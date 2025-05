Mi Jardín de Flores

¿Los Abatieron o Huyeron?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 4 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Continúan las Quejas por la Falta de Turismo en el Pasado Festival Cultural

MADRE MÍA, siguen las quejas de los empresarios, ahora quien se queja por el poco turismo durante el pasado Festival Cultural Zacatecas 2025, es doña Cecilia Tapia González, propietaria del café-restaurante La Pilarica, y no está de acuerdo con las declaraciones de don David Monreal, quien tilda de mentiroso al gremio restaurantero, pues ‘no tienen pérdidas’, aseguró el señor gobernador:

‘SI NOSOTROS funcionamos -subraya doña Cecilia- es porque hacemos el trabajo y duplicamos el esfuerzo de varias personas en una para poder ahorrar sueldos, seguros, etcétera’, por lo que refi rió que las declaraciones del primer mandatario son graves porque los empresarios son quienes diariamente están padeciendo una crisis de falta de clientela que no se ha podido recuperar en temporadas altas debido a la notoria falta de turistas.

‘SOMOS nosotros -reitera- los que sentimos el bajón de ventas, pues somos los que todos los días venimos a abrir temprano’.

-¡SOPAS! -dice don Roberto- más directo no pudo haber sido, pues con eso le dio a entender a David que los empresarios sí se la parten y no son como él que se levanta con ‘la fresca’ de las 10:30 de la mañana, pues entre más tarde llega, menos la cajetea, jajaja.

-FINALMENTE, doña Cecilia reiteró: ‘No hubo gente, no nos engañemos, yo sé que el gobernador quiere parar en positivo a su gobierno, pero no signifi ca que tenga que desestimar nuestro sentir, signifi ca que tiene que cambiar la estrategia coordinada a través de sus funcionarios para que le den resultados’.

-EL PROBLEMA es que David no coordina, tampoco es como ‘El Monris’ que llegaba a las secretarías sin avisar y cachaba a la burocracia en la chorcha y no atendían a la gente, por lo que sentó un precedente y puso a trabajar a todo mundo, pues no sabían ni cuando ni a qué horas les caería el gobernador.

“POR LO que se ve, David es muy diferente, llega tarde y se encierra en su despacho a dormir la siesta, seguramente, porque no recibe a nadie.

No Promocionan a Zacatecas Como Debe de ser

-OTRO COMERCIANTE que dice que ‘desafortunadamente el gobierno no promociona como debe de ser a Zacatecas, es el también artesano José Baltazar Jiménez, quien asegura que don David Monreal no ha hallado la clave de como atraer de nuevo al turismo y nos están rebasando otros estados’.

-ESO TAMBIÉN es cierto: el David está haciendo de los Festivales y de la Feria Nacional de Zacatecas, eventos cacahuateros, por eso el Baltazar se muestra molesto con el gobernador porque -dice- no es posible que el gobierno celebre cosas porque tienen otros datos y la realidad es otra, lo dice todo el comercio establecido, los restauranteros, los hoteleros, todos los prestadores de servicios, la Bufa parece un pueblo fantasma: que se queden con sus datos porque la realidad es otra: el turusta viene con miedo’.

-¡ESA ES otra gran verdad, el poco turismo que va a la capital del estado llega con miedo, por eso cuando mataron al motociclista atrás de Catedral, muchos turistas se dirigieron a su hotel y abandonaron Zacatecas. Tienen mucho que trabajar, el Le Roy Barragán debería ir una semana a Aguascalientes para que vea cómo manejan allá el turismo: a’i que le den un curso intensivo a ver si se le pega algo.

Prensa del Estado Anda muy mal

-HOY LOS medios de comunicación maneja diferente una nota: unos diarios publicaron que policías estatales fueron agredidos a balazos en el municipio de Pinos, que repelieron la agresión y hubo una persecución que terminó cuando los narcos abandonaron una camioneta y armas de grueso calibre; que peinaron la zona y no dieron con ellos, pues se volvieron ojo de hormiga.

“OTROS, informaron la misma nota, pero con diferente resultado: ‘dos de los agresores fueron abatidos’, ¿qué pasó ahí en prensa del estado? ¿Huyeron o lo mataron? .

LOS de prensa de gobierno del estado andaban ebrios, drogados o qué… porque a unos medios les informaron una cosa y a otros otra: ya el compañero Margarito Juárez Gonzáles, debe andar investigando qué fue lo que sucedio realmente en el municipio de Pinos, allá donde manda y ordena el narco.

Siguen las Desapariciones Forzadas

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica la Cédula de Búsqueda de: CARLOS JAVIER CHÁVEZ LECHUGA de 23 años, desaparecido forzadamente el 2 de mayo del presente año, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

-¡VÁLGAME Dios! No solamente sigue corriendo sangre en Zacatecas, sino las desapariciones forzadas continúan con total impunidad.

-¿Y ASÍ ESTE desgobierno pretende atraer turismo? ¡Por favor!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe.