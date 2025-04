Manipulación de Restos Humanos es Tarea de Especialistas: Camacho

“Para que Haya Seguridad en la Identificación”:

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de la búsqueda independiente realizada por el grupo “Escarabajos” del colectivo Buscadoras Zacatecas A.C., el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció que la manipulación de los restos localizados debió ser realizada exclusivamente por personal especializado.

Aunque el funcionario destacó la importancia de la colaboración ciudadana, advirtió que los procedimientos forenses deben seguir protocolos estrictos para garantizar la preservación de evidencias y la correcta identificación de las víctimas.

“Ellas lo grupan pero por el tamaño y la dimensión de los restos, realmente así no es. Hay que esperar al personal especializado, sobre todo como se logró ese hallazgo, como fue positivo y qué datos fueron los que arrojaron”, explicó Camacho Osnaya comentó que el pasado miércoles la fiscalía tenían contempladas diversas acciones de búsqueda, incluyendo una en el municipio del Teúl de González Ortega, la cual tuvo que suspenderse debido a que integrantes del colectivo mencionado decidieron actuar de manera independiente.

Según narró, al recibir el reporte del hallazgo en Villa de Cos, se solicitó de inmediato la intervención de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y de la Comisión Local de Búsqueda para asegurar el área.

Respecto al proceso de identificación de los restos encontrados, el fiscal detalló que se recurrirá al análisis genético, puesto que se trata de restos óseos.

No obstante, advirtió que la obtención de un perfil genético no basta para lograr una identificación si no se cuenta con muestras de referencia de familiares para hacer un “match” (sic).

En este sentido Camacho Osnaya recordó que en diciembre se tomaron 461 muestras de referencia, de las cuales ya se han procesado más de 200 resultados, pero el proceso sigue en curso debido a la complejidad de los cotejos.

En cuanto al hallazgo que se dio en Villa de Cos por parte del colectivo, insistió en que, pese a esta situación, se mantiene una coordinación abierta con los colectivos de búsqueda, de los cuales Buscadoras Zacatecas A.C. forma parte.

“No es un colectivo nuevo”, precisó, aunque reconoció que algunos de sus integrantes optaron por actuar de manera independiente en esta ocasión.

Por lo cual, hizo un llamado a mantener la comunicación y la coordinación, reiterando que el respeto a los protocolos es fundamental para lograr resultados que den certeza a las familias de personas desaparecidas.