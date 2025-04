Mi Jardín de Flores

Cinco Asesinatos en Festival Cultural

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hace unos días salió un reporte del FMI y dicen que México se va a endeudar. Esa es su visión, pues es que no entendieron que en México llegó la Cuarta Transformación, que aquí se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios, y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México: Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 27 de abril de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Con 5 Asesinatos Terminó el Festival Cultural 2025

PUES AYER sábado 26 cerró el Festival Cultural Zacatecas 2025, dejando un saldo de 5 asesinatos, restos óseos al por mayor y varios heridos, además de incontables personas desaparecidas forzadamente y la suspensión defi nitiva del segundo piso del bulevar Metropolitano.

-YO CREÍ que eran tres los asesinatos.

-NO, FUERON 5 los homicidios dolosos:

-LOS ASESINATOS se cometieron los días 13, 16, 20, 22 y 26; son datos ofi ciales, podrán ser más pero no menos.

-POR AHÍ escuché una declaración de un servidor público que dijo que el Festival Cultural había tenido saldo blanco.

-PUES MINTIÓ: los datos que le estoy dando son ofi ciales del Gobierno de México: fueron 5 los asesinatos cometido durante el Festival Cultural, el más sonado fue el del motociclista de Didi, cometido a plena luz del día en el mero Centro Histórico, a espaldas de Catedral, a ver quién es el que me desmiente: tengo todos lo datos.

AYER, por ejemplo, dos hombres fueron baleados en una barbería de Fresnillo, ubicada en la calle Francisco Villa; las víctimas fueron trasladadas en una camioneta particular al Hospital General, en donde murió uno de ellos, el otro continúa grave.

Los Malditos Baches

NUEVAMENTE LOS malditos baches provocaron aparatosa volcadura, dejando como saldo cuatro personas lesionadas: dos mujeres, dos menores de edad y cuantiosos daños materiales.

Y ES que las carreteras de todo el estado están pa llorar, con más cráteres que la propia luna: miren cómo quedó la camioneta SUV: totalmente destrozada, no me explico cómo fue que no perdieron la vida.

-FUE UN milagro que no hayan muerto, ojalá y pronto se restablezcan; en otros países los gobiernos indemnizan a los propietarios de los vehículos cuando los accidentes son provocados por las pésimas condiciones de las carreteras.

-ASÍ DEBERÍA ser en México.

-EN LAS autopistas donde cobran cuota sí procede, hasta las llantas y rines los ponen nuevos.

-NO LO sabía.

-EL SEGURO paga, lo malo es que mucha gente no lo sabe.

Siguen las Desapariciones Forzadas

PUES YA vimos que el Festival Cultural se hizo la cruz con cinco asesinatos, a ver si mañana el Le Roy u otro funcionario no sale a decir la acostumbrada frase de que hubo saldo blanco; lo que también continúa son las desapariciones forzadas, hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: HERIBERTO GARCÍA ZAMORA de 44 años, desaparecido en Cuauhtémoc, Zacatecas, desde el 31 de marzo del presente año y, MIGUEL RODRIGUEZ LEÓN de 30 años, desaparecido forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 23 de abril de 2025.

-¡DIOSITO de mi Vida! ¿Hasta cuándo volveremos a vivir en paz?

-NO HAY que perder la esperanza, doña Petra, don Alejandro vino a descomponer más las cosas, todavía recuerdo sus promesas cuando candidato y le creímos.

-NI ME lo recuerde, madre Teresa, porque se me revuelve el estómago, el desgraciado narizón juró y perjuró regresarnos la paz y la tranquilidad, en un máximo de tres años y todavía el muy desgraciado nos estafó diciendo: SINO CUMPLO ME VOY, y el malvado no sé fue y permaneció cinco años en el poder y salió multimillonario.

-CON SU constructora y haciendo casitas para venderlas en Querétaro, se desarraigó de su tierra pero pues robó a manos llenas: 2,900 millones de pesos, fue el boquetazo que hizo El RaTello a las arcas, según dijo el propio David Monreal.

-LA VERDAD, la verdad, no lo creo, es mucho dinero como para perdonarlo.

-POR AHÍ dicen que lo chantajearon: Nos das la gubernatura y ahí muere, te vas de Zacatecas y regresas cuando termine David su sexenio, dicen que fue ese el acuerdo.

-LA GENTE dice muchas cosas.

-PUES SERÁN peras o manzanas, pero pues El RaTello dijo que se iba de Zacatecas dos, tres años, pero ya va para cuatro y no hay para cuando regrese.

-YO SÍ quiero que regrese… ¡lo que se robó!

La Feria de San Marcos

ME DICEN que la Feria de San Marcos está de puros peluches: que es un mar de gente y que la Plaza de Toros se llena hasta las banderas, lástima que está tan lejos; por ahí estuvo el Martí Batres Guadarrama, director general de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y me dicen que fue atendido a cuerpo de rey, no obstante de que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, es panista.

-ESO SE llama diplomacia, ojalá y el David tuviera ese don, pero El Holgazán ni siquiera hizo acto de presencia en el cierre del Festival Cultural 2025… nunca debió de salir de Puebla del Palmar, pues sigue siendo un ranchero pajón.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.