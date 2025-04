Mi Jardín de Flores

Nuestro Gobernador es un Auténtico Holgazán

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

FRANCISCO NOS deja la tarea urgente de seguir construyendo un mundo donde nadie se quede atrás. Su paso entre nosotros fue el de un fueguito que supo encender conciencias y corazones, y hoy, más que nunca, necesitamos mantener encendida esa llama, para que. No nos dejemos robar la esperanza, como él deseaba: Ricardo Monreal Ávila, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 28 de abril de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Narcos Zacatecanos, Invaden Territorio Aguascalentense

ME IMAGINO que los malos organizados deben de estar arrepentidos de haber profanado el territorio deA guascalientes.

-COINCIDO con usted, madre Teresa -contesta don Roberto-: ‘fueron por lana y volvieron trasquilados: según la nota del compañero reportero Esteban Bonilla López, el grupo de narcosicarios zacatecanos que invadió el suelo del vecino estado de Aguascalientes, iba a ‘levantar’ a una persona y llegaron en parvada echando bala y espantando a la comunidad del municipio de Cosío.

FUE ENTONCES que los pobladores llamaron al 911 y a los pocos minutos ya estaba ahí el secretario de Seguridad Pública, licenciado Antonio Martínez Romo ‘Poncharello’ con toda su gente y con el apoyo de policías municipales de Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Asientos, elementos de la ComisaríaGeneral de la Policía de Investigación, además de efectivos del Ejército Nacional y la Guardia Nacional.

DE INMEDIATO inició la balacera y a los pocos minutos el grueso de narcos salió huyendo del estado de Aguascalientes; el saldo fue el siguiente: dos narcos heridos que están hospitalizados, cuatro camionetas y una motocicleta, todas baleadas y varias armas de grueso calibre y parque, decomisados.

ME DICE el compañero Esteban Bonilla que hoy en la mañana ya comenzaron a interrogar a fondo a uno de los heridos, pues el otro está muy grave con un plomazo en la cabeza: habrá qué ver la sopa que le van a sacar.

-YO LO que pregunto, perdón por mi ignorancia, es por ¿qué allá en Aguascalientes, la policía actúa de inmediato y bien coordinada con las fuerzas del orden federal, y acá en Zacatecas, no?

-¡AH, PORQUE allá la gobernadora está muy al pendiente de la seguridad, ella sabe que la inseguridad ahuyenta las inversiones y cuido mucho ese aspecto: me dicen que no falla a las reuniones de seguridad y está muy al pendiente de ese tema.

-ESO sí, yo veo que todos los días tiene eventos, es como la Presidenta de México, la Dra. Sheinbaum todo los días trabaja en Palacio Nacional y los fi nes de semana se la pasa en provincia, no descansa ni los domingos, esa costumbre se la pegó mi ‘cabecita de algodón’. .

OJALÁ y así fuera el David, pero pues nuestro ‘desgobernador’ es un auténtico ‘Holgazán’, ¿qué le vamos a hacer?

Narcos Zacatecanos II

LA COMPAÑERA periodista, Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras prestigiadas agencias de información, escribe en la edición de hoy de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que en las últimas 24 horas se registraron varios hechos violentos en los municipios de Fresnillo y Genaro Codina, lo que provocó -al menosun asesinato, un herido y el arrojamiento de restos humanos en bolsas de plástico negras.

ESTA ES la ‘paz’ de la que tanto presume el David… que con su pan se lo coma.

Por eso Estamos Como Estamos –

MIENTRAS el David no mueva ni un dedo en benefi cio de Zacatecas, el estado seguirá en el tobogán, y sus peones como el Le Roy Barragana Ocampo, secretario de Turismo y la María de Jesús Muñoz, seguirán haciendo el ridículo con declaraciones jaladas de los pelos.

El Festival Cultural, de Fracaso en Fracaso

EL LE Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, presume una asistencia de 65 mil espectadores a los eventos del Festival Cultural, y la María de Jesús MuñozReyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) alardea de 250 mil almas, mientras que comerciantes y el sector turístico los desmienten: ‘ElFestival Cultural 2025, es el peor de los últimos años’.

-ESO TAMBIÉN a mí me lo dijeron mis hermanas las monjas capuchinas, quienes por cierto siguen extrañando a don Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas.

-NADA HAY oculto bajo el sol: la promotora turística de Zacatecas, Mónica Isabel Ramírez, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, reveló que la poca influencia de gente que hubo los días jueves y viernes de Semana Santa, ni siquiera el Sábado de Gloria, levantó el evento.

LA PROMOTORA turística se quejó de que la mayor parte de la temporada vacacional operaron recorridos con pocos turistas, en especial los nocturnos de leyendas, los cuales anteriormente llenaban camiones completos, pero en esta ocasión, muchas salidas fueron canceladas por falta del mínimo de personas.

DESILUSIONADA, reveló que durante varios días que no hubo salidas o los recorridos se realizaron apenas con cinco o diez pasajeros, situación que no se había presentado de manera tan crítica en años recientes.

LA ENTREVISTADA reveló que todavía existe entre los visitantes una percepción negativa sobre la seguridad en Zacatecas, alimentada por hechos de violencia que se han difundido.

COMO EJEMPLO, la promotora record ó el asesinato del motociclista de DiDi en pleno Festival Cultural, a plena luz del día, en el Centro Histórico, a espaldas de Catedral, homicidio que ahuyentó a algunos turistas que habían llegado.

FINALMENTE, la promotora recomend ó que el gobierno del estado debe de publicitar más Zacatecas, pues promocionan muy poco al estado.

TAMBIÉN los que se quejan son los comerciantes, pues la violencia y la inseguridad espantan el turismo, dice a nuestro Diario el conocido comerciante Francisco Baltazar Jiménez, locatario del céntrico mercado González Ortega, quien asegura que los Festivales Culturales que este gobierno de David Monreal, ha organizado, parecen kermés, pues está en desorden y deteriorados.

ES UNA DE fritangas por todos lados y pésimamente organizado, todo en conjunto: inseguridad, ambulantaje y mala organizaci ón: cuando todos coincidimos en que nos fue mal, es porque algo realmente grave está pasando, por lo que Francisco Baltazar considera urgente abrir un diálogo entre comerciantes para buscar soluciones, dado que el sentir generalizado entre sus compañeros es de frustración y desánimo’.

PUES LO que sucede es que el gobernador no le echa ganas, ¿ustedes lo vieron en algún evento, o promocionando el Festival Cultural?

-NO.

-NO. .PUES entonces si el dueño del changarro no está al tanto, ¿cómo las cosas van a funcionar bien?, yo recuerdo que todos los gobernadores iban a los mejores eventos e invitaban a muchas celebridades, el Miguel hasta bailaba, Amalia invitaba a Plácido Domingo, al entonces presidente Felipe Calder ón y esposa, el Tello estaba al tanto, pero ‘El Holgazán’, siempre ha estado ausente.

EL HOLGAZÁN, ni siquiera se levanta temprano, ese padece de ‘holgazanería crónica, no come plátano por no pelarlo.

-YO, la verdad, no sé por qué David insistió tanto en ser gobernador.

-NO, DON Roberto, el David nunca quiso ser gobernador, el que lo metió a huevo en este bronca fue ‘El Monris’, es él el responsable de este pinche retroceso; David era feliz en el rancho montando chivas, las agarraba como motocicletas y se divertía jugando carreras.

-SI, es cierto lo que usted dice, doña Petra, don Ricardo fue el que se aferró en que don David fuera gobernador, batalló, pero a la tercera ocasión lo logró con la complicidad de don ‘Alito’ Moreno, si no fuera por ese arreglo malsano que hubo entre ellos, Zacatecas estuviera gobernado por la licenciada Claudia Anaya.

-MÁS claridad, ni en el agua de Gualterio.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.