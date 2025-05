Mi Jardín de Flores

La Violencia y la Inseguridad, Sigue Espantando el Turismo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros ir y ayudarla. Se lo dije (a Sheinbaum). Sería un honor para mí ir y hacerlo. Los cárteles están tratando de destruir a nuestro país. Son malvados: Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

CHALCHIHUITES, Zac.- Martes 6 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Mal y de Malas

¡SANTO DIOS, ahora sí que andamos muy mal y de malas!

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?

-POR EL atentado a los establecimientos comerciales en donde incendiaron e hiciero explotar un automóvil, y la pérdida de 7,794 empleos formales registrados en el IMSS, en los tres primeros meses de este 2025.

-Y EL HOLGAZÁN dice que está tranquilo, que su gobierno va muy bien.

-NADIE VENDE pan frío, pero el pueblo de Zacatecas lo resiente en sus bolsillos, la situación económica está cada día más difícil: hasta las remesas de Estados Unidos han bajado.

-LOS RESTAURANTEROS y hoteleros están temerosos de que el incendio y explosión del automóvil, en los bares Terraza Condesa y Burdo sean el inicio de una serie de atentados, contra todos los comercios que se resistan a pagar la plaza al crimen organizado. Incluso, me dicen, que si se vuelve a repetir el atentado, varios restaurantes del Centro Histórico cerrarían sus puertas en protesta.

-POR LO pronto, los hechos del domingo por la noche, fueron noticia nacional y en todas las televisoras del país, pasaron imágenes, lo que provocó temor a turistas visitar la capital del estado.

-Y TAMBIÉN en redes sociales hubo mucha difusión, así es que esto le va a pegar más duro al turismo, de milagro no hubo muertos ni heridos, pues estuvo impresionante la explosión e incendio: cero y van dos, no olviden la explosión afuera del estadio de futbol, en la pasada Feria Nacional de Zacatecas, en donde hubo varios heridos.

-SÍ, todo mundo dijo que fue un artefacto explosivo, mientras que el secretario general de Gobierno, el Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito, siempre dijo que fue un tanque de gas el que estalló, lo que nunca pudieron comprobar, pues además en el lugar no había ningún puesto en el que vendieran fritangas, afortunadamente no se replicó la explosión.

-PORQUE sucedió en el último día de Feria, pero hubo un impresionante corredero de gente que huyó después de que explotó el artefacto; y nunca se supo que detuvieran al o los responsables y ya vamos para el año.

-SÍ, FALTAN cuatro meses para la Feria Nacional de Zacatecas, Edición 2025 y el David sueña con comprar 80 hectáreas para hacer la Feria más grande: está lelo, ¿cómo la va a llenar?

Un Hecho, Morena Contra los Acelerados

-PUES YA es definitivo: Morena no podrá nombrar candidato al Saúl Monreal, quien ya estaba con chicas uñotas para suceder a su hermano el David, en el Gobierno de Zacatecas, así es que ai será pa la otra.

-ES QUE la Presidenta Sheinbaum sabe muy bien -y lo ha dicho- que si le daban oportunidad al Saúl, la gente les daría la espalda, pues ya no quiere otro Monreal en la Casa de los Perros, al David lo detestan por ojete, porque a las primera de cambio mostró el cobre.

¿Cuándo Reinician las Obras del Segundo Piso al Bulevar?

-YA LAS maquinas con las que estaban construyendo el segundo piso del bulevar, están echando raíces, pues no se ve cuándo vayan a reiniciar las obras de ese elefante blanco de más de 3,652 millones de pesos, ¿cuándo reinician las obras? -NO TIENE para cuando, yo creo que reiniciarían la construcción del segundo piso, después de la elección de los nuevos jueces y magistrados, no antes.

-NO, pues ya estuvo que la obra maldita no se terminará en el actual sexenio.

-Y HABRÁ el peligro de que quede a medias como un monumento dedicado a la soberbia y a la corrupción de don David, si la oposición recupera la gubernatura que perdió El RaTello..

-LA VERDAD, la verdad, ese segundo piso contaminaría la visión, ¡qué feo se vería un segundo piso en una arquitectura colonial como la de Zacatecas.

-SERÍA una contaminación visual, algo muy aberrante: el David la cajeteó bien gacho al iniciar la obra sin los permisos legales y sin consulta alguna al pueblo de Zacatecas, pinche soberbia le invadió hasta el asterisco.

Aumenta la Desaparición de Niños en Zacatecas

-ESTOY preocupada por la constante desaparición forzada de niños: hoy nuestro Diario Página 24 publica las siguientes Cédulas de Búsqueda de dos menores de edad: JOSUÉ OZIEL ORTIZ DE LA CRUZ de 12 años, desaparecido forzadamente el 4 de mayo del presente año, en Tlaltenango, Zacatecas, y JADE ZAMIRA CALDERÓN VILLEGAS de 14 años, desaparecida forzadamente, el 3 de mayo de 2025, en Guadalupe, Zacatecas.

-SON LOS NARCOS, madre Teresa, esos malditos están acabando con nuestros niños.

-HACE UNOS días nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó que semanalmente, el narco se lleva a 350 personas, la mayoría jóvenes, para engrosar sus filas.

-¡ES UNA barbaridad!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.