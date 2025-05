Mi Jardín de Flores

Se le Calentó la Pichancha al Rector Rubén Ibarra

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Juntos, Gobierno, Fuerzas Armadas y el pueblo de México, estamos construyendo paz y prosperidad para el mejor México posible, para las actuales y las futuras generaciones. Con cada paso firme en el camino de la justicia, las Fuerzas Armadas de México nos recuerdan que la verdadera grandeza radica en la voluntad de servir y de proteger a la patria”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 10 de mayo de 2025. Glori􀂿ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Se le Calentó la Pichancha al Rector Rubén Ibarra Reyes

“AHORA SÍ traigo la de 8 -dice muy festivo don Roberto-, anoche el rector de nuestra máxima casa de estudios (Universidad Autónoma de Zacatecas) Rubén Ibarra Reyes fue aprehendido, lo que equivale a un sabadazo…

” -NO SÉ adorne -contesta doña Petra a bote pronto-, ¿cómo que él rector de la UAZ fue aprehendido? Eso es un borrego, los rectores de la UAZ, usted lo sabe, son intocables por in􀃀uyentes.

-NO, ME lo dijo mi amigo el comandante, que hasta el rector ya quería llorar: “¡háblenle al gobernador, háblenle al gobernador, soy el rector de la UAZ!”, gritaba, pero pues nadie lo peló y lo metieron a fresco bote.

-¡DIOS DE mi Vida!, ¿pues qué hizo don Rubén Ibarra?

-LO ACUSAN de ‘violación equiparada’.

-¡VIRGEN SANTA, eso está penadísimo!

-TANTO, QUE el rector no alcanza 􀂿anza, me lo dijo el comandante.

-¡PUES YA chupó de hoja el Rubén, les leo lo que dice el Código Penal de Zacatecas, al respecto, ¿puedo, madre Teresa?

-POR SUPUESTO, madre Teresa.

-VOY PUES con mi hacha:

ARTÍCULO 237: SE EQUIPARARÁ a la violación y se sancionará con la misma pena: I.

AL QUE sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad; en este caso la sanción será de diez a veinticinco años de prisión y multa de veinte a cien cuotas.

SI SE EJERCIERA violencia física o moral, la pena se aumentará hasta dos años.

II. AL que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el signi􀂿cado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo. Se aplicará la misma sanción que señala la fracción I de este artículo.

SI SE EJERCIERA Violencia física o moral, a la pena impuesta se aumentarán hasta dos años.

III. AL que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, excepto en menores de doce años donde no es necesario la violencia, sea cual fuere el sexo del ofendido, se le impondrá una pena de seis a quince años de prisión y multa de veinte a cien cuotas, independientemente de la pena que corresponda por el delito de lesiones que pudiera resultar.

FRACCIÓN REFORMADA POG 01-06-2016

IV. A quien tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientos sesenta y cinco cuotas.

FRACCIÓN ADICIONADA POG 01-06-2016

PARA LOS efectos de los delitos de violación y los equiparables a la violación contemplados en los artículos 236 y 237, no gozarán del bene􀂿cio de la libertad provisional bajo caución.

CUANDO EL sujeto activo de este delito tuviere derechos de tutela, patria potestad o de heredar bienes por sucesión legítima respecto de la víctima, además de la sanción señalada anteriormente, perderá estos derechos.

EL RESPONSABLE de este delito deberá indemnizar por concepto de reparación del daño a la víctima. Para los efectos de la determinación del monto de indemnización deberán considerarse los tratamientos psicológicos y terapéuticos, así como el daño al proyecto de vida de la víctima, el cual será cuanti􀂿cado al prudente arbitrio del juzgador con base en criterios de razonabilidad y conforme a lo previsto en los artículos 30, 31 y 35 de este Código.

“¿QUÉ LES parece?

-POBRE HOMBRE, si lo declaran culpable arruinará su vida, imagínense: “¡hasta 15 años de prisión!”.

-TODO POR un rato de calentura, ni modo, se le calentó la pichancha y no pudo o no quiso controlarla.

-POS YO como que lo dudo, el Rubén se me hacía una persona muy correcta: ¿no será una venganza del David?

-¿VENGANZA DE qué? -NO SE les olvide que él 􀂿ltró la información de que el David no había entregado las cuotas a la UAZ que cobra el gobierno del estado, si no mal recuerdo eran alrededor de 400 millones de pesos.

-BUENO -DICE don Roberto- de lo que estoy seguro es que David dio su aval para que metieran al tambo al rector de la UAZ, eso me queda claro, porque si él no hubiera querido, cuando menos le dice ampárate o fúgate porque por a’i te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a agarrar, pero no fue así y le dieron sabadazo.

-PUES ESTE es un aviso para esos ‘violines’ que se las dan de muy galanes e in􀃀uyentes, si le dieron tambo al rector ¿por qué a otros no? –

HABRÁ QUE estar al pendiente del proceso penal.

-TODO ZACATECAS está sacado de onda y la mayoría dice que es obra de David, pues no le dio chance de ampararse y fugarse.

-A LO MEJOR se metió con la hija de un rico influyente…

-HABRÁ QUE estar al alba.

Mientras Tanto, los Asesinatos y las Desapariciones Continúan

“UN HOMBRE de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos en un lote baldío de la calle Genaro Codina, colonia Morelos, en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Zacatecas.

ERAN ALREDEDOR de la 1:00 de la tarde cuando la gente cercana al lugar escuchó el estruendo de los balazos y el chirriar de llantas del carro en el que huyeron los matones a sueldo. Obvio, no hay detenidos.

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, éstas siguen siendo el pan nuestro de cada día: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: JENNIFER JIMENA TORRES BARRAZA de 20 años, desaparecida forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 6 de mayo del presente año.

PERLA YOHANA SOTO HERNÁNDEZ de 28 años, desaparecida forzadamente, desde el 9 de abril de 2025, cuando se dirigía a Guadalajara, Jalisco.

EDWUIN RENÉ DOMÍNGUEZ PÉ- REZ de 19 años, DAVID ALEJANDRO RAMOS ROBLES de 22 años y MAURO ARMANDO MEDELLÍN RODRÍGUEZ de 21 años, desaparecieron forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 6 de mayo del presente año”.

-¡VÁLGAME DIOS, una persona muerta a balazos y cinco desapariciones forzadas, ¿dónde quedó la paz y la tranquilidad prometida?

-¡PURAS PROMESAS falsas del ‘Holgazán’!

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.