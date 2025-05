Mi Jardín de Flores

Mucha Impunidad en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En las pláticas que tuvimos desde el primer momento, y que continúan, planteamos que era muy importante lo que Estados Unidos hiciera en Estados Unidos, si ustedes recuerdan, lo he planteado varias veces en la mañanera e incluso en videos que subí en su momento a mis redes sociales. También en Estados Unidos hay operación de delincuencia organizada, si no quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 8 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Siguen los Asesinatos con Total Impunidad

PUES con la novedad de que los asesinatos continúan en todo Zacatecas: ahora fue en El Sauz, territorio municipal de Saín Alto, en donde narcotrafi cantes arrojaron el cadáver de un hombre con claras huellas de tortura, lo que evidencia que la víctima fue previamente secuestrada, torturada antes de matarla a balazos, y ahí fueron arrojar el cuerpo; obviamente, no hay detenidos”, abre don Roberto la plática y continúa.

LO QUE me llama la atención es que últimamente el fi scal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, no está reportando al Gobierno Federal -como es su obligación- los asesinatos que ocurren en Zacatecas, seguramente para presumir ‘logros’ fi cticios, en un intento por engañar a la gente, presumiendo una paz social inexistente, pues los asesinatos, como aquí lo consignamos, no cesan.

EL CADÁVER de esta enésima víctima de la violencia y la inseguridad que asuela a Zacatecas, sigue en la morgue y hasta el momento de este comentario, no ha sido identifi cado.

-ES ALARMANTE el grado de impunidad que existe en torno a los homicidios dolosos en el estado, usted lo comenta con sumo acierto: 99% de los autores no son detenidos en fl agrancia, lo que genera gran impunidad.

-DEJE LA impunidad, ¿cuántos chivos expiatorios no están tras las rejas, pagando por asesinatos que no cometieron?

-ESA ES la magia de la nueva gobernanza’: la pagan justos por pecadores, ejemplos son muchos, pero recordemos uno de los más viles: Julio César Chávez Padilla, quien siendo alcalde de Guadalupe, en complicidad con su esposa, María de Jesús Saldívar Gamboa alias ‘Susy’, asesinó a balazos al conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, en su propio departamento; lejos de detenerlos, les facilitaron la fuga y desde entonces el par de asesinos, como en su momento lo comprobó el fi scal en turno, Francisco José Murillo Ruiseco, después de exitosa investigación.

-LO QUE ya mejor me dan risa son las promesas marcianas del David, ahora dice que va a acabar con la corrupción y la impunidad de jueces y magistrados, juarjuarjuar, que se me hace que se le va a voltear el chirrión por el palito, pues por ahí se escucha que el David le está metiendo mucho la mano al cajón y que fue por eso que el Ricardo Olivares Sánchez, le renunció para no cargar él con el muerto.

-HABLANDO del señor Gobernador, ¿no se han fi jado que don David no hila bien sus ideas? Habla mucho y no se le entiende nada, como si estuviera distraído.

-SE HACE el pendejo, prefi ere quedar en ridícula que evidenciar su ineptitud de gobernante, como al inicio de su administraci ón que culpaba a la prensa de su ineptitud para combatir a la delincuencia organizada, ¿no recuerdan cuando el Ciro Gómez Leyva lo evidenció?

-LO EXHIBIÓ bien gacho, pues el David tiró la piedra e intentó esconder su mano, pero el Ciro lo desnudó.

-COMO cuando le dio su agarrón de nalgas a la maestra Chío, ¿lo recuerdan?

-SÍ, QUÉ quemadota se dio al negarlo: le mostraron el video y lo desmintió asegurando que estaba truqueado, jajaja.

-ES QUE el David, en campaña, no dejaba el chupe, lo bueno para él fue fue que la Sara, en varias ocasiones, lo salvó de sus ridiculeces, ¡cómo le sufrió la pobre! Hay videos en donde lo jala para alejarlo del micrófono y así evitar que la siguiera cajeteando, como cuando el Marco Flores lo acompañó y ya medios borrachos, el cantante gritó ‘¡ora pinches viejas!’, y le llovió en su milpita por misógino.

POR CIERTO, al Marco ya se le quitaron las ganas de hacerle al político..

-NO ES lo de él, intentó cambiar las cosas desde el poder, pero fi nalmente se dio cuenta que, lo que está más podrido, es el poder y mejor regresó a lo suyo: el chou bisnes.

Seria Acusación Contra el IEEZ

BASTÓ QUE don David Monreal acusara de corrupto a don Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ), para que su jauría se le fuera encima no sólo contra él si no contra todos los consejeros.

EL QUE respondió a botepronto fue el joven secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y, posteriormente, el otro joven, Rubén Flores Márquez, a quien don David impuso como presidente local de Morena, quien todavía fue más allá, pues acusó a todos los consejeros de actuar a favor de la derecha.

-ESTÁN pedorros, madre Teresa -contesta doña Petra-, el problema político, social y económico de Zacatecas no es culpa de la derecha, sino del inepto David Monreal que no sabe ni quiere aprender a gobernar, por eso perdieron tres de los municipios más importantes: Zacatecas, Fresnillo, Jerez y otros, pero no fue culpa del IEEZ sino de que el propio pueblo le dio la espalda al David en esos municipios; el IEEZ ninguna culpa tiene de que el David se haya desinflado, la culpa es de él por inepto, soberbio y huevón: véanlo, hasta le da hueva hablar y muy seguido se pierde y enreda en sus propias palhabras.

-COMO que intenta copiar el estilo de don Andrés Manuel López Obrador, pero resulta una copia pésima, no tiene el fi ling del expresidente.

-AUNQUE tiene todos los hilos del poder, incluso del partido.

Papa Habemus...

-LA NOTO contenta, madre Teresa…

-SÍ, YA tenemos nuevo Papa y se llama como usted.

-¿ROBERTO? -SÍ, Robert, Robert Prevost, quien escogió el nombre de León XIV.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.