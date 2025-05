“El Estado Protege a Violadores de Niñas”

Indagan a Feministas, la Liberación del Rector Ibarra

Movimiento Feminista de Zacatecas:

Rubén Ibarra Reyes, rector de la UAZ, fue acusado de violación equiparada agravada contra una menor. Tras una audiencia larga y opaca, el delito fue reclasificado como abuso sexual, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad. Esto demuestra cómo el sistema patriarcal protege a hombres con poder y revictimiza a las denunciantes.

El juez, la fiscalía y otros actores encubren con leyes a los agresores mientras ignoran los derechos de la niñez. Filtraron la carpeta, expusieron a la víctima y operaron para suavizar la acusación.

Esta impunidad es parte de un sistema hecho para silenciarnos. Desde el Movimiento Feminista de Zacatecas exigimos la destitución inmediata de Rubén Ibarra Reyes e inhabilitación para ejercer en la UAZ.

No aceptamos agresores en nuestros espacios ni cómplices en las instituciones. A todas las mujeres: esto no es un caso aislado, es una advertencia. Si el Estado protege violadores, nosotras debemos organizarnos, luchar y no callar. Si no hay justicia para las víctimas, no habrá paz para sus agresores.

¡Destitución al violador!