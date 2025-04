Se Solidariza el PRI con el Alcalde de Tepechitlán

Exige la Intervención del Gobierno del Estado

Por Miguel Alvarado Valle

El PRI, a través de su dirigente estatal Carlos Peña Badillo, expresó su solidaridad con el alcalde de Tepechitlán, Adolfo Cortez Santillán quien atraviesa por una compleja situación que combina una crisis político- administrativa dentro del ayuntamiento y amenazas que comprometen su seguridad personal.

Carlos Peña exhortó al Gobierno del Estado a intervenir de manera decidida para resolver esta problemática que afecta directamente a la población del municipio.

“Hoy esta confrontación esta yendo más allá, por eso nosotros no queremos que la situación en Tepechitlán no se atienda o no se vea”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente priista reconoció que el con􀃀icto entre el presidente municipal y el Cabildo, particularmente con la síndico y algunos regidores, ha escalado a niveles alarmantes, impidiendo el funcionamiento normal de la administración pública.

A esta crisis interna se suma una situación de inseguridad personal para el alcalde, quien ha denunciado amenazas directas e incluso un intento de secuestro, situación que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Peña Badillo señaló que ambos problemas podrían estar relacionados, lo cual hace aún más urgente una intervención integral por parte de las autoridades estatales.

“Hemos conocido ya muchas administraciones municipales que cuando existe una confrontación alcalde, síndico, síndico, alcalde, el único que pierde es el municipio. Lo único que no llegan son los beneficios a favor de la población”, resaltó.

Consideró que la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso la Fiscalía estatal deben intervenir de forma inmediata, tanto para garantizar el funcionamiento administrativo del ayuntamiento como para salvaguardar la integridad del alcalde.

Además, Peña Badillo dejó claro que esta postura no tiene un tinte partidista, pues recordó que el alcalde fue electo por una coalición conformada por el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

Finalmente mencionó que han estado en comunicación constante con el primer edil, respetando la ruta que él ha decidido tomar para buscar soluciones, la cual incluye notificaciones a la Auditoría Superior del Estado y a la Legislatura local.

Anunció también que en próximas sesiones del Congreso del Estado se analizará el caso para determinar las acciones que deben emprenderse desde el ámbito legislativo.