Mi Jardín de Flores

A David, Hasta su Sombra le Molesta

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares, a las madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refi eren, pues que se clarifi que y que no quede ninguna duda. Lo importante es la verdad, siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo. Tiene que salir la verdad: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 2 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Zacatecas Violento e Inseguro, se Resiste a Irse

POR MÁS que lo intenten, no pueden cerrar los ojos a la realidad: el Zacatecas violento e inseguro, persiste, se niega a irse.

-NUEVAMENTE los violentos asesinatos se llevaron la portada de la Edición de ayer, como en los inicios de ‘la nueva gobernanza.

-NOMÁS LE aprietan un poquito y salta la pus: Zacatecas sigue dominado por el narco.

-Tres asesinatos -al menos- en un día .

ABRIL cerró con 3 asesinatos: por la mañana, el cuerpo sin vida de una joven mujer fue encontrado dentro de la mina “Los Tajos” en terrenos del municipio de Mazapil, el cadáver ya estaba en estado de descomposición. Obviamente, no hay detenidos.

POCO después, en Tlaltenango, a un costado de una brecha de la carretera federal23, en el entronque que va a la comunidad “Las Goteras”, mataron a balazos a un hombre; tampoco en este asesinato, hubo detenidos.

POR LA tarde, alrededor de las 18:50 horas, un hombre que estaba dentro de la cochera de su casa, ubicada en la calle López Mateos, de la comunidad Santa Mónica, perteneciente al municipio de Guadalupe, fue asesinado a balazos.

EL MATÓN a sueldo -dijeron testigosllegó en una camioneta roja, descendió del vehículo, sacó una pistola y le disparó en reiteradas ocasiones: el hombre cayó muerto y su cadáver quedó en un charco de sangre, mientras el asesino huía con sospechosa facilidad: no había una sola patrulla a varias manzanas a la redonda.

-¡CUÁNTA IMPUNIDAD, tres homicidios dolosos en un día, y sin ningún detenido.

-PARECIERA que los asesinos tienen permiso para matar con total impunidad.

-NO SERÍA de extrañarse: nunca han detenido a sicario alguno infraganti, todos huyen con sospechosa facilidad, pues la policía brilla por su ausencia, al igual que la Guardia Nacional y ls Sedena.

-TODOS los asesinos se les van, Zacatecas es tierra de impunidad.

EL FISCAL general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, no valen madre, para lo único que son buenos es para cobrar puntualmente su quincena: ellos nunca andan en los operativos, son de escritorio.

Siguen Ocultando Asesinatos

PUES hoy me entero que ‘la nueva gobernanza le sigue ocultando asesinatos al Gobierno Federa, pues éste en su informe diario sólo reporta el asesinato de una persona y no de las tres que nuestro Diario Página 24 Zacatecas, da a conocer con pelos y señales.

-HAN DE creer que, ocultándolos, la percepción de violencia e inseguridad va a la baja, qué estúpidos son, creen que pueden burlarse de la inteligencia de los zacatecanos.

-POR ESO el David sigue perdiendo credibilidad, nadie le cree.

No Creo que los Reciba

NUEVAMENTE don Osvaldo Ávila Tizcareño, líder estatal de Antorcha Campesina, llevó a cabo un plantón con un grupo de sus seguidores para exigir una mesa de diálogo con el gobernador, don David Monreal, para hacerle varias peticiones sobre la pavimentación de calles, drenaje y apoyos alimentarios que están pendientes de resolver desde septiembre de 2021, que asumió la gubernatura.

-PURAS promesas incumplidas, cuando andaba en campaña a todo decía que ‘sí’, pero nomás ganó la gubernatura y se olvidó del pueblo que lo llevó al poder: ¡desagradecido!

-YO, la verdad, no creo que los reciba, David no quiere ver ni a su sombra: lo acompaña a todas partes, pero hace como que no la ve, porque hasta ella lo molesta, está de mírame pero no me toques.

-NO, nunca los va a recibir, es más: ni Gustavito, se creen dioses.

-YO CREO que sí los reciben, pero será hasta que comiencen las campañas electorales, que es cuando les entra el amor al pueblo y ponen de moda su amor con amor se paga, pero pues ya sabemos que es la gran mentira, así es que el Osvaldo no debe de hacerse ilusiones de que con manifestaciones van a lograr la atención de El Holgazán, lo mejor sería un derecho de petición, en base al Artículo 8 Constitucional, que reza.

LOS FUNCIONARIOS y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífi ca y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A TODA petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario

ESTO ES lo que ordena el Artículo 8o Constitucional, ya sobre esto es que debe cumplirse, así lo ordena la Constitución.

-¡NAAA... para el David, no hay Constitución que valga, El Holgazán se cree la última Coca-Cola del desierto, cuando mucho les mandaría a Gustavito para que éste les dé atole con el dedo, para lo cual son expertos.

-COMO buen líder, don Osvaldo está obligado a insistir hablar con el señor gobernador, aún sabiendo que no lo recibirá.

Incansable la Presidenta Sheinbaum

LA QUE no se cansa y trabaja con denuedo, es la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ¡qué vitalidad, se ve frágil pero está hecha de acero, no se doblega ante nadie ni nada, barre con todos sus adversarios: al Ernesto Zedillo no sólo lo barrió sino que lo dejó mudo al sacarle sus hediondos trapos al sol!

-NO SE equivocó mi cabecita de algodón., cuando vaticinó que ella sería la mejor presidenta del mundo: las últimas encuestas la ponen en primer lugar, con 82 puntos de aceptación y popularidad.

-Y APENAS comienza; nos va a dar muchas satisfacciones.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.