Mi Jardín de Flores

No, él es fan de Benjamín Medrano

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 19 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Levanta el Festival Cultural

-ME DICEN, madre Teresa, don Roberto, que el Festival Cultural nomás no levanta: el turismo brilla por su ausencia y los locales, como todos en Zacatecas, pasamos por muy mala etapa, por lo que hay comerciantes que no venden ni el 40% de años anteriores.

“EL DECLIVE de los Festivales comenzó con ‘El RaTello’, quien fue el que, por un ahorro más entendido, comenzó a bajar de calidad los espectáculos, sumen ustedes al narco y nos atrapó la catástrofe.

“LOS RESTAURANTEROS ahí la llevan, más o menos se defienden, pero los que sí sufren son los hoteleros: en plena semana santa, no llegan ni a 40% de ocupación, cuando con Amalita todos los hoteles estaban a reventar: en el centro no se podía dar paso, estaba atiborrado de gente y toda consumiendo.

“CON EL Miguel continuaron bien los festivales, además era un tipazo, él también se ponía a bailar en los desfiles y toda la gente lo vitoreaba, pero que llega ‘El RaTello’ y, según él para ahorrar, bajó de calidad los espectáculos y ahí comenzó el declive, porque también en su desgobierno le abrieron las puertas al narco y, como dice don Roberto, ¡Valentín de la Sierra!

Recordar es Vivir…

“USTED, MADRE Teresa, todavía no andaba por acá y si hubiera estado, yo no sé cómo, pero me la llevaba a la capital para que viera y escuchara en vivo a una leyenda mundial: Bob Dylan.

“COMO DICE mi ‘cabecita de algodón’, esto es para los jóvenes de hoy, pues el concierto histórico de Bob Dylan ocurrió el 25 de marzo de 2008, cuando gobernaba Amalia García Medina: ¿me da chance de leer la crónica que escribió Geral Rosales, madre Teresa?

-ADELANTE, DOÑA Petra.

-AY, SE me sale el corazón, va:

POCAS VECES uno tiene momentos claves con la historia, momentos que tardan, momentos que se sueñan pero como versa el proverbio chino: “Cuidado con lo que deseas…que se puede hacer realidad”… llegan, Bendito seas Durango porque estas a cuatro horas de Zacatecas, Bendito seas Zacatecas porque colindas con Durango, porque sólo nos divide una línea divisoria pero nos une una misma carretera…

CAÍAN LOS albores del 25 de Marzo de 2008, una fecha que esperaba con ansias, 4:00 de la mañana, el despertador es el mejor indicativo para saltar de la cama y preparase para la cita con el destino, con la leyenda…4:30 a.m. salgo de mi casa (su casa) y el aire fresco se deja sentir, abordo el eco-taxi que me llevaría a la central de autobuses, ya con boleto en mano subo al ómnibus rumbo a la “gloria”, alguien me saluda me conoce por las conferencias y los programas que realizo de los Beatles…

¿VAS A ver a Dylan?, me pregunta y sin titubeos le respondo que sí, intercambiamos comentarios antes de que el camión emprenda el viaje, vamos saliendo de Durango cierro los ojos, dispuesto a dormir un rato más, a soñar para que en unas horas me despierte con la realidad.

DESPIERTO, SON las 9:30 de la mañana, Zacatecas me saluda con un sol reluciente, con un día que promete alegría pero también esfuerzo porque no son aún las 10:00 de la mañana y ya hay gente formada en una de las puertas de acceso al concierto, gente hasta con cobijas que, de seguro, pasó la noche esperando tener un lugar privilegiado para ver a Bob, antes de formarme decido ir a desayunar unas gorditas de “Doña Julia” muy conocidas desde 1982, para cuando regresó al lugar del concierto, la fila había crecido más pero la decisión ya estaba tomada, sentarme a esperar.

A MEDIDA que pasaban las horas la fila aumentaba, el sol se dejaba sentir pero el ánimo no decaía, a mi derecha un grupo de jóvenes zacatecanos reían y hacían juegos para matar el tiempo, a mi izquierda un ingeniero duranguense me contaba de sus viajes que realizaba. Después se fueron uniendo a la plática jóvenes de Guadalajara y de Chihuahua, luego otros más de la Ciudad de México, ya éramos una bolita que charlábamos de Dylan, de su influencia en los Beatles, de la cancelación de los Doors en Durango y también en Zacatecas, de la supuesta muerte de Paul McCartney y hasta de Futbol.

12:00 DEL día, una voz grita “¡Ánimo solo faltan 8 horas para que empiece el concierto!”, gran consuelo, mientras el calor se sentía cada vez más y más, desfilaba el de globos, el de los duros, el de las galletas, la de las semillas y hasta un perro que, por momentos, enfurecía tal vez por el calor.

2:00 DE la tarde, la seguridad comenzó a llegar, se nos indicaba que el acceso a la plaza sería hasta la 5:00 de la tarde, eran apenas las 3:30 y los de Chihuahua nos invitan una “Sol” para calmar el calor, “qué ironía”, en las filas ya éramos más y la gente comenzaba a amontonarse.

4:30 DE la tarde, ya toda la gente estaba de pie en línea para entrar en media hora a la plaza, dan las 5:00 y se abren las “puertas del cielo”, todo en orden, las gradas se empiezan a llenar y la parte de en medio a inundarse de gente de todas las edades, me toca estar hasta adelante en la barra que dividía el escenario, cerca de los instrumentos, un “Óscar” nos da la bienvenida, estatuilla que según dicen acompaña en la gira a Dylan, obtenida en el año 2001 por mejor canción original “Things have changed”, tal vez como un amuleto de la buena suerte.

ERAN LAS 6:30 de la tarde y la gente en las gradas comienza a hacer intentos por una “ola”, se inflan globos y condones que son la diversión de todos para matar el tiempo, no falta los novios que se besan, el que grita “Viva la Revolución” y que más tarde por escandalizar es sacado del lugar por los de seguridad entre abucheos, un desmayado, el que vomita, la chifladera y todo lo que no puede faltar previo a un gran concierto…

8:20 DE la noche y comienza la desesperación de la gente, el aplauso, el chiflido, el voltear a ver los relojes y justo cuando dan 8:30 se apagan las luces del escenario, salen los músicos vestidos elegantemente y de sombrero toman sus instrumentos y comienzan los aplausos, Bob Dylan con traje negro y su sombreo distintivo de la gira rasga la guitarra eléctrica…estaba frente a una leyenda viviente, ante el poeta, el amigo de los Beatles, el “Travelling Wilbury”… Dylan es único…la gente lo sabía…yo también.

ROBERT ALLEN Zimmerman, Lucky Wilbury o Bob Dylan, como usted le quiera llamar se le ve excelentemente, rejuvenecido, lleno de vida con una sonrisa no muy frecuente en él, la Plaza de Armas de Zacatecas con casi 10,000 personas sigue a reventar, un concierto que trascurrió en orden, que la gente disfrutó con grandes canciones de folk, blues, country, en pocas palabras los caminos de un poeta que ha escrito poemas que han sido musicalizados y cantados con el ir y venir de generaciones.

TEMAS COMO “Watching the river flow”, “Love sick”, “Thunder on the mountain”, “Just like a woman”, “Highway 61 revisited” , “When the deal goes down”, y la muy coreada y esperada “Like a Rolling Stone”, interactuando muy poco con el público, Dylan hizo de la noche magia, con grandes músicos, con grandes canciones y con el sentimiento de su armónica inigualable, su guitarra y hasta el teclado.

Y MIENTRAS caía la noche al píe del cerro de la Bufa y con la Catedral iluminada, en los balcones del Palacio de Gobierno de Zacatecas, decenas de personas disfrutaban con mayor comodidad del concierto, Bob Dylan se despedía entre aplausos, los accesos de la plaza se abrieron y el río de gente comenzaba a salir, unos se abrazaban, otros hasta lloraban…misión cumplida, Dylan cumplió y con su llegada hizo historia en tierra de la cantera,…Bendito seas Durango porque estas a cuatro horas de Zacatecas, Bendito seas Zacatecas porque colindas con Durango, porque solo nos divide una línea divisoria pero nos une una misma carretera…Bendito seas “Bob” por tu música y tus poemas.. Bendito Dios por esta gran experiencia.

DE REGRESO en el autobús, la noche me envuelve con su silencio, la luna brilla más intensamente mientras me pregunto… ¿algún día volveré a ver a Bob Dylan?… no lo sé, la respuesta aún está soplando en el viento.

“HASTA AQUÍ la crónica del Geral Rosales; yo me la pasé muy bien con todas mis amigas, nos llevamos tortas y aguantamos las incomodidades echando relajo sanamente, alguien por ahí comenzó a fumar un ‘churro’ y rápidamente lo sacaron del lugar ante sonora rechifla.

-¿CREE USTED que Bob Dylan podría regresar a Zacatecas?

-SINCERAMENTE NO, ‘El Holgazán’ no tiene ni visión ni buen gusto, él es fan del Benjamín Medrano.

-NO, PUES con eso está dicho todo.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.