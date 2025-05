Presidenta Inaugura Sede Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad “Benito Juárez García”

Hoy, el Lago de Texcoco representa un reconocimiento a los derechos territoriales y del pueblo del Estado de México.

Texcoco, Estado de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el corte del listón inaugural de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” que beneficia a mil 144 estudiantes: 635 en la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria; 460 en Ingeniería Civil y 49 en Ingeniería Electromecánica, como parte de las acciones para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.

“Inaugurar una universidad pública es un motivo de festejo, de fiesta en nuestro país. Decía Nelson Mandela que: ‘la educación es el arma más poderosa de los pueblos’. Y para nosotros la educación pública no sólo es esencia de la Transformación, sino también es la defensa de los derechos del pueblo de México”.

“Durante muchos años, durante todo el periodo neoliberal, uno de los objetivos, además del proceso de privatización de las empresas, de hacer deudas privadas deudas públicas, de abandonar al pueblo de México y dedicar al gobierno a mirar a unos cuantos, además de todo eso, uno de sus objetivos era privatizar todo lo público con la idea de que lo público nunca iba a ser bueno para el pueblo. Privatizaron las empresas públicas, privatizaron los servicios de salud y dejaron de invertir en la educación pública. Privatizaron la educación. Si no se pudo hacer como ellos querían es gracias a la lucha del pueblo de México”, puntualizó.

Destacó que durante todo el periodo neoliberal hubo movilizaciones sociales que se opusieron a las privatizaciones, pero en 2018, el pueblo de México dijo ¡basta! y eligió a la Cuarta Transformación y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, e inició un proceso que revirtió la privatización de los grandes derechos del pueblo: se comenzó a basificar a los trabajadores y trabajadoras de educación básica y se creó la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, que sirve a quienes no tuvieron acceso a la educación durante el periodo neoliberal.

“La educación no es un privilegio. Desde Morelos, desde los Sentimientos de la Nación, es una demanda de nuestro pueblo. La educación es un derecho del pueblo de México y está establecido en el tercero constitucional”, agregó.

Ante esto, recordó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación la meta es que haya más de 300 mil nuevos espacios en Educación Superior a través de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”; la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); el Tecnológico Nacional de México (TecNM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de que se convoca a las Universidades Autónomas a que abran su matrícula.

En este sentido, también puntualizó que se consolida el derecho a la salud de maestras y maestros ya que este año el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrá un presupuesto histórico gracias a que se reorientaron los recursos de los fideicomisos de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que antes sólo se utilizaban en privilegios.

A 19 años de la represión en San Salvador Atenco, recordó que en el Lago de Texcoco se iba a construir un aeropuerto por encima de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT); sin embargo, con la Cuarta Transformación y la decisión del pueblo se detuvo la obra como reconocimiento al derecho a la tierra y al medio ambiente.

“Llegó la Cuarta Transformación y dijo: ‘No, los derechos del pueblo de México y el derecho a la tierra es uno; y el derecho al medio ambiente es uno’. Y aquí, hay un lago, hay un reconocimiento de la vocación de la tierra, y el aeropuerto se hace en Santa Lucía. Hoy es un aeropuerto que funciona, que está creciendo, que se hizo en dos años, con la mitad de precio. Y aquí es el reconocimiento de la tierra, de los derechos territoriales del pueblo del Estado de México y del pueblo de México”, aseguró.

En el marco del Día de las y los trabajadores de la construcción, la Jefa del Ejecutivo Federal, reconoció su labor tanto en México como en Estados Unidos. “¡Felicidades en su día! Gracias por todo lo que hacen por México. No se podría hablar del Tren Maya sin las y los trabajadores de la construcción; no se podría hablar de la Refinería Dos Bocas, sin ustedes; no se podría hablar de todas las carreteras que se han hecho; no se podría hablar de México, sin las y los trabajadores de la construcción”, aseguró.

La directora general de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elízaga, destacó que esta institución cuenta con 202 sedes a nivel nacional con 85 mil 27 estudiantes y cerca de seis mil titulados, así como mil 652 docentes. Además, agradeció a la presidenta de México porque el proyecto educativo que preside tiene un plan de crecimiento para el ciclo escolar 2025-2026 en el que se construirán 20 nuevas sedes, para tener una meta al año 2030 de 300 planteles a través de una inversión de 7 mil 885 millones de pesos. Destacó que en este sistema educativo todos los estudiantes tienen becas, seguro facultativo y en el caso de quienes estudian medicina o enfermería su apoyo económico se extenderá al internado médico de pregrado y al servicio social. E informó que se abrirá una nueva convocatoria del 10 al 30 de junio de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”.

El integrante del FPDT, Arturo González, celebró que, en este día, a 19 años de la represión del pueblo de Atenco, se inaugure una universidad y no un aeropuerto, además puntualizó que la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” es una institución de calidad que le permite a los jóvenes seguir luchando por México.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, resaltó que con la Cuarta Transformación de la Vida Pública el Lago de Texcoco fue decretado como Área Natural Protegida y nombrado sitio Ramsar; se realiza el saneamiento de nueve ríos que desembocan a este cuerpo de agua; se recuperaron concesiones de agua que fueron entregadas a privados; y se inició el Plan Rector del Lago Texcoco con lo que también comienza con acciones de reforestación.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que la educación es un pilar de la transformación, por ello, la nueva sede de la Universidad “Benito Juárez García” da la oportunidad a los jóvenes de acceder a una formación de calidad sin necesidad de trasladarse a otros municipios o estados.

A la inauguración de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” asistieron, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; y el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez.