Mi Jardín de Flores

Como 500 Millones de Pesos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Muere el papa Francisco. Un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no lo son es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 22 de abril de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ya Está con Dios...

–MADRE TERESA, reciba usted mi más sentido pésame.

-ME IMPACTÓ la noticia, de inmediato pensé en usted, reciba mi más sentido pésame, madre Teresa.

–GRACIAS, doña Petra, don Roberto, el Papa Francisco ya está con Dios.

-TODO MUNDO lamenta su partida.

-ME CAÍA muy bien ‘Panchito’ porque estaba con los pobres, al grado de enfrentarse a Donald Trump como cuando le dijo que ‘quien sólo piensa en construir muros, donde quiera que estén, y no es construir puentes, no es cristiano’, y el infeliz dictador ‘Pelos de Elote’, se quedó callado.

-DESCANSE en paz el Papa de los Pobres.

Ahora es Luis Moya

LOS LUISMOYENSES viven con el Jesús en la boca: ese próspero municipio, tan cercano a la capital de Zacatecas, está invadido por el narco, lo raro es que el ‘desgobierno’ del David Monreal no hace nada para impedirlo.

-ALGO ANDA mal ahí: David tiene miles de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales ¿y no puede meter al orden a una caterva de ma fiosos? .

¡A OTRO perro con ese hueso, ahí hay una complicidad descarada!

–¿COMPLICIDAD de quién?

-DE TRAIDORES, enquistados en el poder, pues no es creíble que un reducido grupo de criminales, tengan en jaque a todas las fuerzas del orden y este pinche gobierno no haga nada por proteger a la población.

LUIS Moya es un municipio de gente honesta y trabajadora que merece vivir en paz para continuar desarrollándose, todavía puede dar más: la familia Luévano hizo de Luis Moya un emporio textil, que esos hijos de la chin… (censurado) quiere destruir envenenado a los jóvenes con drogas, extorsionando y matando gente inocente y productivo, ¿por qué este méndigo ‘desgobierno’ de David Monreal lo permite? .

PORQUE tiene en su gabinete de seguridad a traidores, ¿pa’qué le damos vueltas, si esa es la realidad? .

¡CARAJO, David tiene a un General de División, como secretario de Seguridad Pública: Arturo Medina Mayoral; tiene a un Fiscal general de Justicia: Cristian Paul Camacho Osnaya, el francés está bien evaluado, con mucha experiencia, y tiene a otro general que coordina a la Guardia Nacional y a miles de hombres armados hasta los dientes, con un helicóptero de guerra!, pero no pueden meter al orden a una caterva de narcos.

¡NO MA-men, esto no es posible! David tiene por ahí a varios traidores, a mí no me la pegan!”.

-NI A mí tampoco.

-LA HISTORIA está empedrada de traiciones, don David debe de sacudirse esa gente, de lo contrario retrocederá en lo avanzado.

-QUE SE levante temprano y se ponga a trabajar, eso es lo que hace falta: tra-ba-jar, no levantarse con ‘el sereno de las 10:00 de la mañana’, como lo balconeó el propio ‘Monris’.

-DON DAVID debe de impedir que nuestros hermanos de Luis Moya, sigan en manos de los malos organizados; los luismoyenses sin gente de bien, honesta y trabajadora y esa gente de afuera llegó a hacer maldades imperdonables: enviciar a la juventud, extorsionar y matar a gente de bien: don David debe de ponerse las pilas y trabajar por el bien de toda la sociedad zacatecana, ¡es ahora o nunca, tiene todo el apoyo de la Dra. Sheinbaum!, ¿qué más quiere? .

DON DAVID debe de recordar que fi rmó ‘una carta compromiso con la Cuarta Transformación; vamos a respetar y hacer valer los principios de este movimiento para lograr igualdad, equidad, respeto y la erradicación de malas prácticas en el gobierno México y Zacatecas!, es lo que dijo y sus palabras no deben de llevárselas el viento: nuestro deber como ciudadanos es record árselas para que se cumplan, esto lo dice la propia Constitución Federal, que nos faculta para ello.

-ASÍ DEBE de ser, madre Teresa, el pueblo es el que manda, que ya luego en el poder se quieran pasar de lanza, es otra cosa, pero los ciudadanos no debemos de desmayar: no son reyes, emperadores o cosa que se les parezca, son servidores públicos elegidos por el pueblo y están obligados a conducirse con honestidad al servicio del propio pueblo, no de sus intereses personales.

¿Quién Será el Nuevo Papa, Madre Teresa?

-CON EL fallecimiento del Papa Francisco, me siento como huérfana, ¿quién será el nuevo Papa, madre Teresa?

–SUENAN VARIOS nombres.

-¿TENDREMOS, ahora sí, un Papa mexicano?

-NO, NO creo.

-¿QUIÉN SERÁ, madre Teresa?

-SE ESCUCHAN varios nombres: los cardenales Matteo Zuppi, Luis Tagle, Christoph Schoenborn, Robert Sarah, Pietro Parolin, Marc Ouellet, Reinhard Marx..

-¡ESE ES el bueno!, exclama don Roberto.

-¡ESTÁ PEDORRO, ese es comunista!

-NO DIGA sandeces, doña Petra.

-SE APELLIDA Marx…

-ESO NADA tiene que ver; y fi nalmente está Peter Erdo; según los conocedores, como el santo Padre Amaro, uno de ellos será el próximo Papa.

Nueva Suspensión del Segundo Piso del Bulevar

–SEGÚN EL Darío del Real Campos, abogado de la Ciudadanía Participativa, el David Monreal acaba de recibir nuevo revés contra la construcción de su segundo piso al bulevar metropolitano de la capital del estado.

-VA INVICTO…

-SI, El Holgazán. no gana una, ¿no que el Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito, era una perinola encuerada en Derecho?

-DON David debe de reconocerlo: ¡falló! No debió de violar leyes y reglamentos, se empecinó en hacer una obra muy cuestionada, abusando de su investidura y se echó al pueblo y a la propia Justicia, encima.

DON DAVID podrá decir mil cosas a favor de la construcción, pero lo que hizo está fuera de la ley (carece de permisos) y le ganó la soberbia: tiempo y dinero tirado a la basura…

-COMO 500 millones de pesos, dicen, se le adelantó a la constructora.

-EN OTRO país, ese dinero se lo cobran al que lo dilapida.

-PUES ESTARÍA muy bien que Participaci ón Ciudadana hiciera una campaña, para que el David pagara los platos rotos, que al cabo tiene mucho dinero, es súper millonario.

-NO ES mala idea: los errores cuestan y es inmoral endosárselos al pueblo, no se vale.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santisima de Guadalupe.