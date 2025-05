Mi Jardín de Flores

Que el Dinero Salga de los Bolsillos de David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El Municipio de Zacatecas demandará a Gobierno de David Monreal y a la Constructora la reparación de los daños causados al bulevar por la inconclusa obra del viaducto elevado, la cual permanece suspendida por resoluciones judiciales: Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 12 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Ya no los Matan, los Obligan a Engrosar sus Filas

¡SANTO DIOS, es alarmante la cantidad de hombres, mujeres y niños que los malos organizados se llevan para obligarlos a engrosar sus fi las!

-SÍ, CAMBIARON de táctica, ya tienen meses llevándoselos para obligarlos a delinquir, a trabajar en la sierra cultivando drogas, o adiestrándolos como sicarios o distribuidores de drogas en los estados, entre otras cosas.

¿CÓMO se dio cuenta, madre Teresa?

-POR SENTIDO común; nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica diariamente las Cédulas de Búsqueda de personas desaparecidas.

-PUES SÍ, hoy lunes, por ejemplo, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: EVELIN LILIANA ESPARZA ROMÁN de 15 años, desaparecida forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 9 de mayo del presente año y, KAREN YAJAIRA ROMÁN MONTELONGO de 19 años, desaparecida forzadamente, el pasado 9 de mayo de 2025, en Fresnillo, Zacatecas.

LO MÁS malo de todo esto es que la Fiscalía no tiene plan alguno contra estos aberrantes delitos, tampoco la Secretaría General de Justicia del Estado, mientras que el David Monreal Ávila que trabaja de gobernador de Zacatecas, se la pasa a risa y risa y diciendo que ‘todo está bien, que somos de los estados más seguros’.

SEGURAMENTE el turismo se alejó de Zacatecas porque no le gusta la seguridad: de veras que ‘El Holgazán’ cree que somos tarugos, cierto que nos engañó en campaña, pero luego se quitó la máscara y nos mostró su verdadero rostro de sátrapa.

-Y NI cómo defenderlo, una prueba de ello es su segundo piso al bulevar metropolitano que, sin decir ‘agua va, comenzó a erigir, valiéndole una chingada la opinión pública y pasándose por el arco del triunfo leyes y reglamentos municipales, estatales y federales.

-PERO aquí lo bueno es que el pueblo despertó y, apoyado por el alcalde de Zacatecas, don Miguel Varela Pineda, logró que la Justicia Federal no sólo frenara la obra mafufa, sino que ordenó que retirara la pesada maquinaria del bulevar, pues está impidiendo el libre tránsito de vehículos y ciudadanos.

PERO no es todo, porque don Miguel Varela acaba de informar -hoy nuestro nuestro Diario Página 24 Zacatecas lo consignaque demandará al gobernador don David Monreal Ávila, el pago de desperfectos al municipio por las obras del segundo piso del bulevar”.

-LO MALO -contesta don Roberto- que el pago no saldría de los bolsillos de David, que es como debería de ser, sino del erario, pues el responsable no es el estado sino el propio gobernador, que se cagó y orinó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL PUEBLO se anotó un buen triunfo, ojalá y don David le baje cinco rayitas a su soberbia, lo admita y recapacita, todavía está a tiempo; también hay que reconocer el trabajo tan efectivo de los maestros de la UAZ, encabezados por lo catedráticos de nuestra máxima casa de estudios, la UAZ, don Juan Francisco Valerio Quintero y don Rodolfo García Zamora, gente proba y valiente.

-¡NAAA… ‘El Holgazán’ es tan soberbio, que no se va a quedar con los brazos cruzados y va a hacer todo lo posible para restaurar su desfl orado asterisco, pues fue tumultuosa su derrota: todo Zacatecas se le fue encima, y clama venganza, lo conozco muy bien.

-QUIEN debe de intervenir es don Ricardo Monreal, el hombre tiene muchas tablas y el, como patriarca de la familia, debe meterlo en cintura, de lo contrario el joven David tendrá que irse despidiendo de la política.

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas

CUANDO DON David Monreal ‘gano’ la gubernatura, creí que la hora del pueblo había llegado y, dentro de mi ignorancia y error, creí que el FPLZ, tendría un lugar en el equipo del nue vo gobierno, pues dicha organización siempre ha sido de izquierda, pero me equivoqué… como siempre.

NO, MADRE Teresa, usted no se equivoc ó, el que se equivocó fue el propio David: comenzó muy bien, incluso el mismo día de su toma de protesta se puso a trabajar, pero fue ‘fl or de un día’, porque la fi aca se apoderó de él al día siguiente y poco a poco le ganó la hueva y la soberbia.

ASÍ FUE CÓMO perdimos al David, bien lo dijo mi .cabecita de algodón: el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’, el David perdió la cordura.

VUELVO con el FPLZ: doña Lidia Vázquez Luján, directora de un Cendi, e integrante de la Red Plural de Mujeres, informó en rueda de prensa que debido a la impunidad de delitos impunes .se ha elaborado una carta pública con demandas legítimas que buscan justicia y dignidad para las víctimas y sus familias. No puede haber justicia selectiva ni indiferencia institucional’.

POR SU parte don Teodoro Turner, propone implementar una política pública orientada a atraer inversiones: Es necesario crear condiciones para que la juventud tenga oportunidades reales de desarrollo en Zacatecas’.

MIENTRAS que don Felipe Pinedo Hernández exige se combata el rezago agrario y se lanza contra la Sedatu, el Registro Agrario Nacional y el Tribunal Superior Agrario.

ADEMÁS expresó su preocupación por la creciente violencia en la entidad, los pagos pendientes a trabajadores de los Cendis, e informó sobre su reunión con autoridades de la Secretaría de Educación, para gestionar recursos para nuevos centros y los pagos pendientes en preparatorias comunitarias.

CON RESPECTO a los problemas que agobian a la UAZ, el Frente manifestó que ‘confi amos en la capacidad critica de la comunidad universitaria y del pueblo zacatecano, que no se dejarán manipular por actos de coyuntura ni por la aplicación selectiva de la ley en medio de la contienda electoral’, fi nalizó.

-ES QUE la bronca David-UAZ está bien perra.

-LA TEMPESTAD apenas comienza.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.