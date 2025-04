Muere Bebé en Accidente Automovilístico

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Salida de camino y volcadura en la carretera estatal que conduce de las comunidad Las Mercedes al poblado La Salada, dejó el saldo de un bebé de siete meses muerto y una mujer además de un hombre lesionados; se está investigando sí el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

Eran las 06:30 horas aproximadamente del día de ayer cuando se alertó las autoridades de un de accidente vehicular sobre la citada carretera estatal mediante una llamada telefónica ante el personal del Sistema de Emergencia 911 y con ello se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y de los cuerpos de urgencia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza), se movilizaron al kilómetro 14+500 al norte de la cabecera municipal, en donde, estaba un vehículo tipo sedán volcado a unos metros de la cinta asfáltica.

Al momento de la llegada de los socorristas se encontraron con una mujer y un hombre quienes tenían sólo golpes leves, sin embargo, el bebé que viajaba con ellos ya no tenía signos vitales, ante el fuerte golpe que se dio en la cabeza en la volcadura. El hombre y la mujer fueron atendidos en citada zona, y al no presentar golpes severos no fue necesario su traslado a un hospital, y en la revisión pre hospitalaria, el conductor tenía fuerte olor a alcohol.

La zona fue acordonada por los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares, y se pidió la presencia de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para las investigaciones de campo y el levantamiento del cadáver del bebé y con ello sea trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de ley correspondiente.

Los elementos de la Dirección de Seguridad Vial acudieron para realizar el peritaje del hecho vial, el cual, fue salida de camino y volcadura, así mismo están realizando las indagatorias sí el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

El vehículo tipo sedán fue retirado del lugar en mención y fue trasladado a un corralón privado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).