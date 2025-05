Estudiantes de la Universidad, Indignados, Exigen Destitución Inmediata del Rector Rubén Ibarra

“¡Un Violador no Puede ser Rector!”, la Consigna

Por Nallely de León Montellano

Bajo consignas como “¡un violador no puede ser rector!”, “¡las niñas no se tocan!” y “destitución al violador!”, entre otras, estudiantes de la modalidad 􀃀exible de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública tomaron las instalaciones del Campus UAZ Siglo XXI para exigir la destitución inmediata del aún rector Rubén Ibarra Reyes: “Salvó la cárcel, no la destitución”.

Al respecto, Liliana Borda, estudiante de dicha unidad académica señaló, con índice de fuego, que la decisión de manifestarse fue tomada cuando se enteraron de que el Consejo Universitario sesionará hasta el próximo lunes para determinar la situación del rector, por lo que hizo un llamado a la máxima autoridad de la UAZ para darle celeridad al tema.

“Estamos avergonzados, nos da mucha impotencia, coraje que la cara de la máxima casa de estudios sea un violador que, a final de cuentas, sigue siendo el rector, entonces lo que queremos es que le den celeridad y prontitud a la destitución de Rubén Ibarra”.

Agregó que el paro y bloqueo del campus permanecerá hasta el lunes debido a que tienen la intención de asistir a la reunión del Consejo Universitario el próximo lunes a las 5:00 de la tarde con la finalidad de ejercer presión en cuanto a la destitución del funcionario académico.

A esta lucha, dijo, se ha unido estudiantes de otras unidades académicas del área de la salud, nutrición y veterinaria quienes se han acercado al campus para sumar sus exigencias.

“Lo que queremos es un movimiento estudiantil y visibilizar, se nos están uniendo más compañeros poco a poco”.

Resaltó que la exigencia de destituir al rector, la realizan en calidad de estudiantes, mamás, hijas y compañeras que se encuentran preocupadas por la situación que aqueja a la comunidad universitaria.

Dijo ser consciente de que Ibarra no renunciará a su cargo por voluntad propia, por lo que reiteró la importancia de que las autoridades actúen al respecto, ya que, dijo, “no podemos estar dentro de nuestra universidad sabiendo que hay un violador al frente de la UAZ, es completamente absurdo e indignante”.

Finalizó diciendo que, han estado realizando asambleas para saber cómo actuar en caso de que el Consejo Universitario no destituya al rector de sus funciones e hizo un llamado a todas las y los universitarios a unirse a las exigencias para la tranquilidad y dignidad de las estudiantes.