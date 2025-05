Mi Jardín de Flores

Ojalá y Saúl Monreal sea Candidato…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Lo más destacable es que hoy no solamente tendremos el respeto a este derecho, el de elegir jueces; no solamente vamos a poder fortalecer la democracia, sino que ahora vamos a romper con esa cadena de corrupción que se construyó al amparo del poder, con esa impunidad para los juzgadores: David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 7 de mayo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Y Cuándo Despertamos, la Violencia y la Inseguridad Seguían Aqui

NO, LA violencia y la inseguridad no se han ido: los malos organizados siguen haciendo de las suyas con total impunidad.

-DESGRACIADAMENTE, madre Teresa, así es.

-AYER –tercia don Roberto- fue un día de perros: narcos atacaron la comandancia de policía de Ojocaliente, en Fresnillo y Sombrerete asesinaros a dos mujeres y en Pinos a un hombre, nuevamente 3 asesinatos en un día.

LA MAÑANA de ayer martes, la comandancia de policía municipal, ubicada en la céntrica calle de González Ortega, en la cabecera municipal de Ojocaliente, ubicada a escasos 48 kilómetros de la capital del estado, fue atacada a balazos por un comando del crimen organizado, con total impunidad.

POBRES policías, se les fueron los ‘destos’ hasta las anginas, pues el ataque con armas de grueso calibre fue por demás sorpresivo; afortunadamente no hubo muertos ni heridos, pero el susto fue mayúsculo en todo el centro de la población, pues mucha de ella todavía estaba dormida. Obviamente no hubo detenidos, pero el susto fue mayúsculo: el narco sigue presente en todo Zacatecas y está retador, mientras las fuerzas del orden ni se inmutan.

EN FRESNILLO, cuna de los hermanos Monreal, una mujer fue secuestrada, torturada, asesinada a balazos y su cadáver arrojado en un tiro de mina ubicado entre las comunidades de Plateros y Las Mercedes.

POBLADORES del lugar, en cuanto vieron el cadáver de la mujer, llamaron al 911 para reportarlo al Servicio de Emergencia y en minutos el lugar se llenó de policías y elementos del Ejercito Mexicano y de la Guardia Nacional.

NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, informa que fue alrededor de la 1:00 de la tarde cuando la nube de autoridades se presentó en el lugar, comprobando que, efectivamente, una mujer no identifi cada había sido asesinada.

EL OTRO asesinato fue un día antes (lunes) a la medianoche cuando Maritza de 38 años, atendía su negocio ubicado en la colonia Felipe Angeles, en Sombrerete, y llegó un criminal armado, quien de varios disparos la mató, para enseguida salir del lugar con pasmosa tranquilidad.

EL TERCER asesinato fue el de un hombre el cual previamente había sido secuestrado y torturado: su cadáver lo arrojaron en la comunidad Noria de Angeles, perteneciente a Pinos, Zacatecas. Por supuesto, no hay detenidos.

-¡DIOS DE mi Vida, tres almas arrancadas!, pero, ¿como es posible que una mujer trabajadora pierda la vida a manos de criminales y la policía no haga nada, ya no para impedirlo, pero ni siquiera para detenerlo? Esos hombres, seguramente, seguirán matando mucha gente.

-LA IMPUNIDAD provoca más asesinatos: el que mata una vez, lo sigue haciendo.

-¡CÓMO HA cambiado Zacatecas, antes no era así!

Saúl Monreal Sigue Obsesionado por la Gubernatura

PUES el llamado Cachorro de los Monreal’, Saúl, sigue obsesionado en ser candidato -por el partido que sea- a gobernador del estado para el 2027, no obstante que Morena, haciendo eco de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que ningún familiar de gobernador en turno, pueda ser nombrado candidato a suplirlo en la siguiente elección.

Y SOBRE de este candado, Saúl Monreal, en rueda de prensa en la capital del estado, volvió a reiterar: ‘Sería irresponsable decir que voy o no voy (sic). Muchas decisiones no dependen de mí, sino de los partidos, de las alianzas y del sentir ciudadano

-MÁS CLARO no pudo haber sido: él cree -seguramente- que los partidos aliados y el grueso de la ciudadanía está con él. Que alguien le diga al joven Saúl que el grueso de la ciudadanía, no quiere otro Monreal de gobernador de Zacatecas, don David ha perjudicado mucho al estado y la ciudadanía ya no quiere a otro Monreal en la casa de los perros.

-ÉL, LO sabe, por eso mismo reiteró que desafortunadamente en este momento tengo un hermano que es gobernador, y está gobernando pésimamente.

-DEJEN LES digo una cosa: Saúl está muy crecido, muy ensoberbecido, se cree soñado y si por el fuera hasta por el PRIAN, si se lo propusieran, sería candidato

CÓMO me gustaría que fuera así, nada mal para que ratifi cara que Zacatecas ya está hasta la madre de los Monreal, David nos está dando a llenar: .

¡7,794 empleos formales registrados en el IMSS, se perdieron en los tres primeros meses de este año de 2025, son chingaderas!.

ASÍ COMO los priístas repudian a Alejandro Tello porque por culpa de su mal gobierno, perdieron la gubernatura de Zacatecas, así Saúl debe de reclamarle a su hermano David que por su mal gobierno la ciudadanía no quiere otro Monreal en la gubernatura.

El Agonizante Campo

QUIEN trae un buen discurso es el diputado local y presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, quien se le fue a la yugular al gobierno de David Monreal, al declarar que: No podemos seguir normalizando la violencia ni la insensibilidad institucional. En Zacatecas no se respira la paz ni el bienestar.

Y EXIGIÓ, además, de manera urgente, apoyar al agonizante campo, así como justicia para las madres buscadoras, a las que tanto desprecia el David.

-HABLANDO DE madres buscadoras, ¿que saben ustedes de doña Virginia de la Cruz López?

-¿LA QUE LE mentó su madre al gobernador David Monreal?

-SÍ, DESDE entonces ya no se ha sabido nada de ella, ya no veo su nombre entre las madres buscadoras, pareciera que se la tragó la tierra.

-POBRE mujer, ha sufrido mucho.

-YO ESTOY con el pendiente, y la tengo presente en mis oraciones, no dejo de pedir por ella y su familia.

Siguen las Desapariciones Forzadas

-HOY MIÉRCOLES, nuestro Diario, publica la Cédula de Búsqueda de MIGUEL AGUIRRE JIMÉNEZ de 33 años, desaparecido el 26 de abril del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

INCENDIOS y explosiones provocadas por manos criminales, ataques armados a comandancias de policía, asesinatos de mujeres, desapariciones forzadas, violencia e inseguridad continúan asolando a Zacatecas y David dice que su gobierno va muy bien, no tiene pizca de vergüenza.

-NO, ni la conoce.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe