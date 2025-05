Mi Jardín de Flores

¡A mí no me la Pegan fue el Narco!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Recordemos siempre que el reconocimiento de nuestro gobierno es porque el pueblo sabe que estamos cerca y que nunca vamos a traicionar. Que ejercemos el poder con humildad y que consideramos el recurso público sagrado. Por ello, nunca debemos olvidar nuestro pasado. Ahí está siempre la enseñanza. No nos equivoquemos: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 5 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

A mí no me la Pegan, fue el Narco

¡QUÉ FEO estuvo anoche el incendio y explosión del automóvil que estaba estacionado a la entrada de restaurante bar, denominado Terraza Condesa!

-NO SE habla de otra cosa que no sea la explosión, afortunadamente no hubo desgracias personales que lamentar: se dice de un corto circuito.

-¡NAAA... a mí no me la pegan, fue el narco!

-¿Y QUÉ LO hace suponer eso, don Roberto?

-MI AMIGO el comandante me acaba de llamar: me dijo que checaron las cámaras de vigilancia del bar y que llegó un sujeto con un bidón de gasolina, roció el vehí- culo, le prendió fuego y huyó… segundos después sobrevino la explosión.

-ENTONCES está comprobado que el incendio fue provocado…

-SÍ, comprobado, hay imágenes del tipo.

-PERO ¿POR qué dice que fueron los malos organizados?

-PORQUE ellos operan así: llegan y hablan con el dueño o gerente del lugar, se presentan y dicen: necesitamos que nos colabore con tanto y la gran mayoría cae y los que no, pues sufren las consecuencias, recuerden la matazón de gente que hubo en Monterrey, Nuevo León, en el llamado Casino Royale: los narcos le exigieron una lana cada mes, y los dueños se negaron a la extorsión.

PERO días después llegaron unos sujetos con bidones de gasolina, rociaron el lugar y pronto el enormes y lujoso casino se convirtió en un infi erno, que provocó la muerte de 52 personas, entre ellas una mujer próxima a dar la luz; el incendió acabó con todo el mobiliario y el Casino Royale desapareció.

ESTO sucedió el 25 de agosto de 2011 y quedó comprobado que fue el narco: los temibles Zetas, esto se supo tiempo despu és y la mayoría de los que provocaron el incendio y la matazón de gente fueron detenidos.

-¿CREE USTED que habrá castigo, en el caso del Terraza Condesa?

-SÍ, LAS autoridades ya andan en chinga buscando al pirómano, son palabras de mi amigo el comandante.

-PUES OJALÁ y agarren al peligroso y desalmado tipo ese.

-SI LO agarran va a soltar la sopa.

-¡SANTO Dios, lo que faltaba, los restauranteros quejándose por falta de turistas y ahora con ese incendio pro vocado es para meterles más miedo y desilusión: Mira, esto te puede pasar si no nos dan lo que te pedimos al mes., les van a decir a los señores restauranteros, pobres, muchos de ellos hasta podrían cerrar, si muchos están trabajando con pérdidas, ¿cómo pagar la extorsión?, aunque quisieran.

-POBRES, van a ver que con esto hasta la clientela va a bajar: el narco siempre termina ahuyentando a la clientela.

-¡DIOS DE mi vida, es tardísimo y yo aquí arreglando el mundo…

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.