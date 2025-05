Avanza Programa de Infraestructura Carretera con una Inversión de 56 mil 549 mdp en 2025 y la Generación de 162 mil Empleos: Sheinbaum

De 2025 a 2030 se invertirán 369 mil 814 millones de pesos para construcción y modernización de las carreteras del país.

Se trata de 109 km de obras de continuidad; 2 mil 220 km de 10 ejes prioritarios; 16 km de puentes y distribuciones viales; 904 km de obras del Plan Lázaro Cárdenas del Río; el Programa Carretero de Guerrero; 2 mil 107 km de caminos artesanales; 48 mil 653 km de acciones para la conservación rutinaria y 9 mil 472 km de conservación periódica.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó los avances del Programa de Infraestructura Carretera, que en 2025 contempla una inversión de 56 mil 549 millones de pesos (mdp) y la generación de 162 mil 93 empleos directos e indirectos. Mientras que, para todo el sexenio, se destinarán 369 mil 814 mdp para la construcción y modernización de carreteras, puentes, distribuciones viales, caminos artesanales, así como acciones de bacheo y repavimentación, lo que creará un millón 109 mil 442 empleos directos e indirectos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, en comparación con las administraciones neoliberales, la Cuarta Transformación de la vida pública apuesta por utilizar los recursos de la nación para la construcción de obras públicas en beneficio de todo el país, como las carreteras, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entre otras.

“No les gusta que haya regresado la obra pública en México, no les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería ser privado, que las carreteras deberían concesionarse todas; bueno, a eso se dedicaron. Ellos no están de acuerdo en que se hayan construido carreteras por parte del gobierno con recursos públicos, no están de acuerdo con la obra pública. Entonces, esas obras ahí están, son buenas para todo el país”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, resaltó que el Gobierno de México comprará 20 equipos de repavimentación para que sean operados por la SICT y entregará, además, a 10 municipios del oriente del Estado de México, equipos para que realicen bacheo sin necesidad de contratar a empresas externas.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Programa de Infraestructura Carretera consiste en:

Obras de continuidad: 109 kilómetros (km) por un monto de 2 mil 472 mdp y las que se concluirán este año son la carretera San Ignacio-Tayoltita que conectará Durango con Sinaloa, que será terminada en junio; en Chiapas, el Puente Rizo de Oro, programado para octubre y en Quintana Roo el Puente Nichupté, para diciembre.

Ejes Prioritarios: 2 mil 220 km distribuidos en 10 proyectos carreteros que tendrán una inversión total de 112 mil 773 mdp destinando los primeros 10 mil 254 mdp para 193 km en la construcción y modernización de las carreteras Cuautla-Tlapa; Tamazunchale-Huejutla; Bavispe-Nuevo Casas Grandes; el Circuito Tierra y Libertad; Toluca-Zihuatanejo; Salina Cruz-Zihuatanejo; Macuspana-Escárcega; Ciudad Valles-Tampico; Saltillo-Monclova y Guaymas- Esperanza-Yécora-Chihuahua.

Puentes y distribuidores viales: 16 km con una inversión de 12 mil 505 mdp; arrancando obras en los primeros 8 km con cerca de mil 800 mdp.

Plan General Lázaro Cárdenas del Río que comprende 904 km de acciones carreteras en Oaxaca y Guerrero con una inversión de 5 mil 986 mdp.

Programa Carretero de Guerrero: rehabilitación y reconstrucción de 68 puentes a través de una inversión de mil 880 mdp y más de 5 mil acciones de estabilización de taludes.

Caminos Artesanales: 2 mil 107 km distribuidos en 114 caminos en 11 estados: Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas. En 2025 arrancarán obras en 436 km con 3 mil mdp de presupuesto.

Conservación periódica y rutinaria: Se destinará 219 mil 698 mdp para realizar 48 mil 653 km de conservación rutinaria y 9 mil 472 km de conservación periódica. En 2025 se invertirán 34 mil 348 mdp.

Informó que, además ya se concluyó la primera etapa del Bachetón, que implicó 45 mil 900 kilómetros de conservación rutinaria, se atendieron en total 288 mil 694 baches. Se está por concluir la etapa de conservación periódica con 668 km.

Sobre la adquisición de 20 trenes de pavimentación, informó que serán distribuidos en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, el Oriente del Estado de México y Veracruz. Aunado a que ya fueron publicadas las pre-bases para la compra de los primeros 10 equipos.