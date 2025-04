Mi Jardín de Flores

En Fresnillo, Nadie Quiere a los Hermanos Monreal Ávila

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros somos una tienda grande, hermosa, todos quieren una parte de ella. China la quiere, Japón la quiere. México, Canadá, esos dos viven de nosotros. Sin nosotros no tendrían país. Y todos quieren un pedazo: Donald Trump, Presidente de EUA

CHALCHIHUITES, Zac.- Viernes 18 de abril de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Donald Trump Está Loco de Atar

¡AY, cómo es sangrón el imbécil ese del Donald Trump!

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra?

-PORQUE EL tarado ese dijo que ellos eran ‘una tienda grande, hermosa, todos quieren una parte de ella. China la quiere, Japón la quiere. México, Canadá, esos dos viven de nosotros. Sin nosotros no tendrían país. Y todos quieren un pedazo’.

¿CÓMO ven al estúpido ese?”.

-.PERDÓNALO, Señor, porque no sabe lo que dice’.

-ES UN provocador, un bravucón de barrio, afortunadamente la Dra. Sheinbaum lo ha manejado muy bien.

-.EL PELOS de Elote’ va a terminar muy mal, China le va a dar su merecido, ya comenzó a mover su economía y los gringos pronto van a sentir el primer ramalazo, ya lo verán.

-OJALÁ Y veamos el fi n de ese imperio de drogadictos degenerados, China es un país más humanista e inteligente y educado, me caen muy bien los chinos.

-Y A mí las chinas, ¿ya vieron bailar a las tibetanas? Son unas bellas muñequitas.

-JUMMM... usted se emociona hasta con un palo de escoba con vestido de mujer, es facilito.

-NO HAY mujer fea, todas son muy bonitas. Si yo fuera Emir en mi harem tendría una mujer de cada nación.

-NO LO dudo, pero ni tantito, es usted un coscolino de altos vuelos, pobre de mi comadre Ceci.

Que Gachos los Monreal, de Tres no se Hace uno

–LA GENTE de Fresnillo está muy molesta con los hermanos Monreal.

-NO NOMÁS Fresnillo, madre Teresa, ya todo Zacatecas los repudia.

-PERO EN especial Fresnillo, por eso hoy el Mineral tiene un gobierno prianistaprd, pues les volteó la espalda a los Monreal, aunque se llevaron a la Bennelly Hernández Ruedas al baile, pues fue la que perdió la alcaldía.

PERO AHORA están todavía más enojados los fresnillenses, porque bien pudieron los Monreal Ávila lograr que el nuevo Hospital del IMSS se construyera en Fresnillo y no en Guadalupe, como sucederá.

ENTONCES todo Fresnillo está que echa pestes contra Ricardo, David y Saúl Monreal Ávila, los vomitan, sobre todo los mineros que lidera Carlos Pavón Campos, pues han señalado mano negra en esa obra, pues aseguran que Fresnillo tiene más derechohabientes que Guadalupe y por ende el derecho de tener un hospital de punta con un mínimo de 300 camas.

ASÍ ES que, para el 2027, Morena va a volver a perder la presidencia municipal de Fresnillo.

YO SOÑABA con un Zacatecas totalmente Morena, sobre todo por su tradición de izquierda, pero pues ‘gracias’ al desatino de ‘El Holgazán’, la derecha llegó a Fresnillo, acompañando al PRI-PRD.

FRESNILLO hasta 1998 estuvo gobernado por el PRI.

DESPUÉS, LLEGÓ Pepe Chávez Sánchez del PRD (1998-2001)

GONZALO Ledezma Bretado del PRD (2001-2004)

RODOLFO Monreal Ávila del PRD (2004-2007)

DAVID MONREAL Ávila del PT (2007- 2010)

JUAN GARCÍA Páez del PT (2010-2013)

BENJAMÍN MEDRANO Quezada del PRI (2013-2014)

GILBERTO EDUARDO Dévora Hernández del PRI (2014-2016)

JOSÉ HARO de la Torre PRI-PVEMPanal (2016-2018)

SAÚL MONREAL Ávila Morena (2018- 2021)

MARTÍN ÁLVAREZ Casio Morena (2021-2021 sustituto)

SAÚL MONREAL Avila de Morena (2021-2024)

RITA ROCÍO Quiñones 2024 sustituta)

Y JAVIER Torres Rodríguez PRIANRD (2024-2027)

ES AQUÍ que la derecha ya tiene su parte de poder, algo inconcebible, pues la izquierda es la que predomina, pero pues los yerros de los Monreal dieron pie a que el PAN instalará su incipiente panadería en Fresnillo.

-ES EL comienzo, para las próximas elecciones la oposición no sólo volverá a ganar Fresnillo, sino el estado y el PAN avanzará en un territorio que siempre ha sido de izquierda, todo por los desatinos de los hermanos Monreal.

Siguen las Desapariciones Forzadas

ZACATECAS es de los estados con más desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la desaparici ón forzada de AURELIO ALEJANDRO AGUILAR PUENTE de 36 años, desaparecido forzadamente en Jerez desde el 15 de abril del presente año del Bienestar.

-¡SANTO Dios, no hay día en que no desaparezca, cuando menos, una persona, ¿pues a qué se dedica la policía?

-A TODO, menos a cuidar a la ciudadanía, a pesar que es la que paga sus sueldos.

Cada año Está Peor...

-NO HAY comerciante del Centro Hist érico de la capital del estado que no se queje por la poca afl uencia de turistas y fl acas ventas, hoy doña Cholita me dijo que yo vendía más que cualquiera de ellos, eso nunca me lo habían dicho y le siguen echando la culpa a la violencia e inseguridad y la pandemia, pero lo cierto es que ya es pura percepción.

-ES QUE no le meten dinero a la publicidad, no saben vender Zacatecas, tan chula mi capital y esos pendejos que no saben vender la joya de la corona, perdón por la expresión, pero están muy güeyes, Jerez hace mejores campañas de publicidad que gobierno del estado: la bella Jerez se llena de turistas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.

-¿Y MI bendición, madre Teresa?

-BENEDICTUS, Benedicat, per Jesum Christian Dominum Nostrum.