Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hoy este animal tiene una nueva oportunidad, hoy ese animal es el ejemplo de todo México que tenemos que acabar con la explotaciÛn disfrazada de tradición. Es un llamado a los diputados, a los senadores, aquellos que nos ayudan a que se ejerzan las leyes y que además se reformen, tenemos que acabar con esas malas prácticas: yeguas, burros, caballos son sobreexplotados en labores de tiro, jalar carretas, jalar equipo de construcción, jalar materiales oxidados, muebles. Ya basta! los animales no son para eso y es un crimen tener un animal de esos al rayo del sol sufriendo: Arturo Islas Allende, Ambientalista.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 23 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Puedo o no Quiere...

APENAS AYER -inicia la plática don Roberto- comentábamos sobre la violencia y la inseguridad que provocan los narcos y el fracaso del gobernador David Monreal Ávila que no ha podido regresarnos la paz y la tranquilidad prometida y los hechos lo volvieron a poner en evidencia:

EN PLENO Festival Cultural del Bienestar Zacatecas 2025, ayer martes 22 de abril, mataron a balazos a un repartidor de Didi, cuando conducía su motocicleta, a eso de las 12:00 del día en pleno Centro Histórico de la capital del estado.

-¡SANTO DIOS, que escena para los turistas, luego preguntan por qué no regresan a visitarnos, cuando es porque sus vidas corren peligro!

-DESGRACIADAMENTE así es, madre Teresa, en Zacatecas sabemos a qué hora salimos de nuestra casa, pero no si regresamos vivos o muertos pero tenemos que jugarnos el albur diariamente.

COMO ese motociclista de Didi que a esa hora andaba trabajando y fue sorprendido por su verdugo cuando circulaba por el Callejón del Mono esquina con Del Obrador, atrás de Catedral, en pleno Centro Histórico de la capital del estado.

SEGÚN nuestros compañeros reporteros, a esa hora y en ese lugar un pistolero le cerró el paso al motociclista, descendió de un taxi y le metió un certero balazo en la cabeza, lo que quiere decir que el asesino es un matón profesional.

UNA ve que mató al motociclista de Didi, el matón a sueldo de complexión robusta, con barba, que vestía una playera roja con verde y el número 5 blanco en la espalda, abordó nuevamente el taxi y en segundos se esfumó.

AL parecer hay cámaras en el lugar que captaron el cobarde asesinato y los servicios de inteligencia ya andan tras el narcosicario.

EN EL lugar de los hechos corrió el rumor que mataron al motociclista de Didi, porque se negó a vender drogas.

Otro Asesinato

EL FISCAL Cristian Paul Camacho Osnaya intentó ocultar el asesinato de un expolicía estatal, sucedido el pasado domingo en terrenos de Vetagrande, Zacatecas , sin embargo, el ‘Francés’ fracasó en su intento.

ESTA es la historia: el pasado domingo, al fi lo de las 9:30 de la mañana, transeúntes que caminaban por un costado de la brecha que conduce a Sauceda de la Borda, tropezaron con un cadáver que tenía huellas de tortura.

PRONTO, el lugar se llenó de soldados del Ejército Mexicano,elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales; obvio, no hubo detenidos, pero ese día no se reportó a la prensa para evitar su divulgación, ya que los genios de la propaganda habían expresado “día blanco del Festival”, sin embargo familiares y amigos comenzaron a divulgar el asesinato del hombre que, por cierto, había sido policia estatal, comisionado al municipio de Luis Moya, y fue entonces que Cristian Paul ya no pudo ocultar “saldo rojo del Festival”.

Otro Letal Problema: el mal Estado de Carreteras

EL MAL estado de las carreteras siguen causando: muertes: ayer martes, en Pinos, Zacatecas, una camioneta volcó al ponchársele una llanta: la copiloto murió en el lugar de los hechos y el conductor se encuentra grave en un nosocomio.

¡CARAJO!, ¿Cuántas vidas se habrían salvado si los 500 millones de pesos que le adelantaron a la constructora Hycsa, para iniciar la construcción del vituperado segundo piso del bulevar Metropolitano, los hubieran utilizado para reparar las carreteras de Zacatecas, que están para llorar?, es pregunta, porque si hacemos un balance, el resultado arrojará que en los últimos meses las carreteras de Zacatecas han matado a más gente que los narcos ¿o miento?

-NO: A ojo de buen cubero, es cierto, en los últimos meses el pésimo estado de las carreteras han matado más gente que el propio narco.

Las Mentiras de Le Roy Barragán

-¡AH PINCHI Le Roy tan mentiroso!

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra?

-PUES PORQUE El Pelón miente como respira y chamaquea a los reporteros con sus falsedades, ¿no el infeliz declaró que Zacatecas registró una Semans Santa con alta infl uencia turística, saldo blanco y ocupación hotelera al 100%?

Y LUEGO abundó diciendo que vinieron a Zacatecas 65 mil migrantes,, haciendo corte hasta el domingo, pero resulta que mintió , chamaqueó a los reporteros de buena fe, pues el Raúl Mu- ñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, dijo que ningún hotel o motel de la capital del estado registró 100% como lo aseguro el Le Roy Mentiras Ocampo, secretario de Turismo .

-¡VÁLGAME Dios, que exhibida le dio don Raúl Muñoz, al señor secretario de Turismo!

-¡POR PINCHE mentiroso y qué bueno!, yo aplaudo la desenmascarada que le dio el Raúl al Le Roy, ahora sé por qué le creció chica narizota, jajaja… .

DIZQUE saldo blanco y matan -cuando menos- a dos personas, ¿por qué no hablar con la verdad y no andar con mentiras?

-ESO SÍ porque la verdad os hará libres, ¿se imaginan si don David reconociera que se equivocó al iniciar la construcción del segundo piso y que el presupuesto lo dirigiera al campo, carreteras, seguridad o terminar con el hambre? ¿Por qué no quieren reconocer que hay miles de familias zacatecanas que comen una sola vez al día? .

¡DAVID, levántate temprano y ponte a trabajar!., es el clamor de Zacatecas.

-CALLE boca, no sea que le vaya a ser caso y resulte peor.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.