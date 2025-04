Quienes se Oponen al Viaducto Elevado Están en Contra del Progreso de Zacatecas: Muñoz

“Sesgadas, las Resoluciones de los Jueces”

*Tenemos Todos los Permisos; Tarde o Temprano se va a Hacer

Por Nallely de León Montellano

Ángel Muñoz Muro, titular de la Coordinación Juridica de Gobierno del Estado, aseguró que las organizaciones y todos los que se mani􀂿estan en contra del viaducto elevado, “están en un empecinamiento político y en contra del progreso de Zacatecas”.

El funcionario reiteró que dicha obra tarde o temprano se va a realizar, a pesar de los diferentes amparos promovidos y ganados por la ciudadanía e institutos políticos como el partido Movimiento Ciudadano (MC) y sostuvo que las resoluciones de los jueces están sesgadas.

De igual manera, refirió que los juzgadores que han otorgado las suspensiones provisionales y de􀂿nitivas an actuado de manera arbitraria, por lo que el gobierno estatal continuará presentando la documentación necesaria para solicitar recursos de revisión ante dichas resoluciones.

Los quejosos confían en que la obra se cancelará de manera definitiva una vez que concluya la ruta Juridica ya que, según sus declaraciones, siguen presentando inconsistencias principalmente en la documentación.

Ante ello, Muñoz Muro señaló que “el avance de Zacatecas no está en manos de ellos”, dijo que la posición de las y los opositores de la obra es desafortunada, por lo que se mostró seguro de que en algún momento la obra se reanudará y continuará de acuerdo a lo planeado por el gobierno.

Reiteró que el gobierno estatal cuenta con todos los permisos (aunque no los mostró) para continuar con los trabajos, por lo que, los múltiples argumentos respecto a la falta de los mismos no afectará con la construcción de la obra, aunado a que el tramo donde se construirá no está dentro de la declaratoria de Zacatecas como patrimonio mundial.

También recalcó que existe una mala interpretación de lo que implica la construcción del segundo piso en la capital por parte de las y los ciudadanos que se han manifestado en contra. Dijo que la presentación de los recursos de revisión respecto a la resolución de los amparos pretenden que las autoridades jurisdiccionales de mayor jerarquía lo analicen y resuelvan conforme a derecho.