En los Problemas de la UAZ, se ve la Mano Peluda de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No fui formalmente notifi cada del proceso legal en mi contra y me enteré por la información difundida a través de los diferentes medios de comunicación por lo que decidí acudir a atender el llamado de las autoridades judiciales. A mí me buscaron para individualizarme los policías de investigación, incluso ellos estuvieron en mi domicilio recabando datos y a mí lo único que se me informó en ese momento es que era una denuncia de 19 personas y que era el delito de administración fraudulenta’: Jenny González Arenas candidata a rectora de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 13 de mayo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción.

Continúan los Asesinatos: un Muerto y un Herido Grave

“MIENTRAS que el David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, continua de holgazán y haciendo gala de sus triquiñuelas, los narcotraficantes no duermen ni un minutos los 365 días del año, como lo demuestran diariamente matando, secuestrando, asaltando, vendiendo drogas y extorsionando gente con total impunidad, en todo el estado.

“AYER lunes 12 de mayo, en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Zacatecas, sucedieron dos ataques armados: el primero fue reportado al fi lo de las 5:50 de la tarde: de varios balazos asesinaron a un hombre en un terreno baldío, ubicado en la Calle Centauro, colonia Las Torres. Como siempre sucede, no hubo detenidos.

“EL SEGUNDO ataque armado sucedió alrededor de las 6:30 de la garde, cuando balearon a un hombre que manifestó tener 47 años, y está hospitalizado; médicos y enfermeras luchan por salvarle la vida.

Jenny González Ante la Jueza

“AYER LUNES, la secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la UAZ, y candidata a Rectora de nuestra máxima casa de estudios, Jenny Gonzalez Arenas, compareció ante una jueza vestida de negro y lentes oscuros, que mostró su temor de ser identificada por los flashazos de las cámaras de los fotoreporteros.

“LA CANDIDATA favorita a la rectoría de la UAZ, aseguró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que a ella no se le notifi có ofi cialmente la denuncia, sino que se enteró por los medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, por lo que acudió y se presentó ante la mujer vestida de negro y lentes oscuros.

POR ELLA, se enteró de que ‘19 personas las acusan de fraude en la adquisición de un inmueble del ISSSTE para el Sindicato’; sin dar más detalles, ella negó haber cometido tal fraude y, lo raro de todo esto, es que la denuncia fue interpuesta en diciembre pasado y la sacan a ventilar en cuanto comienza el período electoral por la rectoría de la UAZ, y hay quien dice que en este perverso acto están las cochinas manos del David, quien busca apoderarse de la UAZ, por medio de sus testaferros.

-¿Y USTED lo cree, doña Petra?

-SÍ, EL David es un tirano y lo ha demostrado.

Se le Apareció la Mano Pachona al David

-LA JUEZA federal del Segundo Distrito, María Citlali Vizcaya Zamudio, no sólo sentenció la suspensión defi nitiva del Segundo Piso del Bulevar Metropolitano, sino el retiro total de la maquinaria, pues esta obstruyendo el libre tránsito de la gente y los vehículos, y lo tendrá que hacer este día, de lo contrario habrá sanciones.

-DON DAVID anda con el santo de espaldas, todo le sale mal: no sólo es la suspensión defi nitiva del bulevar, la pérdida de empleos, la situación económica y anexas, sino que ahora don Donald Trump, temeroso del gusano barrenador, ordenó cerrar la frontera al ganado mexicano, durante los próximos 15 días, y Zacatecas es uno de los grandes exportadores de ganado.

-ES QUE ‘El Holgazán’ es un rey Midas al revés , todo lo que toca lo convierte en estiércol, no olviden que ni siquiera ha atraído las inversiones extranjeras que prometió; en lo único que ha trabajado es en las carreteras, pero nomás termina una y meses después regresa al lugar de partida para volver a repararla, pues están haciendo un pésimo trabajo; y pensar que le gente creyó que un gobierno tan malo como el de Alex nunca regresaría, pero qué gran chasco nos llevamos, ya que el de David resultó peor.

-PUES ojalá y pasados los 15 días ‘El Pelos de Elote’ reabra la frontera al ganado mexicano, si no triste la calavera de la ganader ía zacatecana.

Nuevamente Tomaron las Oficinas del ISSSTEZAC

TRABAJADORES sindicalizados de Telesecundarias tomaron las ofi cinas del ISSSTEZAC, porque los trámites de jubilaciones y pensiones de docentes duermen el sueño de los justos, y culpan al gobernador David Monreal por no nombrar al presidente de la Junta Directiva.

-POR DOQUIERA salta el desgobierno de El Holgazán, no da una y, como de costumbre, el pueblo es el pagano.

Reciben a Huevazos a Ricardo Monreal

-EL APELLIDO Monreal, es sinónimo de corrupción y traición: ¿ya vieron que agarraron a Ricardo Monreal a huevazos en Tabasco? -SÍ, POBRE hombre y le atinaron dos, tres: pero en cuanto recibió los huevazos dejó de hablar y a paso veloz huyó de la furiosa muchedumbre jalando el carrito de su maleta.

-DICEN que ese video no es reciente, que sucedió en 2010…

-PERAS o manzanas, pero la verdad es que sucedió y que los Monreal son cartuchos quemados por traidores y gandallas, además de corruptos.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.