Mi Jardín de Flores

Cómo les Gusta Hacerle al Cuento

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La prohibición de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, también conocida como chatarra, que arrancó en las escuelas el pasado 31 de marzo, provocar á la pérdida de empleos al disminuir las ventas de las empresas: Juan José Sierra Alvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 20 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

ME ESPANTÓ el encabezado de hoy domingo de nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘150 Años de Prisión a Secuestrador’, pensé se habían equivocado, por lo que de inmediato me fue al pase para verifi car el ‘error’.

-YO TAMBIÉN me sorprendí, ¿quién vive 150 años?, es una vacilada -creí- y me fui de inmediato a la página 7, y no, no era broma ni había sido un error: el secuestrador Nicolás ‘N’, efectivamente fue sentenciado a 150 años de prisión.

-MUY MERECIDOS -tercia don Roberto-, el secuestrador es reincidente: el 10 de febrero de 2024, en complicidad con otros dos delincuentes armados, secuestraron a una persona; un año y un día después, 11 de febrero de 2025, secuestraron a dos personas más, o sea: le están dando 50 años de cárcel por cada secuestro, yo creo que muy merecidos, el delincuente ese saldrá de prisión con los pies por delante: muerto.

-CIERTO, muy merecido, pero yo creo que lo mejor hubiera sido: cadena perpetua y déjense de elucubraciones; bueno, es lo que dice el Santo Padre Amaro, pues simplifi cando los delitos se avanza más, sobre todo con las evidencias.

-ESO SÍ, pero lo bueno es que ese desgraciado ya no volverá a secuestrar gente, de los que no informaron nada fue de sus cómplices, se queda uno con la cara de wat.

-RARO, ¿verdad?, porque siempre que agarran a uno agarran a los demás, pues el detenido siempre termina echándolos de cabeza.

-QUIENES VAN a sufrir son la esposa y los hijos si es casado y tiene, pero si no, los padres son los que llevarán la pena, el sufrimiento.

-Y SIN deberla.

-OJALÁ Y esa condena fuera pareja, pero que se divulgue con todo y fotografía sin cubrir los ojos para que todo mundo se entere y sepa a qué tirarle, entonces así sí se van a reducir los secuestros pues lo pensarían dos veces.

Al Le Roy le va a Crecer la Nariz

JAJAJA... ese Le Roy si no la echa revienta, jajaja.

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra?

-PORQUE SALIÓ a decir que todos los hoteles de Zacatecas están a reventar de turistas, que están llenos al 100% , jajaja… Yo creo que se las tronó.

DOÑA Cholita me dice que ni siquiera tienen 50% de ocupación; el Le Roy ya se está volviendo mentiroso como su patrón David Monreal Ávila.

-BUENO y Cholita cómo sabe tanto.

-ES GUÍA de turistas y conoce muy bien el teje y maneje, me manda correos o por whatsapp, y me dice que el Le Roy debería ir a Jerez, a recibir cursos intensivos de turismo porque como Jerez, ni la Feria de Zacatecas le llega, allá hay dinero y va mucha gente migrante a pasar Semana Santa, llegan con sus trocotas y cargados de dólares; entonces no le caerían mal al Le Roy un curso intensivo de Turismo, pues mandan a la María de Jesús Muñoz Reyes a los estados a promocionar el Festival y, la verdad, está muy verde, en cambio el Le Roy tiene más verbo, aunque luego anda diciendo muchas mentiras para conservar el puesto.

-PUES YO le voy a decir una cosa: están tan inseguras las carreteras de todo el estado, que ya le piensa uno mucho ir a la capital o a Jerez,quiere salir un día a cargar las pilas, váyase a Gualterio, más seguro, más económico y está a golpe de calcetín.

-ESO sí, y en estos días de repente viene una que otra gringa con deseos de divertirse y…

-TENÍA USTED que salir con su batea de babas.

A PROPÓSITO…

¿YA VIERON que personaldad tan arrolladora la de la Reina de la Feria de San Marcos, de Aguascalientes? ¡Qué hermosa mujer!

-¡JUMMM... ni en cuenta lo hace en este mundo y usted derritiéndose por ella.

-ES QUE vea qué estilo, guapísima, ¡qué porte!

-¡RABO VERDE!

-VA A ir mucha gente de Zacatecas a la Feria, sobre todo a quienes gustan de las corridas de toros: son once corridas y una novillada: el 25 de abril un mano a mano de Joselito Adame y Andrés Roca Rey, va a estar de pelos, ese Joselito es muy bueno: con un toro bueno que le salga, salva cualquier tarde, para de pestañas a la gente, es muy bueno y profesional como pocos.

-ES MUCHA violencia, a mí no me gusta ese espectáculo.

-A MÍ tampoco, yo mil veces el Palenque, pero sin pelea de gallos.

-UUU... pues es lo mero bueno: toros, gallos, mezcal, fi esta mexicana.

-NOMBRE... hay muchos espectáculos culturales y la mayoría gratis, de soltera me invitaban. unas tías a pasar un fi n de semana: el Jardín de San Marcos es muy bonito y muy grande… es un mar de gente, apenas se puede caminar, es muy bonita la Feria de San Marcos.

-CON TEQUILA y cantadoras que son puro corazón!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.