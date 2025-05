Quiero ser una Jueza que Sirva, no que se Sirva del Cargo: Mara Muñoz Galván

“La ley no debe castigar la pobreza ni premiar el privilegio, la justicia debe ser equitativa, no selectiva”, expresó Mara Muñoz Galván, candidata a jueza del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas en su acercamiento con la sociedad civil de la capital y los municipios de la entidad, de cara a la elección y renovación del Poder Judicial (PJ).

Con información difundida en sus redes sociales, Muñoz Galván detalló que a 23 días de una de las elecciones más importantes, en el proceso democrático que vive el país, y para lo que es -dijo- una necesaria renovación del Poder Judicial, es preciso entender que la justicia sí puede transformar vidas, así como una sociedad justa que proteja a sus mujeres y niñas y escuchen su voz, “la perspectiva de género no es una moda, es una obligación necesaria para impartir justicia con verdad y reparación”, destacó.

Con una trayectoria de más de 20 años en el campo del derecho y el activismo social, Muñoz Galván aseguró que durante ese tiempo su principal compromiso ha sido la lucha por el derecho de acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia, “tengo experiencia en determinado momento procurando justicia, tengo experiencia en materia penal, en delitos de alto impacto”.

Señaló que en sus recorridos y contacto con las y los zacatecanos a menudo encuentra casos e historias de vida de personas que están en prisión injustamente por su situación de indefensión jurídica y económica, por lo que “la justicia no es privilegio, es derecho, debe llegar a todas las personas por igual, por ello el sistema de justicia necesita ser revisado de una manera integral para verdaderamente responder a esta crisis de derechos humanos por la cual está atravesando nuestro país desde hace décadas, una crisis de derechos humanos para la cual el sistema no estaba preparado ni en términos de presupuesto, ni en términos tampoco del andamiaje institucional y legal”, enfatizó.

Mara Muñoz llamó a confiar en las personas juzgadoras y en el proceso de renovación que vive el Poder Judicial, esto al asegurar que la ley debe ser 􀂿rme, pero también empática, “soy zacatecana y creo en la fuerza de nuestra gente, Zacatecas necesita justicia cercana, que ser de aquí signi􀂿que sentirnos protegidos por nuestras instituciones, porque no hay justicia sin escuchar a quien ha sufrido; impartir justicia no es aislarse, es entender lo que vive la gente, quiero ser una jueza que sirva, no que se sirva del cargo”, puntualizó.