Es Tiempo de Traducir 25 Años de Lucha en Justicia Desde el Poder Judicial: Mara Muñoz

“La Función de Juzgar, es Profundamente Humana”

Por Miguel Alvarado Valle

Con 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas, Mara Muñoz Galván es candidata a jueza penal federal en la primera elección ciudadana del Poder Judicial en México. Su candidatura, aseguró, no solo es una continuación de su compromiso ético, sino una apuesta por transformar la justicia desde adentro.

“He sido servidora pública, abogada, activista. He vivido y denunciado la violencia institucional. Hoy, creo profundamente que desde la función de jueza se pueden hacer las cosas diferente”, afirmó en entrevista para Página 24 Zacatecas.

Señaló que habiendo sido la segunda directora del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, promovió la primera Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar y más tarde, se convirtió en la primera directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas, donde estuvo a cargo de personal ministerial, pericial y de investigación, con lo que constató la revictimización institucional que enfrentan las víctimas.

“Ser víctima no sólo es vivir el delito, también es padecer la omisión, el desprecio o la negligencia de las instituciones. Ahí confirmé que el acceso a la justicia está profundamente sesgado”, afirmó.

Entre sus motivaciones para ser jueza está la posibilidad de juzgar con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos: “Es obligatorio para cualquier juzgador y juzgadora, pero no se cumple. La desigualdad en los procesos es real, y mi propuesta es compensarla con acciones concretas, reconociendo quién está en situación de desventaja.

” Sobre la justicia penal federal, fue enfática al señalar la urgencia de no criminalizar de forma uniforme: “Muchas mujeres están encarceladas por delitos relacionados con la delincuencia organizada, cuando en realidad fueron coaccionadas o se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad. La justicia debe ser capaz de ver eso.”

Recordó que en 2016, denunció públicamente un intento de encubrimiento en un caso de violación por parte de un policía ministerial, lo que la llevó a renunciar a su cargo.

“Desde entonces no he ocupado un cargo público en Zacatecas. Pero no me arrepiento. La integridad es una cualidad fundamental para quien aspira a juzgar”, aseguró.

Trayectoria Mara Muñoz es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y fue becaria del Consejo Británico a través de la prestigiosa beca Chevening. Estudió un posgrado en Política Social en la Universidad de Nottingham y otro en Sociología en la London School of Economics.

Además, ha cursado diplomados en instituciones como FLACSO, el CIDE y la ENA, siempre con un enfoque en políticas públicas, cultura jurídica y perspectiva de género.

“Para mí, la función de juzgar no es técnica ni burocrática. Es profundamente humana. Estoy convencida de que la justicia puede cambiar vidas cuando se ejerce con compromiso, independencia y conciencia social.”, concluyó