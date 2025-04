Mi Jardín de Flores

Rezago de 3,800 Inmuebles en Gobierno del Estado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Al llegar a la Secretaría de Administraci ón encontré un rezago de 3,800 inmuebles que no están formalmente regularizados o bien, no tienen certeza jurídica; actualmente hay tres terrenos en proceso de recuperación con un valor aproximado de 200 millones de pesos, los cuales iban a utilizarse para distintos motivos, sin embargo, al no haber sido utilizados regresarán al Gobierno del Estado: María del Carmen Salinas Flores, Secretaria de Administración del Gobierno del Estado.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 24 de abril de 2025.ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Secretaría de Administración, un Verdadero Caos

MUY COMENTADAS las declaraciones de la María del Carmen Salinas Flores, fl amante secretaria de Administración del Gobierno del Estado, quien reveló a la prensa, entre ella a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que a su llegada a la institución encontró un rezago de 3,800 inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que no están formalmente regularizados o, bien, no tienen certeza jurídica.

-¡SANTO DIOS, es un mundo de propiedades, más hogares que los que tiene mi amado Chalchihuites, ¿cómo es posible eso?

-PERO TAMBIÉN encontró otra cosa: tres terrenos con valor aproximado a los 200 millones de pesos, que el Gobierno del Estado había donado para equis fi n, no los utilizaron para lo que los pidieron, por lo que ahora están en proceso de recuperación; esto es a grandes rasgos cómo fue que recibió la institución de su antecesora, la Verónica Yvette Hernández López de Lara, fi na persona por todo Zacatecas conocida.

YA SE me hacía rara esa salida de la Verónica, pues el nombramiento de la María del Carmen fue muy a la chita callando y no hubo foto del relevo con el gobernador, pues ‘El Holgazán’, cesó a la Verónica de golpe y porrazo, ni siquiera dijo ‘ahí va el agua’, sólo publicó la foto de él con ella y escribió escuetamente: .

OTORGUÉ el nombramiento como secretaria de Administración a la Mtra. María del Carmen Salinas Flores, seguiremos trabajando con determinación por el progreso de Zacatecas y por el bienestar de nuestro pueblo’.

LO QUE quiere decir que con la Verónica Yvette no iban bien las cosas, pero no deja de ser sorprendente, pues si bien la María de Jesús tiene Maestría, la Verónica cuenta con Doctorado.

-BUENO, las declaraciones de la Mtra. Salinas Flores son reveladoras: con la Dra. Verónica, la Secretaría de Administración iba en picada y con un rezago de 3,800 inmuebles, sin escrituras, pues el asunto estaba cañón y David se vio obligado a darle las gracias, ¿quién aguanta un desmadre de esos?

Escarbadero en Todo el Territorio

LAS PERSONAS, hombres y mujeres que han perdido a familiares han decidido buscar sus restos y han logrado encontrar óseos humanos, muchos de ellos calcinados.

POR CIERTO, echaron de cabeza a los generales de la Guardia Nacional, que, de mal modo, les negaron acompañamiento, afortunadamente, y gracias a mi Padre Dios, no les sucedió nada malo, de lo contrario todo el pueblo se hubiera molestado con la Guardia Nacional, cuyos jefes siguen sin entender las órdenes de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

-PUES OJALÁ y rectifi quen y les brinden acompañamiento y su apoyo para, como ellas dicen, ‘tener al menos sus huesitos y llorarles’.

-PUES VAN a continuar hallando restos óseos, Zacatecas es un gigantesco Narcocementerio de más de 75 mil kilómetros cuadrados.

No se Ponen de Acuerdo

-NO CABE duda de que él del David es el ‘Gobierno de la Mentira’: todos mienten y sin pudor alguno: me refi ero al Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, y a la María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura.

APENAS ayer, el Le Roy, con esa narizota estilo ‘RaTello’ declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que alrededor de 65 mil personas habían acudido a los eventos del Festival Cultural, y hoy la María de Jesús sale a decir que fueron ‘250 mil los turistas que ha recibido el Centro Histórico’, hombre, pónganse de acuerdo para que no sigan haciendo el ridículo, porque luego también el Raúl Muñoz del Cojo tiene otros datos y los desmiente y ridiculiza, pues los suyos no son nada triunfalistas y refl ejan la realidad: el Festival Cultural ya no es como en antaño: desde que ‘El RaTello’ llegó al gobierno, lo comenzó a descomponer y El Holgazán continuó con esa tónica.

ENTIENDAN, pónganse a trabajar, levántense temprano y desayunen en casa y no se vayan a la birria a sacarse la foto y presumir pueblo… .¡A trabajar, huevones!

No Hubo Asesinatos, Pero Siguen las Desapariciones

AYER, según el gobierno de David Monreal, no hubo asesinatos, pero las desapariciones forzadas continúan como todos los días; hoy, nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, publica la Cédulas de Búsqueda de: ROSALINDA BEACHE VAZQUEZ de 22 años, desaparecida forzadamente desde el 16 de octubre de 2016, en Fresnillo, Zacatecas.

JOSÉ RAMÓN MERÁZ GUERRERO de 16 años, desaparecido forzadamente desde el 24de marzo de 2023, en Fresnillo, Zacatecas, y SALVADOR CARRERA de 57 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 21 de abril de este Año del Bienestar.

Va en Serio

LA LUCHA contra los malos organizados, va en serio: la Presidenta Claudia Sheinbaum no se anda por la ramas y así lo han comprendido todos los partidos políticos de México, al aprobar hasta 30 años de prisión a quién o quiénes trafi quen con armas de fuego.

-ESE ES un buen trancazo contra el narco y los trafi cantes de armas, en su mayoría gringos; no cabe duda de que don AMLO tenía razón: la Dra. Claudia Sheinbaum, va a ser una buena Presidenta de México, lo está demostrando.

-CON creces, es muy echada pa.delante y apenas comienza ¿eh?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.