusos llorar emocionados; hay, miren, hasta se me pone la piel chinita nomás de recordarlo, ¡qué emoción!

-¡JAJAJA. yo creí que nomás le gustaban ‘Los Temerarios’!

-¡IDIOTA!

-¿QUÉ PASÓ, doña Petra?

-USTED, don Roberto, que me quiere dar carrilla.

-PUES mañana (hoy) es Jueves Santo y, tradicionalmente, la Obertura 1812 de Piotr IIich Tchaikovsky, la toca la Banda Sinfónica del Estado en Plaza de Armas, allá en la capital, ¡qué emoción!

-EL AÑO pasado no se tocó, en protesta por la guerra Rusia-Ucrania; pero sería un error si no la volvieran a interpretar, en el clásico concierto anual.

-DE TODOS modos ya valió berta el David, se va a echar encima a todo Zacatecas.

-NO, NO se lo va a echar encima, ya se lo echó.

-ME DICEN que los turistas están sacados de onda por tanto atascadero en el bulevar metropolitano: tierra y máquinas al por mayor y el tráfi co de carros a vuelta de rueda.

-Y CON el calorón que hace en la capital en estos días.

Les Hacen el Trabajo en Aguascalientes

-EN ESTOS momentos me están informando de Página 24 Aguascalientes, que agarraron en aquella ciudad a una pareja de rateros zacatecanos: Mayra ‘N’ y Óscar ‘N’.

LOS DELINCUENTES son de altos vuelos, pues en diciembre de 2023, asaltaron un camión de valores: el par de ‘RaTellos’ logró un botín de 15 millones de pesos, y huyeron a Aguascalientes.

CON EL billete robado, los amantes de lo ajeno se daban la gran vida, pero como no hay crimen perfecto y la Policía de Aguascalientes sí investiga, los rateros fueron ubicados en el fraccionamiento La Florida, y los detuvieron, luego de un año cuatro meses de haber cometido el asalto y darse la gran vida.

LA PAREJA de asaltantes ofreció una lana por su libertad, pero los policías los mandaron al carajo y cumplieron con su deber al aprehenderlos.

MÍRENLOS: aquí está la foto, al parecer al sujeto lo agarraron bañándose, pues el delincuente está en bata.

ASÍ LAS cosas, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Guardia en la Agencia Estatal de Investigaci ón Criminal. Finalmente los entregaron a investigadores de Zacatecas, no sin antes sacarles la foto del recuerdo.

CON RAZÓN El RaTello, el Julio Cé- sar Chávez Padilla, la María de Jesús Solís Gamboa, el Benjamín Medrano Quezada y el Jeu Ramón Márquez Cerezo no se paran en Aguascalientes.

-¿POR QUÉ?

-PORQUE ALLÁ sí los aprehenden.

-AL JEU Ramón, tampoco lo hubieran aprehendido.

-¿POR QUÉ no?

-PUES porque tiene el sello Monreal, y es sinónimos de impunidad.

-SEAN claros.

-SÍ, MADRE Teresa: el Jeu Ramón es intocable por decisión de los Monreal y porque Marco Antonio Flores Sánchez, cantante de la Banda Jerez, le cedió su curul en la Cámara Federal de Diputados, en la pasada legislatura y de esa manera burló la ley y la justicia, ¿cómo detenerlo si tenía fuero?, el Jeu Ramón era su suplente.

-¡SANTO Dios, esa no me la sabía, esos señores Monreal son muy maquiavélicos!

-YO CREÍ que ya sabía.

-SABÍA QUE don Marco Antonio era diputado, pero no que don Jeu Ramón era su suplente y que los señores Monreal lo salvaron de esa manera.

-PUES EL Jeu Ramón salió hasta ganando, porque el amigo de los hermanos Monreal sigue en Veracruz, es de por allá, a ver si no transa a la gobernadora Rocío Nahle.

Cuatro Carpetas de Investigación

-QUE NO se nos olvide: el Jeu Ramón tiene pendientes cuatro carpetas de investigaci ón por fraude, así lo declaró a Página 24 Zacatecas el entonces fi scal Francisco José Murillo Ruiseco.

-LE PELAN un canasto de tunas, está protegido por el sello Monreal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.