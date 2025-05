Mi Jardín de Flores

No son los Hoteleros, no son los Restauranteros, no son los Comerciantes, es el Gobierno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 29 de abril de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Se les Cayó el Teatrito

¿POR QUÉ esta ‘nueva gobernanza’ se aferra en mentir diciendo que todo está muy bien, cuando es mentira? Zacatecas está como sus carreteras: destrozado, pero los dueños del poder dicen que estamos mejor que nunca, que el pasado Festival Cultural fue un éxito, pero hoteleros, restauranteros, comerciantes y promotores turísticos los desmienten: la pandemia, la inseguridad, la poca promoción y la ineptitud de este gobierno (que ni siquiera se levanta temprano), tienen al estado con el PIB más bajo del país, a pesar de sus riquezas (oro y plata) que día a día las mineras extraen de nuestro subsuelo.

-USTED LO ha dicho todo, madre Teresa: tenemos un gobierno inepto y huevón.

-YO LE agregaría otra ‘medalla’, la soberbia.

-AFORTUNADAMENTE el gobierno federal impide que el barco termine en el fondo del mar, como el Titanic: año con año el presupuesto de egresos aumenta y los programas sociales crecen, de lo contrario… no quiero ni pensarlo.

-PERO ‘El Holgazán’ se empeña a tirar el dinero a lo borras, ahí está el segundo piso al cual ya se le invirtieron, al menos, alrededor de 500 millones de pesos y la parchadera de carreteras no tiene final: apenas terminan una y tienen que regresar a parcharla nuevamente porque los baches volvieron a resurgir.

-PÉSIMO trabajo y mala calidad de los materiales: cuando David termine su sexenio, entregará las carreteras como las recibió… ¡de la chingada!

Don David es un Demagogo...

-LO INCREÍBLE de todo esto es que don David no acepte la realidad y desmienta a hoteleros, restauranteros, comerciantes, empresarios y agencias de viajes y promotores turísticos y declare a algunos medios de comunicación que él ‘tiene otros números que son la realidad’, con lo que demuestra que el señor gobernador vive otra realidad: don David es un demagogo redomado.

-TODO en él es mentira, ¿no recuerdan que dijo que él quería ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas?

-SÍ, LO dijo, pero ni siquiera lo ha intentado.

-¿NO también prometió acabar con la corrupción y la impunidad?

-TAMBIÉN lo prometió y echó mentiras, ni una de sus promesas ha cumplido, es un fraudulento.

EL HOLGAZÁN’ no tiene vergüenza, ahora resulta que los hoteleros tienen poca clientela porque ‘los hoteleros no ofrecieron un buen servicio’, lo dijo en rueda de prensa.

EL DAVID es un cínico, a todos los que se quejan los tildó de mentirosos y de su boca salió un sapo: ‘Ahora se miente con mucha facilidad. Se manipula con mucha facilidad y se quiere hacer responsable a otros de lo que es tu propia responsabilidad’.

-¡SANTO Dios, que cinismo, ¿a poco así lo dijo?

-ESTÁ ESCRITO y grabado; también dijo que ‘yo no soy quién para juzgar, habría que revisar cada quien, es como en tu negocio ¿Por qué estás vendiendo menos? A lo mejor ya no das el servicio que dabas antes. Porque si eso fuera el caso, lo que se hubiera visto sería vacíos (sic)?

-¡VÁLGAME Dios, ni siquiera sabe expresarse!

-EL DAVID debe de rodearse de gente que aporte -como en este caso- al Turismo, hoy mismo el expresidente municipal, Cuauhtémoc Calderón Galván, en su colaboración semanal en Página 24 Zacatecas, escribió al respecto:

LA SEMANA Santa y la Semana de Pascua de 2025 confi rmaron lo que muchos empresarios ya advertían en voz baja: Zacatecas atraviesa uno de sus peores momentos económicos en materia turística desde que se tiene registro.

SEGUN DATOS de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de Zacatecas, presidida por Raúl Muñoz del Cojo, la ocupación hotelera promedio fue de apenas 41.1%. Los bares, discotecas y centros de esparcimiento, agrupados en la ACESZ bajo el liderazgo de Jorge Sanders, reportaron una caída superior al 30% en sus ventas respecto al año pasado. La CANIRAC Zacatecas, encabezada por Estela Cárdenas, reveló que la industria restaurantera mantiene cuatro años consecutivos de pérdidas, con una disminución promedio del 21.3%.

LA SITUACIÓN es grave. Cada hotel vacío, cada restaurante con mesas sin comensales, cada bar sin clientes representa familias sin ingresos, negocios que cierran y un turismo que simplemente dejó de llegar.

Y MIENTRAS el sector empresarial se organiza para documentar, evidenciar y proponer soluciones, el gobernador David Monreal responde con ligereza: Tengo otros datos. A lo mejor tienen que hacer acciones extraordinarias para mejorar sus servicios.. Con una frase, culpa a los empresarios de la crisis, evade su responsa- bilidad en temas como la falta de promoción turística, el abandono de la conectividad aérea, el mal estado de las carreteras, la inseguridad creciente y la ausencia de una estrategia real para posicionar a Zacatecas como destino.

ES FÁCIL responsabilizar al que vende, al que invierte, al que arriesga. Lo difícil, lo que implica verdadero liderazgo, sería aceptar que un gobierno omiso y desconectado también tiene mucho qué explicar.

MIENTRAS otras ciudades Patrimonio Mundial como Guanajuato, Querétaro, Oaxaca o San Miguel Allende entendieron que después de la pandemia había que reconstruirse con eventos de alto nivel, promoción internacional y fortalecimiento del turismo cultural, Zacatecas esperó que el turismo volviera solo, como por nostalgia.

Y NO volvió.

HOY EL grito de auxilio del sector tur ístico no es político, es económico y social. Y las soluciones tampoco son imposibles.

REDISEÑAR una promoción turística seria y permanente.

RECUPERAR la conectividad aérea de calidad.

REPARAR Y modernizar las principales vías carreteras.

GARANTIZAR seguridad a visitantes y ciudadanos.

FOMENTAR el turismo de congresos, cultural y deportivo.

ZACATECAS no puede resignarse a ser una ciudad de fotos bonitas pero hoteles vacíos. La otra ruta es clara: o se construye una política pública real para rescatar el turismo, o el colapso será completo. Y esta vez, no bastará decir que los empresarios no supieron vender.

-PUES aquí el señor expresidente municipal, le está dando a don David el remedio y el trapito, debería de aprovecharlo y ponerlo a la práctica.

-JAJA... .El Holgazán no entiende razones.

-DESGRACIADAMENTE así es, pero el análisis que hizo el Cuauhtémoc debería de ponerlo en práctica.

La UAZ Nido de Ratas

-AHORA resulta que las ratas ya anidan en la UAZ.

-DEBERÍAN de fumigarla.

-PERO SON de dos patas, madre Teresa.

-¿CÓMO ASÍ?

-AGUSTÍN Serna, presentó ante el Consejo Universitario una solicitud de procedimiento administrativo porque se están robando ingresos, por aproximadamente 2 millones de pesos, en los dos últimos años.

-ENTONCES esto es como el juego de la pirinola -dice don Roberto- .Todos roban, el mal salió de Gobierno del Estado y llegó a la UAZ.

-SIEMPRE ha sido así, el purrúm es que ahora ya es un descaro en este sexenio.

-Y TODAVÍA faltan dos años, cuatro meses y unos días.

-SOMOS los auténticos Super Machos todo aguantamos.

-OTRO MONREAL, ya no ¿eh?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.