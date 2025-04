Wixárika Ofrece Limpias Espirituales Durante el Festival Cultural 2025

“La Cooperación es Voluntaria Para que no se Asusten”

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del Festival Cultural del Bienestar 2025, el patio principal del Museo Zacatecano se ha transformado en un espacio donde se ofrecen ceremonias de purificación o “limpias” guiadas por el marakame Pascual Ventura Henríquez, originario de San Sebastián, municipio de Mezquitic, Jalisco.

Esta actividad espiritual se realizo del 12 al 17 de abril, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con cooperación voluntaria, donde las personas interesadas acudieron para experimentar este ritual ancestral que busca limpiar energías negativas y renovar el espíritu, “vengan a visitarnos vamos a estar unos días más por aquí” comentó.

Pascual, quien lleva seis años realizando este tipo de ceremonias en su comunidad, participa por primera vez en un evento cultural de este tipo en Zacatecas. Explicó que con plumas de águila, incienso y otros elementos sagrados, el marakame lleva a cabo las limpias en conexión con los cuatro puntos cardinales y las fuerzas naturales.

“Yo me comunico con Dios, con los cuatro vientos, y ellos obedecen, ellos también están al pendiente, como nosotros”, apuntó.

A pesar de la riqueza espiritual que ofrece esta experiencia, Pascual señala que la asistencia ha sido limitada, en parte porque la ceremonia se desarrolla dentro del museo y no todos los visitantes están al tanto.

“A lo mejor si estuviéramos afuera nos vería más gente. Aquí adentro, pues pocos vienen, pero los entiendo”, comentó.

Aun así, mantiene la esperanza de que más personas se acerquen durante los últimos días en los que estarán instalados para beneficiarse de esta práctica que busca el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Enfatizo que no hay un precio establecido para las limpias, ya que se trata de una ceremonia espiritual abierta a todos. “El cobro es voluntario, para que no se asusten. Si digo una cantidad, pues ya no vienen”, explicó.

Finalmente mencionó que la ceremonia de limpia no solo ofrece bienestar espiritual, sino también un acercamiento respetuoso a una de las tradiciones vivas más profundas de México, por lo que invitó a las familias zacatecanas y visitantes del festival a acudir al Museo Zacatecano y hacerse la limpia.