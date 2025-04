El PRI Exige Cumplir con Hospital Prometido Para Fresnillo: C. Peña

Denuncia Crisis de Salud en Zacatecas

Por Miguel Alvarado Valle

El dirigente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, exigió al gobierno federal que cumpla con la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Fresnillo, un proyecto que ha estado pendiente desde 2018 pese a contar con recursos etiquetados en su momento Durante una rueda de prensa, el líder priísta lamentó que ni el recurso ni siquiera el terreno se hayan concretado en su momento, y resaltó que apenas ahora, gracias a la voluntad del gobierno municipal de Fresnillo, se ha logrado donar el predio necesario para la obra.

Sin embargo, insistió en que el proceso legislativo debe completarse con urgencia para que el Gobierno Federal pueda iniciar la inversión correspondiente. Peña Badillo resaltó la relevancia de este proyecto para Fresnillo, señalándolo como el municipio con mayor población y necesidad de atención médica en el estado, “es una exigencia a un compromiso adeudado en el municipio”.

Además, expresó su solidaridad con el gremio de salud, especialmente con la dirigente sindical Norma Castorena, ante la situación crítica que enfrenta el sector por la falta de insumos y condiciones para brindar atención.

“Ya nos cansamos de señalar que no hay materiales, que no hay condiciones, y cada vez es más grave la situación”, declaró, señalando que hay una crisis evidente en el proceso de licitación y adquisición de implementos médicos.

El líder del PRI enfatizó que la desesperación del personal médico es generalizada, y advirtió que podrían surgir nuevas protestas en las calles, “yo lo he dicho en tribuna y lo reitero: o no saben, o no quieren, o no pueden, pero hoy están atentando los gobiernos de Morena con esas malas decisiones en contra de los zacatecanos, de su salud y de su vida”, sentenció Peña Badillo.

Respecto al proceso legislativo para formalizar la donación del terreno al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el dirigente pidió al bloque de Morena y sus aliados que faciliten la aprobación. Finalmente Peña Badillo advirtió que “luego viene el gran reto, que a nivel federal tengan el recurso para poder iniciar con esta obra.

Caso contrario, tendrán que solicitar el Instituto Mexicano del Seguro Social a la Cámara de Diputados Federal que se pueda rediseñar el presupuesto y esto es a través de la voluntad del ejecutivo, porque si no, 2025 va a ser el año de la buena voluntad.

Y lo tendríamos que ver hasta el 2026 en el presupuesto que se etiquete, pero recordemos que Morena y sus aliados tienen el control absoluto de Cámara de Diputados, Y el presupuesto que se autoriza es el que envía el ejecutivo sin una coma más, sin una coma menos”, concluyó.