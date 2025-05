Mi Jardín de Flores

Hay que Levantarse y Abrir Temprano el Changarro

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vamos a estar vigilantes de que se mantenga el precio de garantía por encima del costo del diésel para recuperar los gastos de producción y beneficiar a la productora”: Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 3 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

‘Donde Lloran Está el Muerto’

MI ABUELITO decía que ‘donde lloran, ahí está el muerto’, y leo en nuestro Diario Página 24 que este refrán es aplicable a los hoteleros, restauranteros, promotores turísticos y comerciantes, con respecto al pasado Festival Cultural: no sólo han bajado las ventas sino que operaron con pérdidas de más de 20%.

NO HE VISTO que empresario o comerciante alguno diga ‘este Festival me fue muy bien’, no, todos se quejan y coinciden: el gobierno de David Monreal no sabe atraer turismo, y si todos lo dicen, hay que creerles: ‘lloran porque ahí está el muerto’, este gobierno no ha sabido atraer de regreso el turismo.

-MUCHA GENTE cree que nomás es poner un negocio y la clientela llegará por inercia –dice doña Petra– y no es así, el comerciante debe de conocer muy bien el ramo en el que se va a desarrollar, debe pelearse con los distribuidores para comprar lo mejor, a muy buen precio o sea: ‘bueno, bonito y barato’ y, 􀂿nalmente, atraer la clientela con ofertas y buen trato, pero en este caso es el gobierno el responsable de atraer el turismo, él organiza el Festival Cultural.

“Y AQUÍ sí hay que levantarse temprano para abrir temprano: si vendes menudo, a las 5:00 de la mañana ya debe estar abierto el changarro para recibir a los primeros clientes que, de seguro, están ‘crudos’ y ansiosos de echarse un buen plato de pata con una cerveza bien fría, pero si sales de tu casa al estilo David Monreal, a las 10:30 de la mañana, ya valió queso.

“BIEN DICE el dicho: ‘el que tiene tienda, que la atienda’, nada que me levanto tarde y tan, tan, no, hay que levantarse temprano y dar un buen servicio al cliente, porque al cliente se debe uno y si le pone una carota, el cliente lo nota y se va a donde lo reciban con un ‘buenos días y una sonrisa’; como yo, y con los mejores mangos, papayas, sandías, melones, duraznos, todo de muy buena calidad y buen precio, por eso yo me peleó con mis proveedores porque quiero lo mejor y más barato para ellos”.

“YO SÉ que hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios y comerciantes en general de Zacatecas, saben tratar muy bien al cliente -continúa doña Petra-, aquí el problema es la inseguridad y todos lo dicen: ese asesinato a la luz del día, en pleno Centro Histórico, provocó gran pánico y muchos turistas dejaron el hotel de inmediato y ya sabrán lo que fueron a contar a su tierra.

“OTRA, SI al Le Roy no le gusta su chamba de secretario de Turismo, como él mismo lo ha reconocido, ¿para qué, el David lo tiene ahí a huevo? A él le gusta la ‘grilla’, la política, el hombre es maquiavélico, grillo, les aseguró que sería un buen diputado, un buen secretario general de Gobierno, pero pues el turismo no se le da y él mismo lo ha reconocido, ¿entonces?

-PUES LA licenciada Estela Cárdenas Vargas asegura -y yo le creo- que los establecimientos a􀂿liados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y alimentos Condimentados (CANIRAC), que ella preside, desde que llegó don David Monreal al Gobierno del Estado, han estado acumulando pérdidas.

“QUE EN 2021, disminuyeron las ventas 19.6%, en 2022, 21.6%; en 2023, 24% y en 2024, 20%, o sea que las pérdidas anuales rondan 21.3% anual.

“FALTA SABER cómo terminan este 2025, que no tiene nada halagüeño, pues todo mundo se queja y, reitero; ‘donde lloran, ahí está el muerto’: don David debe buscar la manera de atraer de regreso a los turistas.

-YO RECUERDO -dice doña Petra- que ‘El Monris’ como gobernador sí era muy chambeador, muy movido y le gustaba interactuar con el pueblo, yo vi una foto en Página 24, cuando un día de la Santa Cruz, en que se festeja a los albañiles, está ‘El Monris’ con un ‘maistro’ echándose un cruzado con una cerveza; llegaba con ellos y le entraba a los frijoles de la olla, y ahí andaba en chinga regalando sonrisas y promesas.

“Y TUVO sus desencuentros con el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, incluso cuando ganó la gubernatura se la querían hacer tablas, pero mi ‘cabecita de algodón’, que en ese entonces era el presidente nacional del PRD, se le fue encima al Zedillo y no tuvieron más que aceptar la derrota de su candidato el Pepe Olvera (José Marco Antonio Olvera Acevedo).

-QUÉ AÑOS aquellos, en ese entonces el Sol Azteca estaba en todo su esplendor y Zacatecas fue nota mundial: por vez primera el PRI perdía la gubernatura: hasta la Marcha de Zacatecas se oía más bonita, fue un auténtico monrrealazo.

“CON DAVID se esperaba un gobierno similar, pero pronto mostró el cobre, por eso Zacatecas está como está: bien jodido. Dizque David anda repavimentando carreteras, pero hasta las de Fresnillo están para llorar, tanto que hasta ‘El Javo’ (Javier Torres Rodríguez) se vio en la necesidad de reencarpetar la carretera que va de San Cristóbal hasta Bañón, son como 20 kilómetros, pero como ja habido muchos accidentes, la gente le fue a pedir que si les echaba la mano, porque David ni los voltea a ver, así de ojete es.

“ENTONCES ‘EL Javo’ se echó ese trompo a la uña y se echó a la gente a la bolsa; por cierto me dicen que está haciendo un buen gobierno y que la cuna de los Monreal será su tumba para las próximas elecciones, porque ya no quieren saber nada de ellos.

-NADA ES para siempre y con la ayuda del David, la tumba del monrealismo está cantada. Por cierto, una hechura de Monreal está en problemas: a la Sandra Cuevas ya la anda buscando la ley, fíjense que…

-¡DIOS DE mi vida, ya es tardísimo, ¿les parece bien que mañana continuemos con la plática?

-USTED ORDENA, madre Teresa.

-ES LA Jefa.

-BUENO, ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.