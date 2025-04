Las Caravanas de la Salud Llevarán Servicios Médicos Gratuitos a Comunidades Rurales

Del 21 al 25 de Abril

Con el objetivo de llevar sin costo alguno servicios médicos de calidad a las localidades más alejadas del estado, del 21 al 25 de abril el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) invita a las Caravanas de la Salud que se llevarán a cabo en diversas comunidades rurales del estado, de las 8:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde.

Durante estas jornadas se ofrecen diversos servicios, como atención médica y dental, detección de diabetes e hipertensión, promoción de la salud, planificación familiar y control del niño sano, entre muchos otros.

Las personas interesadas en recibir atención deberán acudir directamente a las Unidades Médicas Móviles que se instalarán en diferentes comunidades, de acuerdo al siguiente calendario:

El lunes 21 de abril, la caravana estará en la calle Benito Juárez s/n (Casa de Salud), El Novillo, El Llano; en la calle Benito Juárez s/n, Puerta del Muerto, Rincón de Romos; en la calle Francisco Villa No. 202 (Casa de Salud), El Garabato, Pabellón de Arteaga; en la calle Río No. 27, El Sauz de la Labor, Calvillo; en la avenida Moctezuma s/n (Salón Ejidal), Zacatequillas, Cosío, y en la calle Benito Juárez No. 130, Pocitos, Aguascalientes.

El martes 22 de abril, las jornadas serán en la calle Del Refugio s/n, El Tildío, El Llano; en la calle Juan Hernández Ramírez s/n (Casa de Salud), El Tecongo, San José de Gracia; en la Plaza Principal de San Luis de Letras, en Pabellón de Arteaga; en la carretera a La Rinconada (Salón de Desarrollo Comunitario), El Terrero del Refugio, Calvillo; en la calle Guerrero s/n (Casa de Salud), El Salero, Cosío, y en la calle Reforma s/n, Buenavista de Peñuelas, Aguascalientes.

El miércoles 23 se ubicarán en la calle Libertad s/n (Casa de Salud), Ojo de Agua de Crucitas, El Llano; en la calle Eduardo J. Correa s/n (Casa de Salud), en Caldera, Tepezalá; en la calle Agustín Melgar s/n (Casa de Salud), Santiago, Pabellón de Arteaga; en la calle Morelos No. 501 (Casa de Salud), en Ojo de Agua, Calvillo; en la calle Francisco Márquez s/n (Casa de Salud), en El Valle de las Delicias, Rincón de Romos, y en la calle Obelisco No. 204 (afuera del preescolar Arcoiris), en El Gigante, Aguascalientes.

El jueves 24, estarán en la calle Moreno No. 321 (Casa de Salud), en Los Arenales, Jesús María; en la calle Las Flores s/n (Club de la Tercera Edad Un Recuerdo Feliz), en El Tepozán, Tepezalá; en la calle Francisco Villa s/n (Plaza Principal), San Juan de la Natura, Rincón de Romos; en la calle Mar Caspio No. 201 (Casa de Salud), El Chiquihuitero, Calvillo; en la calle Guadalupe s/n (Plaza Principal), El Saucillo, Rincón de Romos, y en la calle 20 de Noviembre No. 107, en El Niágara, Aguascalientes.

Finalmente, el viernes 25 de abril, las caravanas visitarán la calle Benito Juárez No. 302, en San José de la Ordeña, Aguascalientes; en la calle Emiliano Zapata s/n (Casa de Salud), en Jilotepec, Asientos; en la calle 5 de Mayo No. 2 (Casa de Salud), en Noria del Borrego, Asientos; en la calle Circonia No. 105 (Casa de Salud), Piedras Chinas, Calvillo; en la calle Asamblea Ejidal, esq. 20 de Noviembre, en Lázaro Cárdenas, Asientos, y en Cabecita Tres Marías, Aguascalientes, en la calle Benito Juárez s/n.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 79 00, extensión 7989, o a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes.