Es el Espíritu Santo el que Elegirá al Nuevo Papa: Obispo

“Su Elección, Nada que ver con la Democracia”

Por Nallely de León Montellano

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, expresó que, ante la situación de sede vacante en la Iglesia Católica tras el fallecimiento del papa Francisco, existe una perspectiva de fe y espíritu, para la realización del cónclave donde se elegirá al nuevo papa.

Ante esta situación, el obispo mencionó que en las misas no se está nombrando al papa y mientras tanto hizo una invitación para que los católicos se mantengan en oración “para pedir a Dios que sea la mejor elección de acuerdo al corazón de Jesucristo y de acuerdo a los desafíos que tiene la iglesia en la actualidad y en los próximos años”.

Mencionó que existe mucho ruido al respecto, así como propuestas y candidatos para representar a la iglesia católica en todo el mundo. Noriega Barceló resaltó que la elección de un nuevo papa no tiene nada que ver con una elección democrática, sino algo que se deja al Espíritu Santo mientras los cardenales se van reuniendo para evaluar la elección de la iglesia.

“Se hace un discernimiento desde el Espíritu Santo y desde las realidades que estamos viviendo”, comentó.

También pre􀂿rió omitir su postura respecto a algún candidato de la lista con el que se identi􀂿que para ser el sucesor del papa Francisco, y reiteró que el gran reto de la iglesia es la unidad entre todos los bautizados quienes coinciden en la búsqueda de Jesucristo para llegar a la verdad.

“Nuestra fe es el papa que quede, yo no me voy a fijar en geometría, me voy a fijar en la fe”.

Se prevé que el Cónclave se lleve a cabo entre el 5 y 10 de mayo, según las determinaciones tomadas por los cardenales de distintas partes del mundo, mientras que el novenario de luto tras la muerte del papa Francisco concluye el próximo 4 de mayo.